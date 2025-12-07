Slušaj vest

U vreme posta, kada se traže lagani, a zasitni obroci, toskanska čorba je pravi izbor. Spoj jednostavnih sastojaka, belog pasulja, spanaća, začina i maslinovog ulja, daje savršenu ravnotežu ukusa i hranljivih vrednosti. Recept sa Instagrm profila Milkice Crevar doneće dah Italije u vaš dom i podsetiti vas da zdrava hrana može da bude i vrlo raskošna.

Toskanska čorba

Potrebno vam je

2 konzerve belog pasulja (ocediti i isprati)

veća glavica crnog luka, sitno seckana

3-4 čena belog luka, sitno seckana

2 kašike maslinovog ulja

velika šargarepa, oljuštena i iseckana

peršun, sitno iseckan

80 ml belog vina

200 g svežeg spanaća, grubo iseckanog

600–900 ml povrtnog bujona (po želji za gušću ili ređu teksturu)

kašika paradajz-pirea (koncentrata)

kašičica soli (ili po ukusu)

¼ kašičice crnog bibera

¼ kašičice suvih ljutih papričica (po želji)

1 kašičica suvog timijana

½ kašičice suvog origana

Poslužiti toplo, uz dodatak nekoliko kapi maslinovog ulja po vrhu za puniji ukus Foto: Shutterstock

Priprema

U većem loncu zagrejati maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodati sitno seckan luk i propržiti dok ne postane staklast. Dodati beli luk, peršun i šargarepu, pa dinstati oko 10 minuta, povremeno mešajući. Uliti belo vino da se deglazira lonac, blago promešati i kuvati dok većina tečnosti ne ispari. Dodati beli pasulj, povrtni bujon (početi sa oko 600 ml), paradajz-pire, so, biber, ljutu papriku (ako se koristi), timijan i origano. Kuvati dok ne proključa, zatim smanjiti temperaturu i lagano krčkati 15 minuta.