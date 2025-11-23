Čorba pruža ne samo hranljive sastojke, već i izvanredne zdravstvene dobrobiti za telo i um, pomažući jačanju imuniteta, detoksikaciji i obnavljanju energije .

U velikoj šerpi stavite šargarepu ili batat, celer, luk, pečurke i paradajz, pa dodajte beli luk, đumbir, kurkumu i ljutu papričicu. Prelijte sve sa osam šolja vode, posolite, pobiberite i pustite da provri. Zatim smanjite vatru i kuvajte na laganoj temperaturi 40-50 minuta, dok povrće ne omekša i ukusi se lepo ne prožmu. Na kraju dodajte svež, seckani peršun. Po želji, čorbu možete blago izblendati za glatkiju teksturu ili je poslužiti kao kremasto varivo.