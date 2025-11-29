Slušaj vest

Ovi hranljivi zalogaji od semenki i urmi predstavljaju jednostavan način da se usklade hormoni, poboljša izgled kože i ojača organizam iznutra. Recept potiče iz tradicionalne prakse u kojoj su semenke i orašasti plodovi vekovima korišćeni za očuvanje vitalnosti i ženskog zdravlja.

Kuglice za hormonsku ravnotežu

Potrebno vam je

Priprema

Po želji lagano prepecite semenke i orahe da bi se pojačala aroma, pa ostavite da se ohlade. Sve sastojke ubacite u blender ili secko i miksajte dok se ne dobije kompaktna masa. Oblikujte kuglice veličine zalogaja i čuvajte ih u zatvorenoj posudi u frižideru.

semenke-shutterstock-400131250.jpg
Semenke su bogate cinkom, selenom i vlaknima koji doprinose hormonskoj ravnoteži Foto: Shutterstock

Kako se koriste

Pojedite po jednu kuglicu dnevno, najbolje ujutru na prazan stomak ili između obroka. Preporučuje se da ih uzimate 30 dana, zatim napravite pauzu od dve nedelje i ponovite ciklus još dva meseca, kako bi organizam imao vremena da uspostavi prirodan ritam.

Kako deluju

  • Semenke bundeve i suncokreta obiluju cinkom, vitaminom E i selenom, koji doprinose hormonskoj ravnoteži i zdravlju kože.
  • Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama koje hrane mozak, smanjuju upale i doprinose boljem raspoloženju.
  • Lanene i susamove semenke sadrže lignane, biljna vlakna koja pomažu da se hormoni drže u ravnoteži.
  • Urme donose prirodnu slast i vlakna koja povoljno utiču na varenje i nivo energije.

Kada su hormoni u ravnoteži, telo funkcioniše skladno - energija je postojana, koža izgleda zdravo, a raspoloženje stabilno.

Počeo je Božićni post: Nutricionista otkriva 3 jednostavna pravila i recepte za dnevni jelovnik

Ne propustiteIshranaIsceljujuća čorba koja jača imunitet i čisti organizam: Ručak kao terapija iz kuhinje
tanjir čorbe od različitog šarenog povrća serviran sa dva parčeta hleba
IshranaKuglice sa suvim smokvama i orasima: Idealna posna poslastica za slavsku trpezu
kuglice od smokava zdrav kolač
IshranaNajjednostavnija zdrava torta od samo 2 sastojka: Slatkiš bez griže savesti
parče čokoladnog kolača sa bobičastim voćeem u tanjiriću na drvenom stolu
IshranaAntibiotik čorba koja greje i štiti od virusa: Starinski recept gotov za tren
tanjir tople krem čorbe od povrća, šargarepa, peršun