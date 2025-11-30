Hrana ne služi samo da nas održi u životu, već i da u njemu uživamo

Slušaj vest

Gotovo svako ima odgovor na pitanje "Koja vam je omiljena hrana?" To nije slučajno, jer su ljudi stvoreni da osećaju zadovoljstvo dok jedu. Hrana ne služi samo da nas održi u životu, već i da u njemu uživamo. Kada se prepustimo ukusu, mirisu i teksturi zalogaja, činimo dobro i svom telu i svom umu.

Kada ukus pokrene hormone sreće

Stručnjaci već godinama proučavaju psihologiju uživanja u hrani i saglasni su da zadovoljstvo koje osećamo dok jedemo ima stvarne, merljive efekte. Terapeutkinja i dijetetičarka Aleta Storč objašnjava da svaka vrsta zadovoljstva, pa i ono koje doživljavamo tokom jela, oslobađa dopamin, hormon sreće. On aktivira centre za nagradu u mozgu, donosi osećaj smirenosti, motivacije i zadovoljstva.

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako osobe s prekomernom težinom ponekad imaju poremećenu osetljivost na dopamin, zbog čega jedu više ne bi li dostigle isti osećaj zadovoljstva. Kada hemija u mozgu funkcioniše kako treba, uživanje u hrani poboljšava varenje i apsorpciju hranljivih materija.

Svaka vrsta zadovoljstva, pa i ono koje doživljavamo tokom jela, oslobađa dopamin Foto: Shuttershtock

- Kada zaista uživamo u obroku, naš nervni sistem prelazi u stanje odmora i varenja. Tada telo lakše razlaže i apsorbuje hranljive sastojke - kaže Storč. Drugim rečima, kada jedemo s uživanjem, činimo uslugu i svom probavnom sistemu.

Uživanje pomaže da jedemo zdravije

Velika analiza iz 2020. godine pokazala je da je u više od polovine proučavanih slučajeva postojala jasna veza između zadovoljstva hranom i zdravijih prehrambenih navika. Drugim rečima, ljudi koji uživaju u jelu češće biraju raznovrsne i nutritivno bogate obroke.

- Postoji rašireno uverenje da zdrava hrana mora da bude bezukusna, ali to jednostavno nije tačno. Kada jedemo ono što volimo, osećaj sitosti i zadovoljstva raste, a rizik od prejedanja se smanjuje - objašnjava dijetetičarka Sara Gold Anzlovar.

Hrana hrani i dušu

Obroci nisu samo gorivo. Hrana povezuje porodice, okuplja prijatelje i čuva tradiciju. Zajednički obroci donose osećaj pripadnosti i bliskosti, što potvrđuju i istraživanja.

Za mnoge je hrana utehe tanjir tople supe ili čorbe Foto: Shutterstock

Topla supa kad smo bolesni, kolač koji nas podseća na detinjstvo ili omiljena pasta posle napornog dana, takvi obroci pružaju utehu i emotivno olakšanje.

- Hrana može da donese utehu i kad je dan bio težak, a to nije nužno loše. Ako svesno uživamo u ukusu, ona postaje izvor zadovoljstva, a ne krivice - kaže Anzlovar.

Kako razbiti kulturu dijeta

Savremena kultura često nameće osećaj krivice - da moramo da izbegavamo omiljenu hranu ako želimo da budemo zdravi. Storč ističe da je upravo suprotno.

- Kada sebi dozvolimo sve namirnice, telo uči da veruje da će dobiti ono što mu je potrebno. To donosi mir i slobodu u odnosu prema hrani.

Tradicionalna jela su i duhovna veza sa prošlošću i precima Foto: Shutterstock

Odbacivanje namirnica koje su deo naše kulture i tradicije ne utiče samo na jelovnik, već i na osećaj identiteta i pripadnosti. Kada ponovo prihvatimo takve obroke, ne hranimo samo telo nego i duh.

Uživanje, a ne beg

Razlika između emocionalnog prejadenja i jela iz zadovoljstva leži u nameri. Prvo je pokušaj da se utešimo kada smo tužni ili pod stresom, dok drugo znači da biramo hranu zbog ukusa i trenutka uživanja - sladoled na letnjem danu ili jabuku u voćnjaku.

Prejedanje ćete prepoznati po osećaju krvice koje ostaje za njim Foto: Shutterstock

Ako posle obroka osećate mir, a ne grižu savesti, znači da ste jeli iz zadovoljstva, ne iz potrebe da popunite prazninu.

Vitamin Z za svaki dan

Uživanje u hrani jedno je od najjednostavnijih zadovoljstava svakodnevice. Ono nas povezuje sa sobom, s drugima i sa životom. Da biste u obrok uneli više zadovoljstva, pokušajte s malim stvarima - dodajte omiljeni začin, pospite salatu sirom ili zagrejte desert.