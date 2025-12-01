Slušaj vest

Mnogi smatraju ovu slatko-ljutu mešavinu prirodnim eliksirom za zdravlje. Pored zanimljivog ukusa, fermentisani beli luk u medu može pomoći u ublažavanju simptoma bola u sinusima, bola u grlu i generalno podržati respiratorni sistem.

Proces fermentacije

Ova domaća mešavina kombinuje dva poznata sastojka iz ostave: sirove čenove belog luka i med, a crna boja se dobija procesom fermentacije i starenja u kojem se sirovi lukovi belog luka drže između 60 i 87 stepeni Celzijusa oko mesec dana. Fermentacija je prirodni proces u kojem mikroorganizmi razgrađuju hranu na hemijskom nivou.

Sličan proces se dešava u dobro poznatim namirnicama poput kiselog kupusa i kimčija, za koje se zna da su odlične za brojne procese u telu, a posebno su važne za zdravlje creva, piše Klivlendska klinika.

Recept za ovaj prirodan eliksir

Potrebno je:

  • Sirovi beli luk - 8–10 čenova
  • Med - dovoljno da potpuno prekrije beli luk u tegli (obično oko 200–250 ml, zavisi od veličine tegle

Priprema eliksira 

Proces pripreme fermentisanog belog luka u medu je jednostavan, a koraci su sledeći:

  • Stavite sirovi beli luk u teglu, prelijte medom i čuvajte na hladnom mestu da fermentira.
  • Svakog drugog dana, teglu treba okrenuti naopako tako da sav beli luk bude prekriven medom.
  • Transformacija počinje kada se sok od belog luka pomeša sa medom, hemijski razlažući obe komponente.
Med je poznat po svojim umirujućim i antiinflamatornim svojstvima, dok beli luk jača imunitet i podržava zdravlje srca Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi

Med je poznat po svojim umirujućim i antiinflamatornim svojstvima. Drugim rečima, može pomoći u smanjenju proizvodnje sluzi, ublažavanju kašlja i smirivanju bola u grlu. Manuka med, posebno, ima antibakterijska svojstva koja mogu smanjiti bakterije koje izazivaju bol u grlu.

Beli luk je, s druge strane, bogat alicinom, organskim jedinjenjem koje se povezuje sa njegovim zdravstvenim prednostima. Beli luk ima svojstva koja jačaju imunitet, antiinflamatorno je dejstvo i podržava zdravlje srca.

