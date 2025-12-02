Slušaj vest

Za vaše optimalno zdravlje ovonedeljni predlog je veganski smuti od borovnica koji podiže imunitet, a bogat je vlaknima, antioksidantima i hranljivim materijama. Savršen je za doručak ili užinu, a evo kako da ga napravite.

Potrebno je:

  • 1 šolja borovnica, smrznutih ili svežih
  • 1 šolja bejbi spanaća ili kelja, sitno seckanog
  • 1 banana
  • 1 kašika mlevenog lanenog semena
  • 1 kašika limunovog soka

Priprema

Sve sastojke izblendirajte u blenderu i uživajte u smutiju.

Zdravstvene koristi ovog smutija

Borovnice su bogate antioksidansima, vitaminima i mineralima, što ih čini prilično popularnim i hranljivim dodatkom žitaricama za doručak, smutijima, salatama i desertima.

smuti-od-borovnice-shutterstock-473834581.jpg
Borovnice i spanać sadrže flavonoide i druge antioksidanse koji štite ćelije od oksidativnog stre Foto: Shutterstock

Borovnice zajedno sa ostalim sastojcima iz ovog smutija daju niz zdravstvenih prednosti kao što su:

  • Jak imunitet – borovnice i limunov sok obiluju vitaminom C i antioksidansima koji pomažu organizmu da se brani od infekcija.
  • Bogato vlaknima – banana, spanać i laneno seme pomažu varenju i održavanju zdrave crevne flore.
  • Antioksidativna zaštita – borovnice i spanać sadrže flavonoide i druge antioksidanse koji štite ćelije od oksidativnog stresa.
  • Podrška zdravlju srca – laneno seme i spanać doprinose smanjenju holesterola i poboljšanju cirkulacije.
  • Povećanje energije i sitosti – kombinacija banana i vlakana pruža dugotrajan osećaj sitosti i prirodnu energiju za dan.

Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs

