Za razliku od klasičnih kolača punih šećera, brašna i masnoća, ovde su vam potrebna samo dva sastojka i oba su prirodno slatka, hranljiva i jednostavnaKolač je gotov za svega nekoliko minuta, ne peče se i savršen je izbor kada želite zdraviju poslasticu bez osećaja krivice, otkriva na svom Instagram nalogu Aleksandra Ivetić.

Recept za tortu od dva sastojka

Potrebno vam je

Priprema

Izgnječite banane dok ne postanu potpuno kremaste. Dodajte istopljenu crnu čokoladu i sve izmiksajte ili dobro sjedinite varjačom dok ne dobijete ujednačenu smesu. Prespite u kalup i ostavite u frižider da se stegne.

tamna-cokolada-shutterstock-237622120.jpg
Što je veći udeo kakaoa, to je poslastica zdravija Foto: Shutterstock

Nakon hlađenja dobićete neverovatno sočan i mekan kolač, nešto između brze torte i čokoladnog deserta, bez dodatog šećera, bez brašna i bez pečenja. Za kraj ga možete poslužiti uz voće i orašaste plodove po izboru. 

Zašto je ovaj kolač zdraviji izbor?

Banane daju prirodnu slatkoću i kremastu teksturu, dok crna čokolada obezbeđuje bogat ukus i antioksidanse, a pritom sadrži znatno manje šećera u odnosu na mlečnu. Zbog toga je ovaj desert idealan za sve koji žele jednostavnu poslasticu, ali vode računa o svakodnevnim navikama i balansu u ishrani.

Banana hleb sa grčkim jogurtom i borovnicama: Nije samo poslastica, već i moćan saveznik zdravlja

