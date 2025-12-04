Olakšajte simptome kašlja uz recept naših baka: Prirodni duo razređuje šlajm i olakšava iskašljavanje
Ovaj domaći sirup od luka i meda pomaže da se šlajm razgradi, lakše iskašlje i spreči spuštanje sekreta na pluća. Savršen je za decu, ali i odrasle, a priprema traje svega nekoliko minuta. Med dodatno pojačava dejstvo luka: umiruje grlo, smanjuje iritaciju, ima antibakterijska svojstva i daje sirupu prijatan ukus koji deca lakše prihvataju.
Potrebno je:
- 1 srednja glavica crnog luka
- domaći med
Priprema
Izdubite luk, stavite unutra med i zatvorite poklopcem od luka. Ostavite na sobnoj temperaturi da fermentiše i sutradan dajte deci u toku dana tri do četiri puta na kašičicu. Tako radite tri do četiri dana i trebalo bi da se rešite upornog kašlja i sekreta.
Stručnjaci napominju da je najvažnije da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana, pogoršava se ili je praćen temperaturom i otežanim disanjem. Uvek je bolje javiti se lekaru na pregled nego čekati da simptomi prođu sami od sebe.
Zdravstvene koristi luka kod kašlja
- Prirodni ekspektorans – pomaže razgradnju gustog sekreta i olakšava iskašljavanje.
- Snažna antibakterijska svojstva – sumporna jedinjenja iz luka pomažu u borbi protiv bakterija koje mogu izazvati infekcije disajnih puteva.
- Umiruje iritirano grlo – sok od luka smanjuje iritaciju u grlu koja izaziva kašalj.
- Protivupalno delovanje – ublažava upalu sluzokože, posebno kod suvog i nadražajnog kašlja.
- Jača imuni odgovor – bogat je antioksidansima koji pomažu organizmu da brže savlada prehladu.
Izvor instagram:@aleksandra.krcc
