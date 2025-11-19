Slušaj vest

Jabukovo sirće je poznato kao dobar saveznik za mršavljenje, sadrži sirćetnu kiselinu koja ima antimikrobno dejstvo, što znači da može inhibirati rast određenih bakterija prilikom konzerviranja hrane, ali da li ste znali da, kada se kombinuje sa određenim sastojcima, može značajno pomoći vašem zdravlju?

Dodavanje tri sastojka, koje skoro svi imaju u svojoj kuhinji, može pomoći kod varenja, bolje regulacije šećera u krvi i opšteg zdravlja. Evo šta se preporučuje dodavati jabukovom sirćetu:

Cimet

Postoje mnoge zdravstvene koristi od kombinovanja jabukovog sirćeta sa cimetom. Stručnjaci veruju da antioksidativna jedinjenja i antiinflamatorna svojstva koja se nalaze u jabukovom sirćetu i cimetu mogu pomoći u povećanju nekih zdravstvenih koristi, kao što su:

regulacija šećera u krvi

bolja kontrola dijabetesa

podrška zdravlju mozga

povećanje nivoa insulina

snižavanje holesterola

Ali iako su početna istraživanja obećavajuća, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se naučno dokazala direktna veza između zdravstvenih koristi uparivanja jabukovog sirćeta sa cimetom.

Jabukovo sirće može smanjiti apetit, dok slatkoća meda može pomoći u suzbijanju želje za hranom Foto: Shutterstock

Med

Mešanjem meda i jabukovog sirćeta dobija se napitak sa antioksidativnim, antiinflamatornim i antimikrobnim svojstvima. Neke od njegovih zdravstvenih prednosti uključuju:

Poboljšava varenje: Jabukovo sirće i med sadrže probiotike i prebiotike koji mogu pomoći u smanjenju nadimanja i poboljšanju zdravlja creva.

Jabukovo sirće i med sadrže probiotike i prebiotike koji mogu pomoći u smanjenju nadimanja i poboljšanju zdravlja creva. Jačanje imunog sistema: Kombinacija ove dve namirnice može pomoći u ublažavanju bolova u grlu i kašlja ako se razbolite, zahvaljujući njihovim antiinflamatornim svojstvima.

Kombinacija ove dve namirnice može pomoći u ublažavanju bolova u grlu i kašlja ako se razbolite, zahvaljujući njihovim antiinflamatornim svojstvima. Kontrola težine: Uz uravnoteženu ishranu i vežbanje, istraživanja pokazuju da kombinacija jabukovog sirćeta i meda može pomoći da se duže osećate sito nakon jela. Jabukovo sirće može smanjiti apetit, dok slatkoća meda može pomoći u suzbijanju želje za hranom.

Kurkuma je začin sa moćnim antioksidativnim i protivupalnim dejstvom. Foto: Shutterstock

Kurkuma

Istraživanja pokazuju da kombinovanje jabukovog sirćeta i kurkume može pomoći u poboljšanju našeg opšteg blagostanja kroz nekoliko prednosti:

Smanjuje upalu: Kurkumin u kurkumi je moćno antiinflamatorno sredstvo koje pomaže u smanjenju upale u celom telu. Jabukovo sirće takođe može imati antiinflamatorna jedinjenja, ali je potrebno više istraživanja.

Kurkumin u kurkumi je moćno antiinflamatorno sredstvo koje pomaže u smanjenju upale u celom telu. Jabukovo sirće takođe može imati antiinflamatorna jedinjenja, ali je potrebno više istraživanja. Poboljšava metaboličko zdravlje: Razblaženo jabukovo sirće u vodi može pomoći u snižavanju nivoa triglicerida i holesterola. Kurkuma takođe može sniziti nivo holesterola. Međutim, nije jasno da li će mešanje ova dva sastojka poboljšati njihove zdravstvene koristi, pa su potrebna dalja istraživanja.

Razblaženo jabukovo sirće u vodi može pomoći u snižavanju nivoa triglicerida i holesterola. Kurkuma takođe može sniziti nivo holesterola. Međutim, nije jasno da li će mešanje ova dva sastojka poboljšati njihove zdravstvene koristi, pa su potrebna dalja istraživanja. Podržava zdravlje kože: Jabukovo sirće i kurkuma, kada se koriste odvojeno, mogu pomoći u ublažavanju kožnih stanja kao što su ekcem, akne i psorijaza. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdili njihovi sinergijski efekti. Ograničenja i upozorenja

Većina istraživanja jabukovog sirćeta je malog obima, kratkog trajanja i mešovitog kvaliteta.

Nije dokazano da jabukovo sirće proizvodi značajne ili dugoročne promene bez dodatnih mera koje uključuju zdravu ishranu i redovnu fizičku aktivnost.

Postoje rizici: visoka kiselost može oštetiti zubnu gleđ i iritirati jednjak i želudac kod osetljivih osoba.

Može doći do interakcija sa lekovima (npr. za dijabetes, diuretici) i pogoršanja stanja kod ljudi sa niskim nivoom kalijuma, bolestima bubrega itd.