Sok od šargarepe je bogat izvor vitamina

Ovaj napitak kombinuje šargarepu, citrusno voće i đumbir u bogat izvor vitamina i antioksidanata koji podržavaju obnovu kože, jačaju imunitet, smanjuju upale i poboljšavaju varenje, doprinoseći boljem opštem zdravlju.

Ova kombinacija je puna vitamina A iz šargarepe koji podržava obnavljanje kože, vitamina C iz pomorandži + limuna za podsticanje kolagena + posvetljivanje i đumbira za smanjenje upale i podršku varenju... jer blistava koža počinje u crevima!

Evo kako da napravite ovu moćnu bombu: Potrebno je: 3 cele šargarepe

1 limun, oljušten

2 pomorandže, oljuštene

2,5 cm svežeg đumbira

120 ml vode (po potrebi) Priprema

Prvo dobro operite sve sastojke. Oljuštite limun, dok šargarepu i đumbir možete ostaviti cele. Ubacite sve u blender, dodajte vodu i blendajte dok ne dobijete glatku smesu. Nakon toga procedite sok kroz fino sito u veću činiju. Prebacite ga u teglu od oko 350 ml i čuvajte u frižideru. Pulpu nemojte bacati – može se iskoristiti u smutijima.

Zdravstvene koristi šargarepe

Pored blistave kože šargarepe pružaju i druge koristi, kao što su:

Poboljšava vid – zahvaljujući visokom sadržaju beta-karotena koji se pretvara u vitamin A.

– zahvaljujući visokom sadržaju beta-karotena koji se pretvara u vitamin A. Jača imunitet – bogata antioksidantima i vitaminima koji štite organizam.

– bogata antioksidantima i vitaminima koji štite organizam. Podržava zdravlje kože – pomaže regeneraciju i štiti od oštećenja.

– pomaže regeneraciju i štiti od oštećenja. Poboljšava varenje – vlakna u šargarepi podstiču rad creva.

– vlakna u šargarepi podstiču rad creva. Smanjuje upale – antioksidanti pomažu u smirivanju upalnih procesa u telu.

