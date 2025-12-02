Veganski smuti od borovnica jača imunitet i bogat je vlaknima, idealan za doručak ili užinu, a evo i kako da ga napravite.
Tatjana Popović
Veganski smuti od borovnice po receptu nutricioniste: Olakšava varenje i jača imunitet
Za vaše optimalno zdravlje ovonedeljni predlog je veganski smuti od borovnica koji podiže imunitet, a bogat je vlaknima, antioksidantima i hranljivim materijama. Savršen je za doručak ili užinu, a evo kako da ga napravite.
Potrebno je:
- 1 šolja borovnica, smrznutih ili svežih
- 1 šolja bejbi spanaća ili kelja, sitno seckanog
- 1 banana
- 1 kašika mlevenog lanenog semena
- 1 kašika limunovog soka
Priprema
Sve sastojke izblendirajte u blenderu i uživajte u smutiju.
Zdravstvene koristi ovog smutija
Borovnice su bogate antioksidansima, vitaminima i mineralima, što ih čini prilično popularnim i hranljivim dodatkom žitaricama za doručak, smutijima, salatama i desertima.
Borovnice zajedno sa ostalim sastojcima iz ovog smutija daju niz zdravstvenih prednosti kao što su:
- Jak imunitet – borovnice i limunov sok obiluju vitaminom C i antioksidansima koji pomažu organizmu da se brani od infekcija.
- Bogato vlaknima – banana, spanać i laneno seme pomažu varenju i održavanju zdrave crevne flore.
- Antioksidativna zaštita – borovnice i spanać sadrže flavonoide i druge antioksidanse koji štite ćelije od oksidativnog stresa.
- Podrška zdravlju srca – laneno seme i spanać doprinose smanjenju holesterola i poboljšanju cirkulacije.
- Povećanje energije i sitosti – kombinacija banana i vlakana pruža dugotrajan osećaj sitosti i prirodnu energiju za dan.
