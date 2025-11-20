Kuglice sa suvim smokvama i orasima: Idealna posna poslastica za slavsku trpezu
Poslastica od svega nekoliko sastojaka, savršena je za ljubitelje suvih smokava i onih pomalo starinskih kolača. Radi se o posnim bombicama sa orasima i suvim voćem, mirišu na limun i cimet, a spremaju se brzo i lako.
Potrebno je:
Za smesu:
- 180g suvih smokava
- 150g oraha
- narendana korica 2 limuna
- 2 ravne kašičice cimeta (3-4g)
- puna kašika meda (oko 25g)
- veći prstohvat morske soli
- kašičica - dve vode (po potrebi)
Za posipanje (proizvoljno)
- mleveni ili sitno seckani orasi
- cimet
Priprema
Suve smokve potopite u vodi i ostavite da omekšaju. Ukoliko su mekane i sočne, dovoljno je svega 10-ak minuta, ali ako su presušene i tvrde, ostavite ih duže ili čak preko noći.
Odvojite šaku-dve oraha sa strane (30-ak grama) i nožem ih iseckajte na krupnije komadiće. Ako imate priliku, koristite neprskan limun, pošto je potrebna korica.
Voćku možete potopiti u vodu, dodati sodu bikarbonu i otaviti da malo odstoji. Potom dobro isperite, osušite i narendajte.
U multipraktik ili seckalicu ubacite orahe, oceđene i krupno naseckane smokve, prstohvat soli, med, cimet i limunovu koricu. Blendirajte dok se svi sastojci ne sjedine, ali je smesa i dalje djelimično mrvičasta - proverite da li bi se mogle praviti loptice, po potrebi dodajte kašičicu vode i ponovo izmiksajte.
Dodajte i naseckane orahe, samo na čas izmiksajte i prespite smesu u činiju. Probajte i popravite ukus - dodajte još cimeta, limuna, meda. Uzimajte kašičicom smesu i pravite loptice željene veličine.
Slažite ih na tacnu obloženu providnom folijom ili masnim papirom. Po želji ih pospite ili urolajte u mlevene ili sitno seckane orahe, pospite cimetom ili ih ostavite bez "ukrasa".
Ubacite ih u frižider da se malo stegnu i služite na sobnoj temperaturi (to se odnosi na sve poslastice ovog tipa - prosto su intenzivnije ukusa kad nisu hladne). Možete ih čuvati u frižideru nekoliko dana.
Korisne napomene
- Ukoliko ne volite cimet ili želite da isprobate drugačiju verziju kolača, potrebno je da izostavite cimet i smanjite količinu meda - recimo ostavite samo trećinu količine. U ovom slučaju, limun aroma divno dolazi do izražaja i ukus je blag, neočekivano prefinjen, a ujedno pun i prijatan.
- Sasvim je neobično da dodatak cimeta i malo više meda ovaj kolač pretvore u nešto takođe veoma ukusno, ali toliko drugačije da ne biste rekli da se radi o istim sastojcima. Bombice neće ni tada biti jakog preslatkog ukusa, već i dalje jako prijatnog, ali toplog, ušuškavajućeg i prazničnog.
- Za vegansku verziju, med zamijenite javorovim ili agavinim sirupom.
Nutritivne vrijednosti
- po komadu (~25g)
- energetska vrijednost: 100kcal
- proteini: 2g
- ukupno masti: 7g
- ukupno ugljenih hidrata: 11g
Na 100g
- energetska vrijednost: 399kcal
- proteini: 7.6
- ukupno masti: 26.2g
- ukupno ugljenih hidrata: 42g
