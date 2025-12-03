Slušaj vest

Holesterol je voštana supstanca koja je telu potrebna za izgradnju ćelija, proizvodnju vitamina i hormona, navodi Američko udruženje za srce (AHA). Jetra prirodno proizvodi sav holesterol koji nam je potreban, ali ga unosimo i putem hrane.

Upravo zato sastojci iz ovog soka — cvekla, đumbir i ananas, mogu biti blagotvorni za održavanje optimalnih nivoa holesterola. Cvekla sadrži betanin (koji joj daje pigment, ima antioksidativna i protivupalna svojstva) koji pomaže u snižavanju LDL („lošeg“) i podizanju HDL („dobrog“) holesterola, đumbir doprinosi smanjenju upalnih procesa, dok enzimi iz ananasa podržavaju varenje i zdravlje srca.

Kombinacija ovih sastojaka može biti prirodna podrška boljem lipidnom profilu i opštem kardiovaskularnom zdravlju.

Recept za sok od cvekle i ananasa

Potrebno je:

  • 2 sirove cvekle
  • 1,5 cm đumbira
  • 1 veliki zreo ananas

Priprema

Iscedite sve sastojke u sokovniku i odmah uživajte u svežem napitku.

Zdravstvene koristi ovog napitka

Ovaj napitak kombinuje snažne antioksidante i prirodne protivupalne sastojke koji mogu doprineti zdravlju srca i boljoj cirkulaciji.

Sok od cvekle sa đumbirom i ananasom prirodno smanjuje upalu i pomaže u održavanju zdravih nivoa holesterola Foto: Shutterstock

  • Smanjuje upalu: Cvekla je bogata betalainima koji deluju protivupalno i mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa.
  • Pomaže u regulaciji holesterola: Betanin iz cvekle može doprineti nižim nivoima LDL („lošeg“) holesterola i višim nivoima HDL („dobrog“) holesterola.
  • Podržava rad srca i krvnih sudova: Nitrati iz cvekle poboljšavaju protok krvi i snižavaju krvni pritisak.
  • Pospešuje varenje: Ananas sadrži bromelain, enzim koji pomaže varenju i smanjuje nadutost.
  • Jača imunitet: Vitamin C iz ananasa i antioksidativna svojstva đumbira doprinose jačanju odbrambenog sistema.
  • Prirodno povećava energiju: Kombinacija cvekle i đumbira može poboljšati izdržljivost i dati blagi energetski podsticaj.

