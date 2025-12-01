Slušaj vest

Mnogi smatraju ovu slatko-ljutu mešavinu prirodnim eliksirom za zdravlje. Pored zanimljivog ukusa, fermentisani beli luk u medu može pomoći u ublažavanju simptoma bola u sinusima, bola u grlu i generalno podržati respiratorni sistem.

Proces fermentacije

Ova domaća mešavina kombinuje dva poznata sastojka iz ostave: sirove čenove belog luka i med, a crna boja se dobija procesom fermentacije i starenja u kojem se sirovi lukovi belog luka drže između 60 i 87 stepeni Celzijusa oko mesec dana. Fermentacija je prirodni proces u kojem mikroorganizmi razgrađuju hranu na hemijskom nivou.

Sličan proces se dešava u dobro poznatim namirnicama poput kiselog kupusa i kimčija, za koje se zna da su odlične za brojne procese u telu, a posebno su važne za zdravlje creva, piše Klivlendska klinika.

Recept za ovaj prirodan eliksir

Potrebno je:

Sirovi beli luk - 8–10 čenova

8–10 čenova Med - dovoljno da potpuno prekrije beli luk u tegli (obično oko 200–250 ml, zavisi od veličine tegle

Priprema eliksira

Proces pripreme fermentisanog belog luka u medu je jednostavan, a koraci su sledeći:

Stavite sirovi beli luk u teglu, prelijte medom i čuvajte na hladnom mestu da fermentira.

Svakog drugog dana, teglu treba okrenuti naopako tako da sav beli luk bude prekriven medom.

Transformacija počinje kada se sok od belog luka pomeša sa medom, hemijski razlažući obe komponente.

Med je poznat po svojim umirujućim i antiinflamatornim svojstvima, dok beli luk jača imunitet i podržava zdravlje srca Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi

Med je poznat po svojim umirujućim i antiinflamatornim svojstvima. Drugim rečima, može pomoći u smanjenju proizvodnje sluzi, ublažavanju kašlja i smirivanju bola u grlu. Manuka med, posebno, ima antibakterijska svojstva koja mogu smanjiti bakterije koje izazivaju bol u grlu.

Beli luk je, s druge strane, bogat alicinom, organskim jedinjenjem koje se povezuje sa njegovim zdravstvenim prednostima. Beli luk ima svojstva koja jačaju imunitet, antiinflamatorno je dejstvo i podržava zdravlje srca.