Kada poželite da se zasladite nečim domaćim, a da pritom izbegnete beli šećer i konzervanse, ovaj recept iz Leline kuhinjice pravi je izbor. Džem od borovnica bez šećera priprema se za svega nekoliko minuta, a zahvaljujući čija semenkama ima idealnu teksturu i zadržava prirodnu svežinu i aromu voća.

Zdrav džem od borovnica bez šećera

Potrebno vam je

300 g borovnica

30 ml vode

3 kašike čija semenki

2 supene kašike meda

nekoliko kapi limuna

Priprema

Čija semenke potopite u malo vode i ostavite da nabubre dok borovnice lagano kuvate sa 30 ml vode. Kada voće omekša, dodajte nabubrele semenke, med i nekoliko kapi limuna. Sve dobro promešajte i ostavite da se smesa kratko ukuva dok ne postane gusta i sjajna.