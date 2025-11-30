Posna pastirska pita: Recept nutricioniste za hranljiv i zasitan ručak
Zahvaljujući kombinaciji sojinih ljuspica, povrća i krompira, posna pastirska pita je hranljiv i zasitan obrok. Može se pripremiti i u varijanti bez ulja, dinstanjem luka na vodi, što je čini pogodnom za post na vodi.
Posna pastirska pita
Potrebno vam je
- 50 g sojinih ljuspica (merene suve, pre kuvanja)
150 g šargarepe
1/2 glavice crnog ili crvenog luka
80 g graška
80 ml paradajz sosa ili kečapa
1 kk maslinovog ulja za dinstanje (opciono)
2 sk soja sosa
so, biber, ruzmarin, majčina dušica
300 g krompira
50 ml nezaslađenog biljnog mleka
Priprema
Oljuštiti i iseckati povrće. Skuvati krompir, procediti, dodati biljno mleko i izgnječiti u pire. Sojine ljuspice kratko prokuvati u slanoj vodi, zatim ocediti. Na maslinovom ulju ili vodi izdinstati luk, dodati šargarepu i skuvane sojine ljuspice. Dinstati dok luk i šargarepa blago ne omekšaju, zatim dodati grašak, paradajz sok, soja sos, ruzmarin, majčinu dušicu i začine. Nastaviti dinstanje uz mešanje dok povrće ne omekša i ukusi se sjedine. Smesu rasporediti u posudu za pečenje, pa odozgo dodati sloj pirea. Peći na 200°C oko 35 minuta, dok ne porumeni. Pri serviranju po želji posuti svežim peršunom.
Ovo je primer kako posni obroci mogu da budu ukusni, hranljivi i zasitni, bez potrebe za industrijskim zamenskim proizvodima, poručuje nutricionista.