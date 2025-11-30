Zahvaljujući kombinaciji sojinih ljuspica, povrća i krompira , posna pastirska pita je hranljiv i zasitan obrok . Može se pripremiti i u varijanti bez ulja, dinstanjem luka na vodi, što je čini pogodnom za post na vodi .

Posna pastirska pita

Oljuštiti i iseckati povrće. Skuvati krompir, procediti, dodati biljno mleko i izgnječiti u pire. Sojine ljuspice kratko prokuvati u slanoj vodi, zatim ocediti. Na maslinovom ulju ili vodi izdinstati luk, dodati šargarepu i skuvane sojine ljuspice. Dinstati dok luk i šargarepa blago ne omekšaju, zatim dodati grašak, paradajz sok, soja sos, ruzmarin, majčinu dušicu i začine. Nastaviti dinstanje uz mešanje dok povrće ne omekša i ukusi se sjedine. Smesu rasporediti u posudu za pečenje, pa odozgo dodati sloj pirea. Peći na 200°C oko 35 minuta, dok ne porumeni. Pri serviranju po želji posuti svežim peršunom.