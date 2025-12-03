Slušaj vest

Gluten se sastoji od dve belančevine: glijadina i glutenina, a glijadin je taj koji izaziva reakcije kod ljudi koji su osetljivi na gluten.

Ovaj bezglutenski hleb lako se priprema, bogat je vlaknima i hranljivim sastojcima, pružajući ukusan i zdrav obrok bez brige o kalorijama.

Potrebno je:

  • 300 g lana (bolje zlatni nego tamni ako niste navikli na ukus)
  • 50 g psilijum ljuspica u prahu (prirodno vlakno koje se dobija iz ljuspica semenki biljke Plantago ovata; može se naći u prodavnicama zdrave hrane)
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • 400 ml vrele vode

Priprema

  • Sameljite laneno seme u mlinu za kafu ili štapnim mikserom.
  • Prebacite u posudu i dodajte psilijum, prašak za pecivo i so, pa dobro promešajte.
  • Sipajte vrelu vodu i sve sjedinite, zatim oblikujte veknicu rukama.
  • Povremeno pokvasite veknicu vodom vlažnom rukom.
  • Pecite 60 minuta na 180°C, uzimajući u obzir da vreme pečenja može varirati u zavisnosti od rerne.
laneno seme shutterstock_2291990727.jpg
Lan je nutritivno bogata biljka sa zlatnim ili braon semenkama Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi lana

Bogate su vlaknima

Jedna kašika lanenih semenki sadrži oko 2,8 grama vlakana - i rastvorljivih i nerastvorljivih. Nerastvorljiva vlakna dodaju zapreminu stolici, što podstiče rad creva, dok rastvorljiva omekšavaju stolicu i olakšavaju njeno izbacivanje.

Pomažu razvoju zdravih crevnih bakterija

Lanene semenke imaju prebiotska svojstva - hrane dobre bakterije u crevima, čime se poboljšava varenje i redovnost stolice. Za osobe koje pate od hroničnog zatvora ili sindroma nervoznih creva, mogu da deluju kao blagi, prirodni laksativ koji ne stvara zavisnost.

Zdravlje srca

Lan je bogat omega-3 masnim kiselinama koje podržavaju zdravlje srca i krvnih sudova, a istovremeno pomaže u regulaciji holesterola smanjujući nivo „lošeg“ LDL holesterola..

Izvor: Instagram @kucnilekar/Zdravlje.Kurir.rs

