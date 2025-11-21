DA LI STE ZNALI?

Crni kim je kod nas poznat kao aromatičan dodatak pecivima i salatama, ali i kao biljka sa dugom tradicijom u prirodnoj medicini, posebno na Bliskom istoku, u Južnoj Aziji i Severnoj Africi. Vekovima se cenio zbog svojih antioksidativnih i antiinflamatornih svojstava, za koja se verovalo da doprinose boljem zdravlju. Savremena nauka sada proučava ove tvrdnje, ispitujući da li bioaktivna jedinjenja crnog kima mogu zaista da imaju značajan uticaj na ljudski metabolizam.

Tim sa Metropolitanskog univerziteta u Osaki, predvođen vanrednom profesorkom Akiko Kodžimom-Juasom sa Fakulteta za humanističke i ekološke nauke, krenuo je da istraži ovo pitanje.

Prethodna istraživanja pokazala su da crni kim sadrži prirodne sastojke koji utiču na procese stvaranja masnih ćelija i na način na koji telo skladišti masti. Ovi procesi igraju glavnu ulogu u gojaznosti i povezanim metaboličkim poremećajima, što ih čini važnim metama za istraživanja u oblasti ishrane.

Seme koje utiče na masne ćelije

Da bi ispitali ove efekte, istraživači su rezultate iz laboratorije uporedili sa nalazima iz kliničkog ispitivanja na ljudima. U ispitivanju, odrasli su unosili 5 g mlevenog crnog kima dnevno tokom osam nedelja. Ovaj jednostavan dodatak ishrani doveo je do značajnih poboljšanja nekoliko markera holesterola.

Učesnici su pokazali niže trigliceride, "loš" LDL holesterol i ukupni holesterol, dok se "dobar" HDL holesterol povećao. Ove promene su povezane sa smanjenim kardiovaskularnim rizikom i boljim dugoročnim metaboličkim zdravljem.

Crni kim smanjuje LDL i povećava HDL holesterol, što blagotvorno utiče na srce Foto: Shutterstock

Zašto je došlo do promena?

Laboratorijski nalazi su pomogli da se objasni zašto je došlo do promena. Ekstrakt crnog kima izgleda usporiava razvoj masnih ćelija i ograničiava nakupljanje lipida, što potvrđuju ranijia istraživanja u vezi sa njegovim biološki aktivnim komponentama, uključujući timokinon.

Grupa naučnika je takođe sprovela eksperimente na ćelijskom nivou kako bi razumela procese koji su uključeni. Otkrili su da ekstrakt crnog kima inhibira adipogenezu, proces u kojem nezrele ćelije prelaze u masne. To znači da usporava stvaranje masnih ćelija i smanjuje količinu masti koja se u njima taloži.

- Ova studija ukazuje na to da su semenke crnog kima korisne kao namirnica za sprečavanje gojaznosti i bolesti povezanih sa načinom života - rekla je profesorka Kodžima-Juasa i dodala da je ovaj začin pokazazao stvarne, proverljive efekte kod ljudi.

Naučnici se nadaju da će sprovesti dugoročnija i obimnija klinička ispitivanja kako bi dalje istražili njegov uticaj na metabolizam.

- Posebno smo zainteresovani za istraživanje njegovih efekata na insulinsku rezistenciju kod dijabetesa i inflamatorne markere - poručila je profesorka.