Kada se osećate loše, odricanje od jutarnje kafe vam pomaže na duže staze

Sezona prehlada i gripa je uveliko počela, a izbor hrane u tom periodu može znatno da utiče na brzinu oporavka, podseća dijetetičarka Dana Henderson, rukovodilac službe za ishranu u L.A. Care Health Plan.

- Održavanje dobre ishrane tokom prehlade ili gripa obezbeđuje telu dovoljno energije za oporavak. Hrana daje kalorije, a one su gorivo koje je telu potrebno da bi se izborilo s bolešću - objašnjava ona.

Henderson savetuje unos namirnica bogatih antioksidansima, poput voća i povrća, koji pomažu u borbi protiv infekcija, kao i redovno unošenje tečnosti. Ipak, ono što ne jedete može biti jednako važno kao i ono što jedete, ističu stručnjaci. Sledi pet vrsta hrane koje mogu da pogoršaju simptome kada ste bolesni.

Začinjena hrana

Dok se ne oporavite potpuno, najbolje je da ograničite unos soli i začina, savetuje dr Nil Patel, specijalista porodične medicine iz bolnice Providence St. Joseph u Kaliforniji.

- Povećana količina začina može da iritira digestivni sistem, što može da pogorša dijareju ili druge simptome kada ste bolesni - kaže on.

Kofein

Kada se osećate loše, odricanje od jutarnje kafe može da deluje preteško, ali vam je dugoročno od pomoći, objašnjava Henderson. Kofein remeti san, koji je ključan za oporavak i jačanje imuniteta. Osim toga, deluje kao diuretik, pa može dodatno da pogorša dehidraciju.

Umesto kafe birajte biljne čajeve, majčinu dušicu, zovu, matičnjak... Foto: Shutterstock

Alkohol

Poput kofeina, i alkohol izaziva dehidraciju, što usporava oporavak imože da izazvove bolove u mišićima, navodi dr Patel. Čak i ako se osećate bolje i poželite piće s prijateljima, najbolje je da sačekate da se potpuno oporavite.

- Dehidracija može da bude ozbiljna i dovede do potrebe za bolničkim lečenjem. Zato je hidriranje izuzetno važno - unosite dovoljne količine vode tokom prehlade ili gripa - preporučuje doktor.

Masna hrana

Namirnice koje su masne ili bogate zasićenim mastima zahtevaju mnogo energije i vode da bi ih telo svarilo, objašnjava Patel.

Obroci bi trebalo da budu laganiji da ne opterete stomak, a posledično i imuni sistem Foto: Shutterstock

- To može da oduzme energiju imunom sistemu - kaže on. Osim toga, ove namirnice povećavaju upalne procese i mogu da pogoršaju simptome poput zapušenog nosa i bola u grlu, dodaje Henderson.

Šećer

Sladoled može da deluje umirujuće dok ga jedete, ali prerađeni šećeri zapravo mogu da pogoršaju simptome.