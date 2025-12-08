devojka se drži za glavu vidno potrešena/vitamini i minerali

Stres je s vremena na vreme neizbežan. Međutim, način na koji se njime nosite može odrediti kakav uticaj ima na vaše mentalno i fizičko blagostanje. U studijama je utvrđeno da hronični stres, jedna od tri vrste stresa, ima ozbiljne posledice. Povezan je sa mikroskopskim promenama u mozgu koje su slične mozgu ljudi sa depresijom. Istraživanja takođe sugerišu da hronični stres može imati biološke i društvene implikacije.

Ukratko, upravljanje stresom je ključno za održavanje optimalnog zdravlja. Iako postoje brojne tehnike upravljanja stresom koje su holističke i prirodne, uzimanje određenih vitamina može biti obećavajući – i efikasan – način da se smanji nivo stresa.

- Utvrđeno je da i neki vitamini, poput vitamina D, melatonina, magnezijuma i vitamina C, pomažu kod stresa. Pre nego što uzmete bilo koje vitamine za probleme mentalnog zdravlja, trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom - kaže Bisma Anvar, licencirani psihoterapeut.

Kompleks vitamina B

Vitamini B grupe su povezani sa zdravljem mozga, smanjenjem stresa, smanjenim osećajem anksioznosti ili depresije i još mnogo toga. Istraživanja pokazuju da vitamini B grupe imaju koristi i podržavaju kognitivne funkcije.

Najbolje je da vitamine B grupe unosite iz hrane poput jaja, avokada i mleka, i proteina, poput crvenog mesa, piletine i tunjevine – ali možete dobiti i suplemente u obliku praha ili kapsula.

Vitamin D

Vitamin D se uglavnom povezuje sa izlaganjem sunčevoj svetlosti. Istraživanja su pokazala da stres može izazvati nizak nivo vitamina D, a druge studije su otkrile da smanjuje nivo stresa kod učenika. Dodatne prednosti vitamina D uključuju podršku imunološkom sistemu i zdravlju srca.

Vitamin D ima i benefite za imuni sistem i funkciju srca Foto: Shutterstock

Najbolji način da unesete dovoljno vitamina D jeste putem prirodne sunčeve svetlosti, ali uvek treba da vodite računa o nošenju kreme za sunčanje kako biste ograničili štetno izlaganje UV zračenju. Vitamin D možete dobiti i ishranom konzumiranjem masne ribe, mleka i jaja. Naravno, možete uzimati i kapsule ili pilule.

Važno je napomenuti da vitamin D ima gornje granice, što znači da je moguće unositi ga previše. Razgovarajte sa svojim lekarom o pravilnoj dozi pre nego što dodate vitamin D u svoju dnevnu rutinu.

Vitamin C

Vitamin C je često korišćeni dodatak ishrani za koji istraživanja pokazuju da se može boriti protiv oksidativnog stresa. Dodatne studije su otkrile da njegova antioksidativna svojstva mogu sprečiti nakupljanje hormona stresa kortizola u krvotoku. Znajući kako da smanjite nivo kortizola, možete istovremeno smanjiti i stres.

Vitamin C se nalazi u mnogim namirnicama, što olakšava njegov unos ishranom. Možete dobiti dnevnu dozu vitamina C jedući citruse, brokoli, paradajz, krompir i spanać. Suplementi su takođe široko dostupni ako volite da uzimate kapsule, pilule ili mešate prahove sa tečnošću.

Omega-3

Stres iscrpljuje zalihe omega-3 masnih kiselina u telu. U nekim studijama, ljudi koji su uzimali visoke doze omega-3 masnih kiselina imali su smanjene simptome anksioznosti, niži nivo kortizola tokom stresa i veći profil otpornosti na stres. Potrebna su dodatna istraživanja, ali dosadašnji nalazi sugerišu da bi suplementacija omega-3 masnim kiselinama mogla smanjiti rizik od depresije.

Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama Foto: Shutterstock

Omega-3 masne kiseline se nalaze u masnim ribama hladnih voda poput lososa i sardina. Takođe možete povećati unos jedući orašaste plodove, poput chia semena i oraha, i biljna ulja, poput soje i lanenog semena. Omega-3 masne kiseline su dostupne u obliku pilula i kapsula, što ih čini praktičnim i lakim za uzimanje.

Magnezijum

Magnezijum je esencijalni mineral koji se koristi u stotinama biohemijskih reakcija u telu. Neka istraživanja povezuju nedostatak magnezijuma sa stresom. Druge studije su otkrile da uzimanje magnezijuma za anksioznost i stres smanjuje nivo stresa kod učesnika – rezultati su bili još poboljšani kada je magnezijum uziman pored vitamina B.

Magnezijum se može naći u hrani poput krompira, celog zelenog povrća, lisnatog zelenila i orašastih plodova. Važno je napomenuti da, iako suplementi magnezijuma mogu brže povećati nivoe, pokušaj da se unese magnezijum samo putem ishrane može potrajati mnogo duže.

Ašvaganda

Ašvaganda je biljka poreklom iz Afrike i Azije. U poslednje vreme je postala popularna kao koristan dodatak ishrani za ublažavanje stresa. Iako tehnički nije vitamin, ova biljna suplementacija je poznata po sposobnosti da smanji nivo kortizola, stres i anksioznost.

Ašvaganda za anksioznost i stres može se uzimati oralno ili lokalno. Takođe se koristi za pravljenje čajeva.

Melatonin

Melatoninje prirodni hormon koji proizvodi epifiza u mozgu. Generalno se povezuje sa spavanjem, ali su nedavne studije pronašle vezu između anksioznosti, depresije i neadekvatnog kvaliteta sna. Melatonin može biti efikasan u pomaganju ljudima sa poremećajem spavanja da zaspu ili da ostanu da spavaju kako bi uspostavili zdravu naviku spavanja.

Melatonin je prirodni hormon koji proizvodi epifiza u mozgu Foto: Shutterstock

Melatonin se ne nalazi u mnogim prirodnim izvorima hrane, ali su suplementi dostupni kao gumene bombone, kapsule, napici ili praškovi.

