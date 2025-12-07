Toskanska čorba od pasulja: Posni ručak koji greje i miriše na Italiju
U vreme posta, kada se traže lagani, a zasitni obroci, toskanska čorba je pravi izbor. Spoj jednostavnih sastojaka, belog pasulja, spanaća, začina i maslinovog ulja, daje savršenu ravnotežu ukusa i hranljivih vrednosti. Recept sa Instagrm profila Milkice Crevar doneće dah Italije u vaš dom i podsetiti vas da zdrava hrana može da bude i vrlo raskošna.
Toskanska čorba
Potrebno vam je
2 konzerve belog pasulja (ocediti i isprati)
veća glavica crnog luka, sitno seckana
3-4 čena belog luka, sitno seckana
2 kašike maslinovog ulja
velika šargarepa, oljuštena i iseckana
peršun, sitno iseckan
80 ml belog vina
200 g svežeg spanaća, grubo iseckanog
600–900 ml povrtnog bujona (po želji za gušću ili ređu teksturu)
kašika paradajz-pirea (koncentrata)
kašičica soli (ili po ukusu)
¼ kašičice crnog bibera
¼ kašičice suvih ljutih papričica (po želji)
1 kašičica suvog timijana
½ kašičice suvog origana
Priprema
U većem loncu zagrejati maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodati sitno seckan luk i propržiti dok ne postane staklast. Dodati beli luk, peršun i šargarepu, pa dinstati oko 10 minuta, povremeno mešajući. Uliti belo vino da se deglazira lonac, blago promešati i kuvati dok većina tečnosti ne ispari. Dodati beli pasulj, povrtni bujon (početi sa oko 600 ml), paradajz-pire, so, biber, ljutu papriku (ako se koristi), timijan i origano. Kuvati dok ne proključa, zatim smanjiti temperaturu i lagano krčkati 15 minuta.
Nakon ovog vremena, usitniti otprilike polovinu supe štapnim mikserom (ili u blenderu) da se dobije kremasta tekstura. Vratiti izmiksani deo u lonac i promešati. Ovo možete uraditi i direktno u šerpi. Dodati spanać i kuvati još nekoliko minuta, dok ne uvene. Po potrebi dodati još malo bujona da se postigne željena gustina. Poslužiti toplo, uz dodatak nekoliko kapi maslinovog ulja po vrhu za puniji ukus.