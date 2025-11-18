Retinol iz čaše: Napitak za blistavu kožu, jak imunitet i bolje varenje
Ovaj napitak kombinuje šargarepu, citrusno voće i đumbir u bogat izvor vitamina i antioksidanata koji podržavaju obnovu kože, jačaju imunitet, smanjuju upale i poboljšavaju varenje, doprinoseći boljem opštem zdravlju.
Ova kombinacija je puna vitamina A iz šargarepe koji podržava obnavljanje kože, vitamina C iz pomorandži + limuna za podsticanje kolagena + posvetljivanje i đumbira za smanjenje upale i podršku varenju... jer blistava koža počinje u crevima!
Evo kako da napravite ovu moćnu bombu:
Potrebno je:
- 3 cele šargarepe
- 1 limun, oljušten
- 2 pomorandže, oljuštene
- 2,5 cm svežeg đumbira
- 120 ml vode (po potrebi)
Priprema
Prvo dobro operite sve sastojke. Oljuštite limun, dok šargarepu i đumbir možete ostaviti cele. Ubacite sve u blender, dodajte vodu i blendajte dok ne dobijete glatku smesu. Nakon toga procedite sok kroz fino sito u veću činiju. Prebacite ga u teglu od oko 350 ml i čuvajte u frižideru. Pulpu nemojte bacati – može se iskoristiti u smutijima.
Zdravstvene koristi šargarepe
Pored blistave kože šargarepe pružaju i druge koristi, kao što su:
- Poboljšava vid – zahvaljujući visokom sadržaju beta-karotena koji se pretvara u vitamin A.
- Jača imunitet – bogata antioksidantima i vitaminima koji štite organizam.
- Podržava zdravlje kože – pomaže regeneraciju i štiti od oštećenja.
- Poboljšava varenje – vlakna u šargarepi podstiču rad creva.
- Smanjuje upale – antioksidanti pomažu u smirivanju upalnih procesa u telu.
Izvor instagram: glowingwithgracee/Zdravlje.Kurir.rs
