Najbolja je kada se kuva sporo, 4–8 sati

Slušaj vest

Supa od kostiju je jedan od najjednostavnijih, a najkorisnijih obroka koje možemo dodati ishrani. Pomaže varenju, oporavku, imunitetu i bogata je prirodnim kolagenom, kaže na svom Instagram profilu nutricionista Nemanja Kostadinović.

- Supa od kostiju je prirodni izvor kolagena i želatina. Pomaže kvalitetu kože, zglobova, noktiju i oporavku tkiva. Osim toga, želatin i aminokiseline iz kostiju (glutamin i glicin) pozitivno utiču na crevnu barijeru i varenje. Supa je blaga, umiruje stomak i odlična je kod oporavka od bolesti ili slabog apetita - sugeriše Nemanja Kostadinović.

Dodaje da je bogata natrijumom, magnezijumom, fosforom i kalijumom, te je idealna i za nadoknadu elektrolita.

Za koga nije

Ipak, supa od kostiju se ne preporučuje svima, odnosno određene grupe ljudi bi trebalo da budu na oprezu.

- Osobe sa gihtom ili povišenim nivoom mokraćne kiseline u krvi, jer supa može da sadrži purine. Sledeći na listi su osobe sa hipertenzijom, te bi u tom slučaju trebalo obratiti pažnju na količinu soli. Ukoliko imate probleme sa žučnom kesom, koristite nemasne varijante - navodi nutricionista.

Kolagen je važan jer održava čvrstoću i elastičnost kože, zglobova i vezivnog tkiva Foto: Shutterstock

Za koga je korisna?

S druge strane, vrlo je korisna za osobe koje imaju problema sa zglobovima, ljude koji treniraju i žele bolji oporavak, kod prehlada, gripa i oslabljenog imuniteta, kod gastritisa, nadutosti i slabog varenja, za sve koji žele kvalitetniju kožu i nokte.