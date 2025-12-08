Masna jetra često ne daje jasne simptome, pa problem postaje još složeniji

Slušaj vest

Jetra obavlja više od pet stotina funkcija u telu, od uklanjanja toksina iz krvi, preko varenja masti, do skladištenja vitamina i minerala. Iako ima sposobnost regeneracije, njen rad zavisi od načina ishrane. Postoje namirnice koje olakšavaju rad jetre, ublažavaju upale i pomažu obnavljanje ćelija, kaže hepatološkinja dr Kristina Lindenmajer sa klinike Klivlend.

- Jetra je jedan od retkih organa koji može da se sam oporavi. Ako osoba živi zdravo i jede odgovarajuću hranu, jetra može da se regeneriše i nakon infekcije ili oštećenja - navodi dr Lindenmajer.

Prema njenim rečima, mediteranski način ishrane, sa dosta voća, povrća, integralnih žitarica i nemasnih proteina, najviše pogoduje zdravlju jetre.

Kafa

Istraživanja pokazuju da kafa može da smanji nivo enzima jetre i upalu u tkivu. Osobama sa masnom jetrom preporučuje se do tri šoljice dnevno, ali bez šećera i mleka. Najbolje deluje crna kafa, ističe dr Lindenmajer.

Zeleni čaj

Za one koji ne piju kafu, dobra vest je da i čaj može imati slične efekte. Studije ukazuju da zeleni čaj snižava rizik od raka jetre i doprinosi boljem radu organa.

Zeleni čaj ima slične efekte kao kafa, smanjuje nivo enzima jetre Foto: Shutterstock

Riba i piletina

Jetri su potrebni proteini da bi proizvodila sopstvene proteine neophodne za normalno funkcionisanje tela. Zbog toga su riba i piletina odličan izbor, jer sadrže dovoljno proteina, a imaju malo masti. Oni koji ne jedu meso mogu da posegnu za biljnim izvorima - sočivom, pasuljem, tofuom, orasima i semenkama.

Masline i maslinovo ulje

Masline i hladno ceđeno maslinovo ulje obiluju antioksidansima i vitaminom E. Maslinovo ulje povećava nivo dobrog holesterola i štiti jetru od masnih naslaga, kaže dr Lindenmajer.

Namirnice koje bi trebalo izbegavati Neke namirnice dodatno opterećuju jetru i podstiču nakupljanje masti, pa bi njihovu upotrebu trebalo svesti na minimum. *Alkohol: jedan je od glavnih uzroka masne jetre i drugih oboljenja ovog organa.

*Slatkiši i gazirani sokovi: višak šećera podstiče taloženje masti u jetri.

*Pržena hrana: sadrži mnogo kalorija i nezdravih masti.

*So: prevelik unos soli povećava rizik od masne jetre; preporučuje se manje od 2,3 grama dnevno.

*Belo brašno i rafinisane žitarice: belo pecivo, testenina i pirinač brzo podižu nivo šećera u krvi.

*Crveno i prerađeno meso: bogato je zasićenim mastima i natrijumom, pa bi unos trebalo ograničiti.

Orašasti plodovi

Bogati su zdravim mastima, proteinima i vitaminom E, koji smanjuje upalne procese u jetri. Posebno su korisni bademi, lešnici, pistaći i bundevine semenke.

Zdrave masti povećavaju nivo dobrog holesterola i štite od upale Foto: Shutterstock

Lisnato povrće

Spanać, kelj, kupus i zelena salata obiluju vitaminom K, važnim za zgrušavanje krvi. Sadrže i glutation - antioksidans koji pomaže jetri da razgrađuje toksine.

Bobičasto voće

Borovnice i brusnice bogate su antioksidansima koji smanjuju upale i štite ćelije jetre. Redovno unošenje ovog voća može da doprinese boljem radu jetre i opštem zdravlju.

Bobičasto voće zimi možete koristiti u smrznutom obliku Foto: Shutterstock

Ovas

Zahvaljujući rastvorljivim vlaknima (beta-glukanima), ovas smanjuje upalu i sprečava gojaznost. Dobar je i za varenje, jer redovna stolica pomaže telu da izbaci toksine. Preporučuje se da se koristi celo zrno ili seckani ovas, bez dodatog šećera.