Poslastica od svega nekoliko sastojaka, savršena je za ljubitelje suvih smokava i onih pomalo starinskih kolača. Radi se o posnim bombicama sa orasima i suvim voćem, mirišu na limun i cimet, a spremaju se brzo i lako. 

Potrebno je: 

Za smesu: 

  • 180g suvih smokava
  • 150g oraha
  • narendana korica 2 limuna
  • 2 ravne kašičice cimeta (3-4g)
  • puna kašika meda (oko 25g)
  • veći prstohvat morske soli
  • kašičica - dve vode (po potrebi)

Za posipanje (proizvoljno)

  • mleveni ili sitno seckani orasi
  • cimet

Priprema

Suve smokve potopite u vodi i ostavite da omekšaju. Ukoliko su mekane i sočne, dovoljno je svega 10-ak minuta, ali ako su presušene i tvrde, ostavite ih duže ili čak preko noći.
Odvojite šaku-dve oraha sa strane (30-ak grama) i nožem ih iseckajte na krupnije komadiće. Ako imate priliku, koristite neprskan limun, pošto je potrebna korica.

Voćku možete potopiti u vodu, dodati sodu bikarbonu i otaviti da malo odstoji. Potom dobro isperite, osušite i narendajte. 

kuglice od smokava zdrav kolač
Kuglice možete čuvati u frižideru nekoliko dana Foto: Shutterstock

U multipraktik ili seckalicu ubacite orahe, oceđene i krupno naseckane smokve, prstohvat soli, med, cimet i limunovu koricu. Blendirajte dok se svi sastojci ne sjedine, ali je smesa i dalje djelimično mrvičasta - proverite da li bi se mogle praviti loptice, po potrebi dodajte kašičicu vode i ponovo izmiksajte.

Dodajte i naseckane orahe, samo na čas izmiksajte i prespite smesu u činiju. Probajte i popravite ukus - dodajte još cimeta, limuna, meda. Uzimajte kašičicom smesu i pravite loptice željene veličine.

Slažite ih na tacnu obloženu providnom folijom ili masnim papirom. Po želji ih pospite ili urolajte u mlevene ili sitno seckane orahe, pospite cimetom ili ih ostavite bez "ukrasa".

Ubacite ih u frižider da se malo stegnu i služite na sobnoj temperaturi (to se odnosi na sve poslastice ovog tipa - prosto su intenzivnije ukusa kad nisu hladne). Možete ih čuvati u frižideru nekoliko dana. 

Korisne napomene

  • Ukoliko ne volite cimet ili želite da isprobate drugačiju verziju kolača, potrebno je da izostavite cimet i smanjite količinu meda - recimo ostavite samo trećinu količine. U ovom slučaju, limun aroma divno dolazi do izražaja i ukus je blag, neočekivano prefinjen, a ujedno pun i prijatan.
  • Sasvim je neobično da dodatak cimeta i malo više meda ovaj kolač pretvore u nešto takođe veoma ukusno, ali toliko drugačije da ne biste rekli da se radi o istim sastojcima. Bombice neće ni tada biti jakog preslatkog ukusa, već i dalje jako prijatnog, ali toplog, ušuškavajućeg i prazničnog. 
  • Za vegansku verziju, med zamijenite javorovim ili agavinim sirupom.
shutterstock_2159132669.jpg
Suve smokve idealan su sastojak za posne, zdrave kolače Foto: Shutterstock

Nutritivne vrijednosti

  • po komadu (~25g)
  • energetska vrijednost: 100kcal
  • proteini: 2g
  • ukupno masti: 7g
  • ukupno ugljenih hidrata: 11g

Na 100g

  • energetska vrijednost: 399kcal
  • proteini: 7.6
  • ukupno masti: 26.2g
  • ukupno ugljenih hidrata: 42g

Izvor: natanjiru.com/zdravlje.kurir.rs

