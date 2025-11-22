da li ste znali

Na prvi pogled deluje kao da je svejedno da li jedete zelenu ili zrelu bananu, ali to nije baš tako. Iako je u pitanju ista voćka, način na koji deluje na šećer u krvi i nivo energije zavisi od njenog stepena zrelosti. Tokom sazrevanja, u banani se menja sastav, skrob prelazi u šećer, pa se i efekat na organizam razlikuje.

Zelena banana

Nezrela, zelena banana ima niži glikemijski indeks (oko 30-40), što znači da sporije podiže šećer u krvi. Sadrži više tzv. rezistentnog skroba, koji se ponaša kao vlakno, ondnosno usporava varenje, poboljšava rad creva i pomaže da nivo glukoze ostane stabilan.

Zahvaljujući tome, zelena banana obezbeđuje dugotrajnu i ravnomernu energiju, bez naglih skokova i padova šećera.

Zrela banana

Kako banana sazreva, skrob se pretvara u glukozu, fruktozu i saharozu, pa njen glikemijski indeks raste na 50-60. To znači da će šećer u krvi brže porasti, ali i da ćete dobiti instant energiju.

Zbog toga je zrela banana idealna posle fizičke aktivnosti, duže šetnje ili perioda iscrpljenosti, kada je telu potrebna brza dopuna energije. Međutim, ne bi trebalo da je jedete na prazan stomak, jer može da izazove nagli porast glukoze.

Kako da izaberete pravu?

Ako pokušavate da održite stabilan šećer u krvi ili sprečite napade gladi, bolji izbor je manje zrela banana u kombinaciji sa proteinima ili zdravim mastima - na primer, uz grčki jogurt, bademe ili kikiriki puter.

Ako ste, pak, fizički aktivni i potrebna vam brza energija, zrela banana je praktičan i prirodan izvor šećera, koji će vam brzo vratiti snagu.