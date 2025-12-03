Napravite hleb od lana bez glutena: Idealna alternativa za osobe sa dijabetesom
Gluten se sastoji od dve belančevine: glijadina i glutenina, a glijadin je taj koji izaziva reakcije kod ljudi koji su osetljivi na gluten.
Ovaj bezglutenski hleb lako se priprema, bogat je vlaknima i hranljivim sastojcima, pružajući ukusan i zdrav obrok bez brige o kalorijama.
Potrebno je:
- 300 g lana (bolje zlatni nego tamni ako niste navikli na ukus)
- 50 g psilijum ljuspica u prahu (prirodno vlakno koje se dobija iz ljuspica semenki biljke Plantago ovata; može se naći u prodavnicama zdrave hrane)
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- 400 ml vrele vode
Priprema
- Sameljite laneno seme u mlinu za kafu ili štapnim mikserom.
- Prebacite u posudu i dodajte psilijum, prašak za pecivo i so, pa dobro promešajte.
- Sipajte vrelu vodu i sve sjedinite, zatim oblikujte veknicu rukama.
- Povremeno pokvasite veknicu vodom vlažnom rukom.
- Pecite 60 minuta na 180°C, uzimajući u obzir da vreme pečenja može varirati u zavisnosti od rerne.
Zdravstvene koristi lana
Bogate su vlaknima
Jedna kašika lanenih semenki sadrži oko 2,8 grama vlakana - i rastvorljivih i nerastvorljivih. Nerastvorljiva vlakna dodaju zapreminu stolici, što podstiče rad creva, dok rastvorljiva omekšavaju stolicu i olakšavaju njeno izbacivanje.
Pomažu razvoju zdravih crevnih bakterija
Lanene semenke imaju prebiotska svojstva - hrane dobre bakterije u crevima, čime se poboljšava varenje i redovnost stolice. Za osobe koje pate od hroničnog zatvora ili sindroma nervoznih creva, mogu da deluju kao blagi, prirodni laksativ koji ne stvara zavisnost.
Zdravlje srca
Lan je bogat omega-3 masnim kiselinama koje podržavaju zdravlje srca i krvnih sudova, a istovremeno pomaže u regulaciji holesterola smanjujući nivo „lošeg“ LDL holesterola..
Izvor: Instagram @kucnilekar/Zdravlje.Kurir.rs
