Slušaj vest

Ovaj domaći sirup od luka i meda pomaže da se šlajm razgradi, lakše iskašlje i spreči spuštanje sekreta na pluća. Savršen je za decu, ali i odrasle, a priprema traje svega nekoliko minuta. Med dodatno pojačava dejstvo luka: umiruje grlo, smanjuje iritaciju, ima antibakterijska svojstva i daje sirupu prijatan ukus koji deca lakše prihvataju.

Potrebno je:

Priprema

Izdubite luk, stavite unutra med i zatvorite poklopcem od luka. Ostavite na sobnoj temperaturi da fermentiše i sutradan dajte deci u toku dana tri do četiri puta na kašičicu. Tako radite tri do četiri dana i trebalo bi da se rešite upornog kašlja i sekreta.

Stručnjaci napominju da je najvažnije da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana, pogoršava se ili je praćen temperaturom i otežanim disanjem. Uvek je bolje javiti se lekaru na pregled nego čekati da simptomi prođu sami od sebe. 

luk
Protivupalno delovanje ublažava upalu sluzokože, posebno kod suvog i nadražajnog kašlja Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi luka kod kašlja

  • Prirodni ekspektorans – pomaže razgradnju gustog sekreta i olakšava iskašljavanje.
  • Snažna antibakterijska svojstva – sumporna jedinjenja iz luka pomažu u borbi protiv bakterija koje mogu izazvati infekcije disajnih puteva.
  • Umiruje iritirano grlo – sok od luka smanjuje iritaciju u grlu koja izaziva kašalj.
  • Protivupalno delovanje – ublažava upalu sluzokože, posebno kod suvog i nadražajnog kašlja.
  • Jača imuni odgovor – bogat je antioksidansima koji pomažu organizmu da brže savlada prehladu.

Izvor instagram:@aleksandra.krcc/Zdravlje.Kurir.rs

Beli luk čini čuda za zdravlje srca i imunitet, 7 razloga da ga jedete svakog dana

Ne propustiteIshranaKako na prirodan način pobediti kandidu: Nutricionista otkriva odličan recept za supu protiv kandidijaze
supa protiv kandide kandida antikandida ishrana
IshranaJeseni potaž za imunitet: Nutricionista otkriva recept koji tera viruse
stockphotofreshcarrotsoupwithginger1585300303.jpg
IshranaMinestrone supa, ukusna i zdrava: Nutricionista deli fantastičan recept
tatjana.jpg
IshranaKako da napravite ukusnu i zdravu čorbu od paradajza? Sadrži sastojke koji podstiču rad pankreasa, odlična je za osobe s dijabetesom tipa 2
krem-corba-od-paradajza-shutterstock-749628076.jpg