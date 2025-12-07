Slušaj vest

Kuglice su napravljene su od svega nekoliko sastojaka, bez šećera i bez pečenja, a ukusom lako mogu da pariraju i najfinijim desertima, preporučuje na svom Instagram profilu Slađana Janković. 

Bananadaje prirodnu slast, ovsene pahuljice i bademsitost i vlakna, dok kakao donosi bogatu čokoladnu aromu zbog koje nijedna zdrava poslastica ne mora da bude dosadna. Uz samo desetak minuta pripreme, dobijate desert koji je hranljiv, podiže energiju i savršen je uz šolju čaja ili kafu.

Potrebno vam je

badem-bademi.jpg
Bademe možete zameniti i nekim drugim orašasatim plodovima Foto: Thinkstock

Priprema

Zgnječite bananu i dodajte mleveni badem, ovsene pahuljice, kakao, so i med. Sve dobro sjedinite, pa od smese oblikujte kuglice. Stavite ih u frižider na desetak minuta da se stegnu, a zatim ih, po želji, uvaljajte u crnu posnu čokoladu bez šećera.

Od navedene količine dobićete oko 10 do 12 kuglica, a ako ih pravite za društvo, jednostavno duplirajte meru.

