Kuglice za hormonsku ravnotežu: Prirodan način da povratite energiju i dobro raspoloženje
Ovi hranljivi zalogaji od semenki i urmi predstavljaju jednostavan način da se usklade hormoni, poboljša izgled kože i ojača organizam iznutra. Recept potiče iz tradicionalne prakse u kojoj su semenke i orašasti plodovi vekovima korišćeni za očuvanje vitalnosti i ženskog zdravlja.
Kuglice za hormonsku ravnotežu
Potrebno vam je
- šolja sirovih semenki bundeve
- šolja sirovih semenki suncokreta
- ½ šolje oraha
- ½ šolje lanenih semenki
- ½ šolje susama
- 8 urmi bez koštica
Priprema
Po želji lagano prepecite semenke i orahe da bi se pojačala aroma, pa ostavite da se ohlade. Sve sastojke ubacite u blender ili secko i miksajte dok se ne dobije kompaktna masa. Oblikujte kuglice veličine zalogaja i čuvajte ih u zatvorenoj posudi u frižideru.
Kako se koriste
Pojedite po jednu kuglicu dnevno, najbolje ujutru na prazan stomak ili između obroka. Preporučuje se da ih uzimate 30 dana, zatim napravite pauzu od dve nedelje i ponovite ciklus još dva meseca, kako bi organizam imao vremena da uspostavi prirodan ritam.
Kako deluju
- Semenke bundeve i suncokreta obiluju cinkom, vitaminom E i selenom, koji doprinose hormonskoj ravnoteži i zdravlju kože.
- Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama koje hrane mozak, smanjuju upale i doprinose boljem raspoloženju.
- Lanene i susamove semenke sadrže lignane, biljna vlakna koja pomažu da se hormoni drže u ravnoteži.
- Urme donose prirodnu slast i vlakna koja povoljno utiču na varenje i nivo energije.
Kada su hormoni u ravnoteži, telo funkcioniše skladno - energija je postojana, koža izgleda zdravo, a raspoloženje stabilno.