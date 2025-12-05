Slušaj vest

Zima sa sobom donosi praznike, druženja i sezonu proslava. Ali to je i period kada su prehlade, alergije i grip sve češći. Imunitet tokom hladnijih meseci često oslabi. Zato, da biste ostali zdravi, morate da se fokusirate na njegovo jačanje. A najjednostavniji način da to uradite jeste – uz pomoć ishrane bogate hranljivim sastojcima.

Da li ste znali da dodavanje ljubičastih namirnica u ishranu može da pomogne u jačanju imuniteta? Ne samo to – one su idealne za zimski period i široko dostupne.

Zašto su važne ljubičaste namirnice?

Najpre, da objasnimo šta su ljubičaste namirnice.

- Ljubičaste namirnice su voće i povrće koje je prirodno bogato antocijanima — biljnim pigmentima koji im daju duboku ljubičastu, plavu ili ljubičasto-plavu boju. Sa stanovišta nutricionističke nauke, antocijani su snažni antioksidansi koji štite imunske ćelije od oštećenja, smanjuju upale i poboljšavaju zdravlje creva. Pošto je skoro 70% imuniteta povezano sa crevima, ljubičaste namirnice postaju svojevrsni oklop za imunitet, posebno tokom zime kada rastu infekcije i upale- objašnjava dr Gitika Čopra, holistički nutricionista.

Dodaje i da je važno da se, kako počne zima, setite jednog jednostavnog pravila: nemojte samo jesti toplo - jedinte manirnice koje štite organizam.

- U svojih više od 25 godina kliničkog iskustva videla sam da ljudi koji često obolevaju tokom zime obično nemaju problem sa količinom unešene hrane - već sa nedostatkom raznovrsnih antioksidanasa. Tu ljubičaste namirnice dolaze do izražaja. One su jedna od najmoćnijih, a najzanemarenijih grupa za imunitet. Jedan savet koji često dajem klijentima: što je ljubičasta boja intenzivnija, to je antioksidativna moć jača.

Ljubičasti kupus obiluje vitaminom C i vlaknima koja pogoduju crevima Foto: Shutterstock

8 ljubičastih namirnica koje jačaju imunitet tokom zime

Doktorka Čopra deli listu ljubičastih namirnica koje bi trebalo da dodate u zimsku ishranu radi boljeg imuniteta:

Ljubičasti kupus

Zimsko povrće puno vitamina C i vlakana koja pogoduju crevima. Dodajte ga svežeg u salate ili kratko proprženog - predugo kuvanje smanjuje njegove benefite za imunitet. Savet: prvo jedite kupus, pa ugljene hidrate za bolju kontrolu šećera.

Cvekla

Poboljšava cirkulaciju, podržava detoksikaciju jetre i snabdevanje kiseonikom — sve ključno za snažan imunski odgovor. Često je preporučujem sveže rendanu, kratko barenu ili kao sastojak zimskih supa.

Crno grožđe

Bogato resveratrolom, štiti imunske ćelije i smanjuje virusne upale.

Savet: jedite ga celo, ne kao sok, kako biste izbegli skokove šećera.

Nutricionista savetuje da jedete celo grožđe, a ne sok, kako biste izbegli skokove šećera Foto: Shutterstock

Kupine

Kupine su bogate vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidantima koji doprinose opštem zdravlju. Pored toga, imaju malo kalorija i ugljenih hidrata – samo 62 kalorije i 13,8 grama ugljenih hidrata po šolji. Kupine su bogate antioksidantima, posebno antocijaninima, koji štite ćelije od oštećenja i smanjuju hroničnu upalu.

Kupine su odličan izvor vitamina C koji jača imunitet, pospešuje zarastanje rana i pomaže u apsorpciji gvožđa, navodi portal Klivlend klinike.

Ljubičasti batat

Ovo povrće donosi dvostruku korist: vlakna + antioksidansi. Podržava zdravlje crevne sluznice i aktivnost imunskih ćelija. Preporučujem da se kuva ili lagano peče, nikako da se duboko prži.

Šljive pomažu u smanjenju oksidativnog stresa i zatvora Foto: Shutterstock

Šljive

Pomažu u smanjenju oksidativnog stresa i zatvora - faktora koji mnogi zanemaruju kada je reč o zimskom imunitetu. Bolja probava znači jači imunitet.

Borovnice

Ovo je jedno od najbogatijih antioksidativnih voćki na svetu. Čak i mala dnevna porcija pojačava imuni odgovor i smanjuje zimsku iscrpljenost.

Savet: zaleđene borovnice su jednako dobre kao i sveže.

Plavi patlidžan

Patlidžan je bogat celulozom i podstiče rad organa za varenje. Takođe, sadrži znatnu količinu pektina, koji snižavaju holesterol. Dobar je i za srce jer osigurava značajnu količinu kalijuma, što pomaže u normalizaciji krvnog pritiska, a sadrži vrlo malo masti i kalorija. Istovremeno, sadrži vrstu fitohemikaliju saponin, koja poseduje antialergijska, antioksidativna, antikancerogena i protivupalna svojstva.

Patližan sadrži fitohemikaliju koja ima antialergijska, antioksidativna, antikancerogena i protivupalna svojstva Foto: Profimedia

Prednosti dodavanja ljubičastih namirnica u zimsku ishranu

Evo razloga zašto su ove namirnice pravi dar tokom hladnijih meseci.

- Ljubičaste namirnice deluju na više nivoa. Smanjuju hronične upale, podržavaju mikrobiotu creva, štite imunske ćelije od oksidativnog stresa, pa čak i poboljšavaju cirkulaciju i zdravlje kože tokom suvih zimskih dana. Videla sam da klijenti koji uvedu samo 1–2 ljubičaste namirnice dnevno mnogo ređe obole tokom sezone. Ove namirnice takođe podržavaju zdravlje mozga i hormonalnu ravnotežu, što indirektno jača imunitet. Jedno pravilo koje lično pratim i preporučujem: vaš zimski tanjir nikada ne bi trebalo da bude jednolično beo — dodajte boju radi zaštite - objašnjava dr Čopra.

Ako se pitate da li ljubičaste namirnice imaju neželjenih efekata, stručnjakinja razjašnjava:

- U normalnim količinama, ljubičaste namirnice su izuzetno bezbedne. Problemi nastaju samo kada se preteruje sa sokovima, koncentratima ili suplementima. Preterane količine soka od cvekle ili borovnice mogu izazvati nelagodnost u stomaku ili poremećaj šećera u krvi kod osetljivih osoba. Uvek savetujem da se jedu cele namirnice, ne ekstrakti, i da se boje rotiraju, umesto da se forsira samo jedna - kaže dr Čopra.

Kupine su bogate vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidantima koji doprinose opštem zdravlju Foto: Shutterstock

Saveti za pravilno unošenje ljubičastih namirnica

Na ovu temu, dr Čopra deli sledeće savete:

Uvrstite bar jednu ljubičastu namirnicu u obrok svakog dana tokom zime.

Jedite ih cele, ne ceđene.

Kombinujte ih sa proteinima ili zdravim mastima.

Ne prekuvavajte — blaga termička obrada čuva antioksidanse.

Rotirajte različite vrste za maksimalnu korist.

- Iz mog kliničkog iskustva, imunitet se nikada ne gradi jedom ‘supernamirnicom’ već doslednom, raznovrsnom, pametnom ishranom. Ljubičaste namirnice su "tihi pomoćnici". Ne privlače pažnju na društvenim mrežama, ali u telu neprestano rade da zaštite, zaleče i ojačaju vaš imuni sistem tokom zime - zaključuje dr Čopra.