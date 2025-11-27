Slušaj vest

Kamen u bubregu (nefrolitijaza) jedan je od najčešćih uroloških problema današnjice. Nastaje kada se minerali i soli u urinu povežu i stvore tvrde naslage, a bol koji izaziva često je izuzetno jak. Iako unos dovoljno tečnosti značajno smanjuje rizik, stručnjaci upozoravaju da i ishrana ima veliku ulogu u prevenciji.

Urolog dr J. P. Sing Rana iz bolnice BLK–Max Super Specialty Hospital u Nju Delhiju objašnjava da ishrana bogata određenim materijama, kao i manjak tečnosti, mogu da podstaknu nastanak kamena i njegovo ponavljanje.

Kako ishrana utiče na stvaranje kamena

Prema istraživanju objavljenom u časopisima Journal of Clinical Medicine i Nutrients, kamen u bubregu pogađa između jedan i 13 odsto odrasle populacije širom sveta, a kod trećine obolelih javlja se ponovo u roku od deset godina. Faktori ishrane, poput unosa proteina, soli, kalcijuma, oksalata i tečnosti, presudni su za rizik.

- Namirnice bogate oksalatima, poput spanaća, badema, čokolade i gaziranih pića, povećavaju rizik, jer oksalat u urinu stvara kristale u kombinaciji s kalcijumom, što dovodi do kalcijum-oksalatnih kamenčića - objašnjava dr Rana.

Hrana bogata purinima dovodi do porasta mokraćne kiseline, što čini urin kiselijim i pogodnim za kristalizaciju Foto: Shutterstock

Oksalat je prirodna biljna kiselina koja, u većim količinama, pogoduje stvaranju naslaga u bubrezima.

Prekomeran unos soli dodatno pogoršava situaciju, jer povećava izlučivanje kalcijuma putem urina, što olakšava stvaranje kamena. I ishrana bogata životinjskim proteinima, naročito crvenim mesom i morskim plodovima, podiže nivo mokraćne kiseline i povećava rizik od nastanka tzv. uratnih kamenaca.

Nacionalna fondacija za bubrege (National Kidney Foundation) navodi da hrana bogata purinima, kao što su meso, iznutrice i školjke, dovodi do porasta mokraćne kiseline, što čini urin kiselijim i pogodnim za kristalizaciju.

Šta bi trebalo jesti i izbegavati

Dr Rana preporučuje balansiran pristup:

Unosite dovoljno tečnosti, naročito vode, kako bi se urin razredio i sprečilo taloženje kristala.

Ograničite oksalate, so i crveno meso.

Uključite umerene količine mlečnih proizvoda, jer kalcijum iz hrane vezuje oksalat u crevima i smanjuje rizik od stvaranja kamena.

Birajte namirnice bogate vlaknima, povrće i voće s manjim sadržajem oksalata.

Birajte namirnice bogate vlaknima, povrće i voće s manjim sadržajem oksalata Foto: Shutterstock

- Mnogi veruju da pivo pomaže izbacivanju kamena, ali zapravo dehidrira organizam i može da pogorša stanje. Najvažnije je zadržati raznovrsnu ishranu, unositi dovoljno vode i izbegavati preterivanje u bilo kojoj grupi namirnica - naglašava dr Rana.

Simptomi i lečenje

Kamen u bubregu najčešće se manifestuje jakim bolom u leđima i donjem stomaku, koji može da se širi ka preponama. Prate ga mučnina, povraćanje, krv u mokraći i učestalo mokrenje.

Lečenje zavisi od veličine i sastava kamena. Manji se često izbacuju prirodnim putem uz povećan unos tečnosti i lekove protiv bolova. Kod većih se primenjuju savremene metode – litotripsija (razbijanje kamena ultrazvukom), lasersko uklanjanje i minimalno invazivne operacije. U retkim slučajevima, ako je kamen izrazito veliki, radi se perkutana nefrolitotomija (PCNL) ili robotska hirurgija.