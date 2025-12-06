Zdrav džem od borovnica bez šećera: Brzo se pravi, a podjednako je ukusan kao klasičan
Kada poželite da se zasladite nečim domaćim, a da pritom izbegnete beli šećer i konzervanse, ovaj recept iz Leline kuhinjice pravi je izbor. Džem od borovnica bez šećera priprema se za svega nekoliko minuta, a zahvaljujući čija semenkama ima idealnu teksturu i zadržava prirodnu svežinu i aromu voća.
Zdrav džem od borovnica bez šećera
Potrebno vam je
- 300 g borovnica
30 ml vode
3 kašike čija semenki
2 supene kašike meda
nekoliko kapi limuna
Priprema
Čija semenke potopite u malo vode i ostavite da nabubre dok borovnice lagano kuvate sa 30 ml vode. Kada voće omekša, dodajte nabubrele semenke, med i nekoliko kapi limuna. Sve dobro promešajte i ostavite da se smesa kratko ukuva dok ne postane gusta i sjajna.
Ovaj džem, koji je sladak je taman koliko treba, možete služiti odmah, uz tostirani hleb, ovsene palačinke ili grčki jogurt. Zahvaljujući čija semenkama bogat je vlaknima, omega-3 masnim kiselinama, dok borovnice donose obilje antioksidanasa.