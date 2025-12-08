Hrana koju jetra voli: 8 namirnica koje joj prijaju i one koje joj smetaju
Jetra obavlja više od pet stotina funkcija u telu, od uklanjanja toksina iz krvi, preko varenja masti, do skladištenja vitamina i minerala. Iako ima sposobnost regeneracije, njen rad zavisi od načina ishrane. Postoje namirnice koje olakšavaju rad jetre, ublažavaju upale i pomažu obnavljanje ćelija, kaže hepatološkinja dr Kristina Lindenmajer sa klinike Klivlend.
- Jetra je jedan od retkih organa koji može da se sam oporavi. Ako osoba živi zdravo i jede odgovarajuću hranu, jetra može da se regeneriše i nakon infekcije ili oštećenja - navodi dr Lindenmajer.
Prema njenim rečima, mediteranski način ishrane, sa dosta voća, povrća, integralnih žitarica i nemasnih proteina, najviše pogoduje zdravlju jetre.
Kafa
Istraživanja pokazuju da kafa može da smanji nivo enzima jetre i upalu u tkivu. Osobama sa masnom jetrom preporučuje se do tri šoljice dnevno, ali bez šećera i mleka. Najbolje deluje crna kafa, ističe dr Lindenmajer.
Zeleni čaj
Za one koji ne piju kafu, dobra vest je da i čaj može imati slične efekte. Studije ukazuju da zeleni čaj snižava rizik od raka jetre i doprinosi boljem radu organa.
Riba i piletina
Jetri su potrebni proteini da bi proizvodila sopstvene proteine neophodne za normalno funkcionisanje tela. Zbog toga su riba i piletina odličan izbor, jer sadrže dovoljno proteina, a imaju malo masti. Oni koji ne jedu meso mogu da posegnu za biljnim izvorima - sočivom, pasuljem, tofuom, orasima i semenkama.
Masline i maslinovo ulje
Masline i hladno ceđeno maslinovo ulje obiluju antioksidansima i vitaminom E. Maslinovo ulje povećava nivo dobrog holesterola i štiti jetru od masnih naslaga, kaže dr Lindenmajer.
Neke namirnice dodatno opterećuju jetru i podstiču nakupljanje masti, pa bi njihovu upotrebu trebalo svesti na minimum.
*Alkohol: jedan je od glavnih uzroka masne jetre i drugih oboljenja ovog organa.
*Slatkiši i gazirani sokovi: višak šećera podstiče taloženje masti u jetri.
*Pržena hrana: sadrži mnogo kalorija i nezdravih masti.
*So: prevelik unos soli povećava rizik od masne jetre; preporučuje se manje od 2,3 grama dnevno.
*Belo brašno i rafinisane žitarice: belo pecivo, testenina i pirinač brzo podižu nivo šećera u krvi.
*Crveno i prerađeno meso: bogato je zasićenim mastima i natrijumom, pa bi unos trebalo ograničiti.
Orašasti plodovi
Bogati su zdravim mastima, proteinima i vitaminom E, koji smanjuje upalne procese u jetri. Posebno su korisni bademi, lešnici, pistaći i bundevine semenke.
Lisnato povrće
Spanać, kelj, kupus i zelena salata obiluju vitaminom K, važnim za zgrušavanje krvi. Sadrže i glutation - antioksidans koji pomaže jetri da razgrađuje toksine.
Bobičasto voće
Borovnice i brusnice bogate su antioksidansima koji smanjuju upale i štite ćelije jetre. Redovno unošenje ovog voća može da doprinese boljem radu jetre i opštem zdravlju.
Ovas
Zahvaljujući rastvorljivim vlaknima (beta-glukanima), ovas smanjuje upalu i sprečava gojaznost. Dobar je i za varenje, jer redovna stolica pomaže telu da izbaci toksine. Preporučuje se da se koristi celo zrno ili seckani ovas, bez dodatog šećera.
- Iako jetra sama obavlja većinu posla, uravnotežena ishrana i zdrave navike mogu da joj olakšaju rad. U slučaju bolesti ili posebnih dijeta, neophodno je konsultovati lekara pre većih promena u ishrani - savetuje dr Lindenmajer.
Izvor: Health.clevelandclinic.org/Zdravlje.kurir.rs