Ovseno mleko je blago, kremasto biljno mleko koje je prirodno bez laktoze, dok je bademovo mleko lagano, osvežavajuće i bogato vitaminom E

Slušaj vest

Izgleda da je svakog dana u prodavnicama dostupno sve više alternativnih mleka. Koliko god to bilo dobro, može biti i zbunjujuće za potrošače koji se suočavaju sa toliko izbora i moraju da odluče da li da izaberu bademovo, sojino ili neko drugo mleko, ili da ih naizmenično koriste.

Među najpopularnijim su bademovo i ovseno mleko. Evo šta stručnjaci kažu o tome koje je bolji izbor za kafu ili čaj, koje za jutarnje žitarice, koje je zdravije i da li ova dva alternativna mleka imaju neke mane.

Ovseno mleko

Ovseno mleko je veoma popularno zbog svog neutralnog ukusa i nedostatka alergena. Ako želite da napravite sopstveno ovseno mleko, sve što treba da uradite je da izblendirate valjane ovsene pahuljice i vodu u blenderu, a zatim procedite tečnost. Komercijalno ovseno mleko se pravi u mnogo većim količinama i može da sadrži dodate vitamine i minerale, arome, ulja ili šećere, u zavisnosti od vrste ovsenog mleka koje kupujete.

- Što se tiče kremastosti i teksture, ovseno mleko je prilično slično kravljem mleku, ali je slađe. Ima više kalorija i ugljenih hidrata, ali takođe ima više vlakana i proteina od bademovog mleka. Odličan je izbor za ljude sa alergijama na orašaste plodove, kao i za dodavanje u kafu i pravljenje deserta - kaže nutricionistkinja Emili Pek.

Zaista, ovseno mleko je najpopularnije od svih mleka na biljnoj bazi kada je u pitanju pravljenje kafe, kapućina, makijata i slično, a njegov blagi ukus i kremasta tekstura čine ga savršenim za umakanje kolačića. Kao i većina mleka na biljnoj bazi, kupljeno ovseno mleko može se čuvati dok ne otvorite pakovanje, a zatim ga treba potrošiti u roku od deset dana.

Nutritivni profil: Šolja nezaslađenog ovsenog mleka sadrži: - 112 kalorija - 6,5 g masti - 12 g ugljenih hidrata - 1,9 g proteina - 347,8 mg kalcijuma

Ovseno mleko je biljna alternativa kravljem mleku, blagog ukusa, bogato vlaknima i pogodna za kafu i žitarice Foto: Shutterstock

Bademovo mleko

Verovatno je to najpopularnije mleko na biljnoj bazi danas. Oni koji žele sami da ga naprave u svojoj kuhinji mogu to da urade na isti način kao i ovseno mleko: izblendiraju bademe i vodu u blenderu, a zatim procedе tečnost.

Baš kao i ovseno mleko, mnoga komercijalno proizvedena bademova mleka sadrže dodate vitamine i minerale, kao i šećer, zgušnjivače, arome ili konzervanse. Razlika u ukusu između bademovog i ovsenog mleka je prilično očigledna.

- Bademovo mleko je gušće, što može biti i prednost i mana, u zavisnosti od toga za šta ga koristite. Na primer, njegova konzistencija ga čini lošim izborom za dodavanje u kafu ili pravljenje tople čokolade, ali je odlično kao samostalni napitak ili za pravljenje jutarnjih žitarica - kaže Pek.

Bademovo mleko je takođe dostupno u prodavnicama u „dugotrajnim“ verzijama, što znači da ga možete čuvati kod kuće i otvoriti kada vam zatreba. I generalno ima duži rok trajanja od drugih vrsta alternativnih mleka.

Nutritivni profil: Šolja nezaslađenog bademovog mleka sadrži: - 44,7 kalorija - 3,7 g masti - 1,6 g ugljenih hidrata - 1,6 g proteina - 371,3 mg kalcijuma

Bademovo mleko je lagano biljno mleko, niskokalorično, bogato vitaminom E i idealno za jutarnje žitarice ili samostalno piće Foto: Profimedia

Bademovo mleko ima više vitamina E i manje kalorija i ugljenih hidrata od ovsenog mleka, ali sadrži više vode.

Da li imaju neke nedostatke?

Ovseno mleko je pametan izbor za ljude koji ne tolerišu kravlje mleko. Međutim, nutritivno je inferiornije u poređenju sa bademovim i kravljim mlekom.

Obrano kravlje mleko sadrži dvostruko više proteina od bademovog i ovsenog mleka. Kravlje mleko takođe sadrži više mikronutrijenata od mleka biljnog porekla, prema do sada objavljenim studijama.

Neki od ovih hranljivih materija se dodaju bademovom i ovsnom mleku, a količina varira u zavisnosti od proizvođača. Sa kravljim mlekom dobijate dobru dozu vitamina A, B2, B12 i C, kao i biotin, pantotensku kiselinu, kalcijum, fosfor i jod. Ništa od ovoga ne dobijate u zamenama za mleko na biljnoj bazi – naglašava nutricionistkinja Alison Tanis, dodajući da je mana, činjenica da je ovseno mleko tri do četiri puta skuplje od kravljeg mleka.

Koje je mleko zdravije?

Prema nutricionistima, i ovseno i bademovo mleko su zdrave biljne alternative kravljem mleku. Obe vrste mleka imaju malo ili nimalo zasićenih masti i obogaćene su kalcijumom, vitaminom D, vitaminom B12 i drugim hranljivim materijama kako bi njihov nutritivni profil bio što sličniji onom kravljeg mleka.

- Ključna razlika je u aditivima, kojih je, naravno, poželjno imati što manje, pa je važno pažljivo čitati deklaracije sa sastojcima prilikom izbora - kaže Pek. Dodaje da će nutritivni profil ovsenog mleka u poređenju sa bademovim mlekom varirati u zavisnosti od sadržaja vode, koji takođe može da varira od proizvođača do proizvođača.

Ovseno mleko je zdravije zato što sadrži više ovsa i hranljivih materija kojima je bogat Foto: Shutterstock

A što je više vode, manje zdravih sastojaka, tj. ovsa ili badema, ima u vašem mleku. - S obzirom na to da bademovo mleko generalno sadrži više vode od ovsenog mleka, moglo bi se tvrditi da je ovseno mleko zdravije jednostavno zato što sadrži više ovsa (i hranljivih materija kojima je bogat) nego što bademovo mleko sadrži bademe - kaže Tanis.

Sa nutritivnog stanovišta, oba stručnjaka naglašavaju da je kravlje mleko superiorno i najbolja opcija, osim za ljude koji ga ne tolerišu. Ako ga ne tolerišete i unos proteina vam je važan, preporučuju sojino mleko, koje je od svih alternativnih mleka nutritivno najbliže kravljem mleku.