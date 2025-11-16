Najjednostavnija zdrava torta od samo 2 sastojka: Slatkiš bez griže savesti
Za razliku od klasičnih kolača punih šećera, brašna i masnoća, ovde su vam potrebna samo dva sastojka i oba su prirodno slatka, hranljiva i jednostavna. Kolač je gotov za svega nekoliko minuta, ne peče se i savršen je izbor kada želite zdraviju poslasticu bez osećaja krivice, otkriva na svom Instagram nalogu Aleksandra Ivetić.
Recept za tortu od dva sastojka
Potrebno vam je
- 3 zrele banane
- 150 g istopljene crne čokolade (najbolje 70% kakaoa ili više)
Priprema
Izgnječite banane dok ne postanu potpuno kremaste. Dodajte istopljenu crnu čokoladu i sve izmiksajte ili dobro sjedinite varjačom dok ne dobijete ujednačenu smesu. Prespite u kalup i ostavite u frižider da se stegne.
Nakon hlađenja dobićete neverovatno sočan i mekan kolač, nešto između brze torte i čokoladnog deserta, bez dodatog šećera, bez brašna i bez pečenja. Za kraj ga možete poslužiti uz voće i orašaste plodove po izboru.
Zašto je ovaj kolač zdraviji izbor?
Banane daju prirodnu slatkoću i kremastu teksturu, dok crna čokolada obezbeđuje bogat ukus i antioksidanse, a pritom sadrži znatno manje šećera u odnosu na mlečnu. Zbog toga je ovaj desert idealan za sve koji žele jednostavnu poslasticu, ali vode računa o svakodnevnim navikama i balansu u ishrani.