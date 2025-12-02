Smuti od borovnica jača imunitet, poboljšava probavu i štiti organizam od slobodnih radikal

Za vaše optimalno zdravlje ovonedeljni predlog je veganski smuti od borovnica koji podiže imunitet, a bogat je vlaknima, antioksidantima i hranljivim materijama. Savršen je za doručak ili užinu, a evo kako da ga napravite.

Potrebno je: 1 šolja borovnica, smrznutih ili svežih

1 šolja bejbi spanaća ili kelja, sitno seckanog

1 banana

1 kašika mlevenog lanenog semena

1 kašika limunovog soka Priprema

Sve sastojke izblendirajte u blenderu i uživajte u smutiju.

Zdravstvene koristi ovog smutija

Borovnice su bogate antioksidansima, vitaminima i mineralima, što ih čini prilično popularnim i hranljivim dodatkom žitaricama za doručak, smutijima, salatama i desertima.

Borovnice i spanać sadrže flavonoide i druge antioksidanse koji štite ćelije od oksidativnog stre Foto: Shutterstock

Borovnice zajedno sa ostalim sastojcima iz ovog smutija daju niz zdravstvenih prednosti kao što su:

Jak imunitet – borovnice i limunov sok obiluju vitaminom C i antioksidansima koji pomažu organizmu da se brani od infekcija.

– borovnice i limunov sok obiluju vitaminom C i antioksidansima koji pomažu organizmu da se brani od infekcija. Bogato vlaknima – banana, spanać i laneno seme pomažu varenju i održavanju zdrave crevne flore.

– banana, spanać i laneno seme pomažu varenju i održavanju zdrave crevne flore. Antioksidativna zaštita – borovnice i spanać sadrže flavonoide i druge antioksidanse koji štite ćelije od oksidativnog stresa.

– borovnice i spanać sadrže flavonoide i druge antioksidanse koji štite ćelije od oksidativnog stresa. Podrška zdravlju srca – laneno seme i spanać doprinose smanjenju holesterola i poboljšanju cirkulacije.

– laneno seme i spanać doprinose smanjenju holesterola i poboljšanju cirkulacije. Povećanje energije i sitosti – kombinacija banana i vlakana pruža dugotrajan osećaj sitosti i prirodnu energiju za dan.