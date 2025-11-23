Slušaj vest

Čorba pruža ne samo hranljive sastojke, već i izvanredne zdravstvene dobrobiti za telo i um, pomažući jačanju imuniteta, detoksikaciji i obnavljanju energije.

Recept za isceljujuću čorbu

Potrebno vam je

  • 4 šargarepe, iseckane ili batat, isečen na kockice
  • 2 stabljike celera, krupno sečene
  • 2 luka, isečena na kriške
  • šolja sitno seckanog peršuna
  • šolja šitake pečuraka, svežih ili suvih (po želji)
  • 2 paradajza, iseckana (po želji) ili paradajz pelata
  • glavica belog luka (oko 8 čenova), zgnječena
  • komad svežeg đumbira od 2,5 cm, tanko iseckan, zgnječen ili narendan 
  • komad sveže kurkume od 2,5 cm, tanko iseckan, zgnječen ili narendan (ili kaščica kurkume u prahu)
  • 8 šolja vode, so, biber
  • ljuta papričica ili ½ kašičice ljuspica crvene papričice (po ukusu, po želji)

Priprema

U velikoj šerpi stavite šargarepu ili batat, celer, luk, pečurke i paradajz, pa dodajte beli luk, đumbir, kurkumu i ljutu papričicu. Prelijte sve sa osam šolja vode, posolite, pobiberite i pustite da provri. Zatim smanjite vatru i kuvajte na laganoj temperaturi 40-50 minuta, dok povrće ne omekša i ukusi se lepo ne prožmu. Na kraju dodajte svež, seckani peršun. Po želji, čorbu možete blago izblendati za glatkiju teksturu ili je poslužiti kao kremasto varivo. 

jesenje povrce shutterstock_1501519469.jpg
Iskoritite čari jesenjeg povrća i dodajte ili zamenite sastojke po želji Foto: Shutterstock

Zdravstvene prednosti čorbe

  • Jača imunitetbeli luk, đumbir i kurkuma imaju antioksidativna i antiinflamatorna svojstva koja pomažu telu da se bori protiv infekcija.
  • Pomaže varenju – tečna forma i bogat sadržaj vlakana iz povrća olakšavaju varenje i pozitivno utiču na zdravlje creva.
  • Detoksikuje organizam – povrće i začini stimulišu prirodne procese čišćenja tela.
  • Smanjuje upale – kurkuma i đumbir pomažu u smanjenju upalnih procesa u telu.
  • Poboljšava energiju i vitalnost – bogata mineralima i vitaminima, čorba doprinosi obnavljanju energije i jačanju organizma.
  • Pozitivno utiče na zdravlje srca – povrće poput celera i šargarepe doprinosi snižavanju holesterola i održavanju optimalnog krvnog pritiska.
  • Održava hidrataciju – zbog visokog sadržaja tečnosti, čorba pomaže u hidrataciji organizma.
  • Prijatna za telo i um – topao, aromatičan obrok smiruje nervni sistem i pruža osećaj dobrobiti.

