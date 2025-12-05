Slušaj vest

Za ovaj recept koriste se jednostavni sasatojci, veoma se lako priprema i može se napraviti unapred, što ga čini idealnim predjelom za praznike ali i odličnom hranljivom opcijom za doručak.

Potrebno je: 1 šolja oraha (umesto oraha možete koristiti i suncokretove ili bundevine semenke)

1 kašika maslinovog ulja

1 žuti crni luk, iseckan

6 čenova belog luka, sitno seckanih

225 g šampinjona ili braon pečuraka, isečenih (oko 2 šolje)

1/2 šolje seckanog peršuna

2 kašike svežeg ruzmarina, seckanog

1 kašičica soli

1/2 kašičice crnog bibera

Ova pašteta je idealno predjelo za praznike ali i odličnna hranljiva opcija za doručak Foto: Shutterstock

Priprema

Tostirajte orahe u velikom suvom tiganju na srednjoj temperaturi. Pazite da ne zagore - često protresajte tiganj. Čim počnu da tamne po ivicama, sklonite ih sa ringle. Prebacite ih na tanjir otporniji na toplotu, ili direktno u blender/kuhinjsku seckalicu ako može da podnese vruću hranu.

Vratite tiganj na ringlu i dodajte maslinovo ulje. Kada se zagreje, ubacite crni i beli luk i dinstajte dok luk ne omekša i ne postane staklast, oko četiri minuta. Zatim dodajte preostale sastojke — pečurke, peršun, ruzmarin, so i biber — i dinstajte dok pečurke ne omekšaju i ne smanje se, još pet do osam minuta. Ako se pečurke lepe za tiganj, dodajte malo vode da se odvoje. Tokom kuvanja će pustiti sopstvenu tečnost.

Ako vaš procesor hrane može da obradi toplu hranu, prebacite pečurke direktno u njega zajedno sa orasima. Ako ne, sačekajte da se sve malo prohladi. Miksirajte pulsno, povremeno skidajući smesu sa zidova posude, dok ne dobijete teksturu paštete.

Prebacite smesu u posudu za serviranje, poravnajte špatulom i ostavite da se potpuno ohladi u frižideru pre posluživanja.

Ovaj namaz obiluje proteinina, vlaknima, ali i gvožđem i vitaminima Foto: Shutterstock

Nutritivna vrednost (po porciji – 1/8 ukupne količine) Kalorije: 128

Ugljeni hidrati: 5 g

Proteini: 3 g

Masti: 11 g

Zasićene masti: 1 g

Natrijum: 295 mg

Kalijum: 204 mg

Vlakna: 1 g

Šećeri: 1 g

Vitamin A: 330 IU

Vitamin C: 7,6 mg

Kalcijum: 28 mg

Gvožđe: 0,9 mg

.

Da li je ovaj namaz pogodan za zamrzavanje? Ako ga umotate u plastičnu foliju i stavite u hermetički zatvorenu posudu, može stajati u zamrzivaču oko tri meseca.