Kako da napravite fermentisani beli luk u medu? Prirodni eliksir za respiratorne probleme i jak imunitet
Mnogi smatraju ovu slatko-ljutu mešavinu prirodnim eliksirom za zdravlje. Pored zanimljivog ukusa, fermentisani beli luk u medu može pomoći u ublažavanju simptoma bola u sinusima, bola u grlu i generalno podržati respiratorni sistem.
Proces fermentacije
Ova domaća mešavina kombinuje dva poznata sastojka iz ostave: sirove čenove belog luka i med, a crna boja se dobija procesom fermentacije i starenja u kojem se sirovi lukovi belog luka drže između 60 i 87 stepeni Celzijusa oko mesec dana. Fermentacija je prirodni proces u kojem mikroorganizmi razgrađuju hranu na hemijskom nivou.
Sličan proces se dešava u dobro poznatim namirnicama poput kiselog kupusa i kimčija, za koje se zna da su odlične za brojne procese u telu, a posebno su važne za zdravlje creva, piše Klivlendska klinika.
Recept za ovaj prirodan eliksir
Potrebno je:
- Sirovi beli luk - 8–10 čenova
- Med - dovoljno da potpuno prekrije beli luk u tegli (obično oko 200–250 ml, zavisi od veličine tegle
Priprema eliksira
Proces pripreme fermentisanog belog luka u medu je jednostavan, a koraci su sledeći:
- Stavite sirovi beli luk u teglu, prelijte medom i čuvajte na hladnom mestu da fermentira.
- Svakog drugog dana, teglu treba okrenuti naopako tako da sav beli luk bude prekriven medom.
- Transformacija počinje kada se sok od belog luka pomeša sa medom, hemijski razlažući obe komponente.
Zdravstvene koristi
Med je poznat po svojim umirujućim i antiinflamatornim svojstvima. Drugim rečima, može pomoći u smanjenju proizvodnje sluzi, ublažavanju kašlja i smirivanju bola u grlu. Manuka med, posebno, ima antibakterijska svojstva koja mogu smanjiti bakterije koje izazivaju bol u grlu.
Beli luk je, s druge strane, bogat alicinom, organskim jedinjenjem koje se povezuje sa njegovim zdravstvenim prednostima. Beli luk ima svojstva koja jačaju imunitet, antiinflamatorno je dejstvo i podržava zdravlje srca.
Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
Najzdraviji imuno-bust ove sezone: Napitak od bundeve i pomorandže koji jača organizam