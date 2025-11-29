Slušaj vest

Ovi hranljivi zalogaji od semenki i urmi predstavljaju jednostavan način da se usklade hormoni, poboljša izgled kože i ojača organizam iznutra. Recept potiče iz tradicionalne prakse u kojoj su semenke i orašasti plodovi vekovima korišćeni za očuvanje vitalnosti i ženskog zdravlja.

Kuglice za hormonsku ravnotežu

Potrebno vam je

šolja sirovih semenki bundeve

šolja sirovih semenki suncokreta

½ šolje oraha

½ šolje lanenih semenki

½ šolje susama

8 urmi bez koštica

Priprema

Po želji lagano prepecite semenke i orahe da bi se pojačala aroma, pa ostavite da se ohlade. Sve sastojke ubacite u blender ili secko i miksajte dok se ne dobije kompaktna masa. Oblikujte kuglice veličine zalogaja i čuvajte ih u zatvorenoj posudi u frižideru.

Semenke su bogate cinkom, selenom i vlaknima koji doprinose hormonskoj ravnoteži Foto: Shutterstock

Kako se koriste

Pojedite po jednu kuglicu dnevno, najbolje ujutru na prazan stomak ili između obroka. Preporučuje se da ih uzimate 30 dana, zatim napravite pauzu od dve nedelje i ponovite ciklus još dva meseca, kako bi organizam imao vremena da uspostavi prirodan ritam.

Kako deluju Semenke bundeve i suncokreta obiluju cinkom, vitaminom E i selenom , koji doprinose hormonskoj ravnoteži i zdravlju kože.

, koji doprinose hormonskoj ravnoteži i zdravlju kože. Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama koje hrane mozak, smanjuju upale i doprinose boljem raspoloženju.

koje hrane mozak, smanjuju upale i doprinose boljem raspoloženju. Lanene i susamove semenke sadrže lignane , biljna vlakna koja pomažu da se hormoni drže u ravnoteži.

, biljna vlakna koja pomažu da se hormoni drže u ravnoteži. Urme donose prirodnu slast i vlakna koja povoljno utiču na varenje i nivo energije.