Slušaj vest

Zahvaljujući kombinaciji sojinih ljuspica, povrća i krompira, posna pastirska pita je hranljiv i zasitan obrok. Može se pripremiti i u varijanti bez ulja, dinstanjem luka na vodi, što je čini pogodnom za post na vodi.

Posna pastirska pita

Potrebno vam je

  • 50 g sojinih ljuspica (merene suve, pre kuvanja)
    150 g šargarepe
    1/2 glavice crnog ili crvenog luka
    80 g graška
    80 ml paradajz sosa ili kečapa
    1 kk maslinovog ulja za dinstanje (opciono)
    2 sk soja sosa
    so, biber, ruzmarin, majčina dušica
    300 g krompira
    50 ml nezaslađenog biljnog mleka

Priprema

Oljuštiti i iseckati povrće. Skuvati krompir, procediti, dodati biljno mleko i izgnječiti u pire. Sojine ljuspice kratko prokuvati u slanoj vodi, zatim ocediti. Na maslinovom ulju ili vodi izdinstati luk, dodati šargarepu i skuvane sojine ljuspice. Dinstati dok luk i šargarepa blago ne omekšaju, zatim dodati grašak, paradajz sok, soja sos, ruzmarin, majčinu dušicu i začine. Nastaviti dinstanje uz mešanje dok povrće ne omekša i ukusi se sjedine. Smesu rasporediti u posudu za pečenje, pa odozgo dodati sloj pirea. Peći na 200°C oko 35 minuta, dok ne porumeni. Pri serviranju po želji posuti svežim peršunom.

Ovo je primer kako posni obroci mogu da budu ukusni, hranljivi i zasitni, bez potrebe za industrijskim zamenskim proizvodima, poručuje nutricionista.

Počeo je Božićni post: Nutricionista otkriva 3 jednostavna pravila i recepte za dnevni jelovnik

Ne propustiteIshranaKako da napravite ukusnu i zdravu čorbu od zelja i pečuraka? Puna je gvožđa, vlakana i vitamina C
čorba shutterstock_2514273607.jpg
IshranaPosni uštipci od tikvica: Nutricionista otkriva kako ih spremiti brzo i lako
tikvice ustipci shutterstock_1830417935.jpg
IshranaPosna pasta s prelivom od limuna: Nutricionista predlaže zdrav ručak za celu porodicu
spagete shutterstock_2360208733.jpg
IshranaNutricionista preporučuje recept za posnu lazanju: Sadrži vlakna, proteine i manje zasićenih masti
posna lazanja, Maja Babić, nutricionista.jpg