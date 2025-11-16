Slušaj vest

Za razliku od klasičnih kolača punih šećera, brašna i masnoća, ovde su vam potrebna samo dva sastojka i oba su prirodno slatka, hranljiva i jednostavna. Kolač je gotov za svega nekoliko minuta, ne peče se i savršen je izbor kada želite zdraviju poslasticu bez osećaja krivice, otkriva na svom Instagram nalogu Aleksandra Ivetić.

Recept za tortu od dva sastojka

Potrebno vam je

3 zrele banane

150 g istopljene crne čokolade (najbolje 70% kakaoa ili više)

Priprema

Izgnječite banane dok ne postanu potpuno kremaste. Dodajte istopljenu crnu čokoladu i sve izmiksajte ili dobro sjedinite varjačom dok ne dobijete ujednačenu smesu. Prespite u kalup i ostavite u frižider da se stegne.

Što je veći udeo kakaoa, to je poslastica zdravija Foto: Shutterstock

Nakon hlađenja dobićete neverovatno sočan i mekan kolač, nešto između brze torte i čokoladnog deserta, bez dodatog šećera, bez brašna i bez pečenja. Za kraj ga možete poslužiti uz voće i orašaste plodove po izboru.

Zašto je ovaj kolač zdraviji izbor?