Isceljujuća čorba koja jača imunitet i čisti organizam: Ručak kao terapija iz kuhinje
Čorba pruža ne samo hranljive sastojke, već i izvanredne zdravstvene dobrobiti za telo i um, pomažući jačanju imuniteta, detoksikaciji i obnavljanju energije.
Recept za isceljujuću čorbu
Potrebno vam je
- 4 šargarepe, iseckane ili batat, isečen na kockice
- 2 stabljike celera, krupno sečene
- 2 luka, isečena na kriške
- šolja sitno seckanog peršuna
- šolja šitake pečuraka, svežih ili suvih (po želji)
- 2 paradajza, iseckana (po želji) ili paradajz pelata
- glavica belog luka (oko 8 čenova), zgnječena
- komad svežeg đumbira od 2,5 cm, tanko iseckan, zgnječen ili narendan
- komad sveže kurkume od 2,5 cm, tanko iseckan, zgnječen ili narendan (ili kaščica kurkume u prahu)
- 8 šolja vode, so, biber
- ljuta papričica ili ½ kašičice ljuspica crvene papričice (po ukusu, po želji)
Priprema
U velikoj šerpi stavite šargarepu ili batat, celer, luk, pečurke i paradajz, pa dodajte beli luk, đumbir, kurkumu i ljutu papričicu. Prelijte sve sa osam šolja vode, posolite, pobiberite i pustite da provri. Zatim smanjite vatru i kuvajte na laganoj temperaturi 40-50 minuta, dok povrće ne omekša i ukusi se lepo ne prožmu. Na kraju dodajte svež, seckani peršun. Po želji, čorbu možete blago izblendati za glatkiju teksturu ili je poslužiti kao kremasto varivo.
Zdravstvene prednosti čorbe
- Jača imunitet – beli luk, đumbir i kurkuma imaju antioksidativna i antiinflamatorna svojstva koja pomažu telu da se bori protiv infekcija.
- Pomaže varenju – tečna forma i bogat sadržaj vlakana iz povrća olakšavaju varenje i pozitivno utiču na zdravlje creva.
- Detoksikuje organizam – povrće i začini stimulišu prirodne procese čišćenja tela.
- Smanjuje upale – kurkuma i đumbir pomažu u smanjenju upalnih procesa u telu.
- Poboljšava energiju i vitalnost – bogata mineralima i vitaminima, čorba doprinosi obnavljanju energije i jačanju organizma.
- Pozitivno utiče na zdravlje srca – povrće poput celera i šargarepe doprinosi snižavanju holesterola i održavanju optimalnog krvnog pritiska.
- Održava hidrataciju – zbog visokog sadržaja tečnosti, čorba pomaže u hidrataciji organizma.
- Prijatna za telo i um – topao, aromatičan obrok smiruje nervni sistem i pruža osećaj dobrobiti.
