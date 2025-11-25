Na vrhu liste zabranjenih namirnica je crveno i prerađeno meso

Razumevanje koje namirnice treba izbegavati ključno je za uživanje u praznicima bez ikakvih neprijatnih posledica.

Giht, nekada poznat kao „bolest bogataša“ jer je bio povezan sa ishranom dostupnom samo bogatima, sada je sve češći problem. To je oblik inflamatornog artritisa koji izaziva iznenadne, intenzivne napade bola, otoka i crvenila u zglobovima, najčešće pogađajući palac na nozi. Bol može biti toliko jak da čak i dodirivanje čaršava postaje nepodnošljivo.

Uzrok leži u prekomernom nivou mokraćne kiseline u krvi, nusproizvodu razgradnje hemijskih jedinjenja nazvanih purini, koja se nalaze u mnogim namirnicama. Kada bubrezi ne mogu efikasno da eliminišu višak mokraćne kiseline, ona kristalizuje i taloži se u zglobovima, izazivajući bolnu inflamatornu reakciju.

Koje namirnice treba izbegavati?prera Meso i mesne prerađevine

Praznične trpeze su tradicionalno bogate upravo onim namirnicama koje su bogate purinima, što ih čini glavnim okidačima za napade gihta. Na vrhu crne liste je crveno meso i prerađeno meso. Pečenja od svinjetine ili govedine, divljači, ali i platoi sa pršutom i raznim kobasicama sadrže visok nivo purina.

Apsolutno najopasnije su iznutrice poput jetre, bubrega i mozga, koje su ponekad sastavni deo pašteta ili nadeva, pa ih treba potpuno izbegavati. Iako se živina poput ćuretine i piletine smatra bezbednijom opcijom, i njih treba koristiti umereno, a posebno treba izbegavati iznutrice koje se koriste za pripremu sosova i čorbi.

Riba

Pored mesa, veliku opasnost predstavljaju i morski plodovi i određene vrste ribe. Iako se riba često doživljava kao zdrava hrana, vrste poput sardina, inćuna, skuše, haringe i tune, kao i morski plodovi poput škampa, dagnji ​​i rakova, sadrže izuzetno visok nivo purina.

Jake mesne čorbe, supe i sosovi, koji su osnova mnogih prazničnih jela, takođe su koncentrovani izvori purina i treba ih izbegavati.

Praznične trpeze su tradicionalno bogate upravo onim namirnicama koje su bogate purinima, što ih čini glavnim okidačima za napade gihta Foto: Shutterstock

Određene vrste povrća

Čak i neko povrće, poput spanaća, špargle, graška i pasulja, sadrži više purina, ali istraživanja pokazuju da biljni purini ne povećavaju rizik od napada gihta u istoj meri kao oni životinjskog porekla. Međutim, tokom akutnih faza bolesti, preporučuje se umerenost sa njima.

Alkohol

Jedan od najčešćih okidača za giht tokom praznika je alkohol. Ne samo da je izvor purina, već i ometa sposobnost tela da izluči višak mokraćne kiseline, što dovodi do skoka nivoa u krvi.

Studije sugerišu da konzumiranje više od jednog alkoholnog pića u periodu od 24 sata značajno povećava rizik od pogoršanja. Pored alkohola, problematična su i zaslađena pića. Voćni sokovi, gazirana pića i razni praznični punčevi često sadrže velike količine fruktoze, šećera koji može pokrenuti telo da proizvodi više mokraćne kiseline.

Konzumiranje više od jednog alkoholnog pića u periodu od 24 sata značajno povećava rizik od pogoršanja simptoma gihta Foto: Shuterstock

Kako prebroditi praznike bez bolova?

Iako lista zabranjenih namirnica može izgledati dugačka, to ne znači da morate potpuno da se odreknete prazničnih poslastica. Ključ je u donošenju pametnih odluka i planiranju unapred. Umesto crvenog mesa, odlučite se za umerene porcije pečene ćuretine ili piletine (bez kože) ili lososa, koji ima manje purina od većine drugih riba.

Napunite svoj tanjir raznovrsnim povrćem i salatama. Hrana bogata vitaminom C, poput paprike i paradajza, može biti korisna. Jedna od najboljih strategija je da ostanete hidrirani. Pijenje puno vode, najmanje šest do osam čaša dnevno, pomaže vašim bubrezima da efikasnije ispiraju mokraćnu kiselinu iz tela.

Umerenost je ključ

Na kraju krajeva, najvažniji savet je da budete umereni u svemu. Prejedanje tokom nekoliko slavskih ili prazničnih dana može izgledati vredno trenutnog zadovoljstva, ali može rezultirati nedeljom iscrpljujućih bolova. Važno je slušati svoje telo i ne dozvoliti da vas praznični duh obeshrabri.

Pored ishrane, drugi faktori mogu uticati na nivo mokraćne kiseline, poput prekomerne težine i stresa, koji je često povišen tokom praznika. Održavanje zdrave težine, redovno vežbanje i pronalaženje načina za opuštanje mogu pomoći u kontroli gihta na duži rok. Uz pametne izbore i umerenost, praznična sezona može biti prijatna i bez bolnih pogoršanja.