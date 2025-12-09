Generacijama unazad, ljudi širom sveta priželjkuju tanjir paradajz čorbe kada žele da se ugreju, umire, oporave ili nahrane dušu nakon napornog dana

Slušaj vest

- Postoji nešto gotovo magično u činiji tople paradajz čorbe. Nezavisno od toga da li je pripremljena po receptu naših baka, obogaćena pirinčem ili rezancima, ili moderno servirana sa bosiljkom i maslinovim uljem — ona uvek donosi osećaj utehe, snage i blagostanja. Generacijama unazad, ljudi širom sveta priželjkuju tanjir upravo ove čorbe kada žele da se ugreju, umire, oporave ili nahrane dušu nakon napornog dana. Ali zašto? Da li se iza tog osećaja okrepljenosti kriju samo sećanja na detinjstvo, ili paradajz čorba zaista ima naučno potkrepljeno dejstvo na naš organizam? Odgovor je: da — i te kako ga ima - kaže prof. dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Prema njenim rečima paradajz čorba je jedno od najznačajnijih jela kada govorimo o kombinaciji nutritivnih vrednosti, bioraspoloživosti ključnih antioksidanata i uticaju na digestivni, nervni i imuni sistem.

- Ono što je posebno zanimljivo jeste da termička obrada paradajza ne umanjuje, već povećava iskoristljivost nekih njegovih najmoćnijih supstanci. Upravo zato je čorba od paradajza mnogo više od običnog obroka — ona je prava mala laboratorija zdravlja.

Paradajz – biljni dragulj pun bioaktivnih jedinjenja

Paradajz jedna je od najbogatijih namirnica kada je reč o bioaktivnim supstancama. Najvažnije među njima su:

* likopen – moćan antioksidant iz grupe karotenoida

* vitamin C

* vitamin A (beta-karoten)

* vitamin E

* vitamini B grupe (posebno B6 i folna kiselina)

* kalijum

* vlakna

* polifenoli kao što su kvercetin, naringenin i hlorogena kiselina

Paradajz jedna je od najbogatijih namirnica kada je reč o bioaktivnim supstancama Foto: Shutterstock

- Svaka od ovih supstanci ima specifičnu ulogu u funkcionisanju organizma, ali ono što paradajz čini toliko posebnom namirnicom jeste sinergijski efekat, odnosno međusobno pojačavanje delovanja vitamina, minerala i antioksidanata. Ipak, najveće iznenađenje leži u likopenu.

Likopen – glavni „krivac“ za okrepljujuće dejstvo

Likopen je pigment koji paradajzu daje crvenu boju, ali u našem organizmu on deluje kao:

* jedan od najjačih poznatih antioksidanata

* zaštitnik ćelija od slobodnih radikala

* čuvar kardiovaskularnog sistema

* regulator upalnih procesa

* zaštita kože od UV oštećenja

* podrška imunom sistemu

Zašto se likopen najbolje apsorbuje iz paradajz čorbe?

- Da bi telo iskoristilo likopen, on mora biti oslobođen iz ćelijskih zidova paradajza, koji su građeni od čvrste supstance zvane pektin. Termičkom obradom (npr. kuvanjem čorbe) pektinski zidovi se „otvaraju“, čime likopen postaje mnogo dostupniji za apsorpciju. Studije pokazuju da se likopen iz kuvanog paradajza apsorbuje i do 4 puta bolje nego iz svežeg. Još jedan detalj menja sve - ulje. Likopen je liposolubilan, što znači da se rastvara u mastima. Svaka dobra paradajz čorba počinje laganim dinstanjem paradajza na ulju — što omogućava da se likopen veže za masnoće i da ga naše telo optimalno iskoristi.

Paradajz čorba je jedno od najznačajnijih jela kada govorimo o kombinaciji nutritivnih vrednosti, bioraspoloživosti ključnih antioksidanata i uticaju na digestivni, nervni i imuni sistem Foto: Shutterstock

Paradajz čorba i energija: kako nas zapravo „podigne“?

- Mnogi ljudi spontano osećaju nalet snage nakon dobre paradajz čorbe. Nije slučajno. Topla tečnost, vlakna i organska kiselina iz paradajza deluju kao blagi digestivni tonik.

Paradajz čorba:

* podstiče lučenje digestivnih enzima

* olakšava varenje masne ili teške hrane

* smiruje crevnu peristaltiku

* pomaže obnavljanje sluzokože digestivnog trakta

* doprinosi boljem iskorišćenju hranljivih materija

* deluje blago probiotik-podržavajuće (posebno kada se kuva bez zaprške i aditiva)

- Kada sistem za varenje radi efikasno, energija se raspoređuje pravilnije, bez osećaja težine ili pospanosti posle jela.

Stabilizacija nivoa šećera u krvi

Paradajz ima nizak glikemijski indeks i obiluje rastvorljivim vlaknima. Kada se kombinuje u čorbi sa pirinčem, povrćem ili integralnim rezancima, ona daje:

* stabilan, spor i postepen porast glukoze

* smanjene glikemijske oscilacije

* manje umora

* bolju koncentraciju

- Ovo je posebno važno u današnjem tempu života, gde iznenadne energetske „rupe“ doprinose

iscrpljenosti i lošem raspoloženju.

Uticaj na raspoloženje: toplina, mirisi i biohemija Paradajz čorba ima jedinstveno psihološko dejstvo. Nauka danas sve više proučava kako hrana utiče na neurotransmitere i emocionalnu regulaciju.

Vitamini B grupe – neprikosnoveni čuvari nervnog sistema

Paradajz je izuzetno bogat vitaminima B6 i folnom kiselinom. Ona utiču na:

* sintezu serotonina („hormona sreće“)

* regulaciju stresa

* bolji san

* smanjenje iritabilnosti

* mentalnu jasnoću

* Osim toga, činija tople čorbe podstiče vagusni nerv i aktivira „odmaraj i vari“ deo autonomnog nervnog sistema. To je razlog zašto se uz prvu kašiku javlja osećaj smirenosti.

Nostalgija i emocionalna udobnost

Paradajz čorba u našoj kulturi ima posebno mesto.

- Često je povezana sa domom, sigurnošću, ritualima odrastanja i toplinom porodice. Neurologija pokazuje da hrana sa emocionalnim značenjem aktivira centre nagrade u mozgu — čak i pre nego što uopšte prođe kroz digestivni trakt. Drugim rečima: okrepljuju nas i sećanja, ne samo hranljive materije.

Topla tečnost, vlakna i organska kiselina iz paradajza deluju kao blagi digestivni tonik Foto: Shutterstock

Paradajz čorba kao zaštitnik srca i krvnih sudova

Kardiovaskularni benefiti paradajza su dobro dokumentovani. Redovno konzumiranje jela bogatih likopenom povezano je sa:

* manjim rizikom od ateroskleroze

* smanjenjem oksidativnog stresa

* boljom funkcijom endotela

* nižim krvnim pritiskom

* smanjenjem LDL holesterola

* smanjenjem upala u telu

Šta to konkretno znači nakon jedne činije čorbe?

Topla paradajz čorba:

* poboljšava cirkulaciju

* donosi osećaj topline u telu

* blago snižava pritisak

* opušta krvne sudove

Svi ovi efekti zajedno doprinose subjektivnom osećaju „vraćene snage“.

Imunitet – čorba kao prirodni antiinfektivni napitak

- Paradajz obiluje vitaminom C, vitaminom A, cinkom i polifenolima — kombinacijom idealnom za jačanje imunološkog odgovora. U paradajzu se prirodno nalazi značajna količina vitamina C, ali zanimljivo je da se deo ovog vitamina sačuva i nakon kuvanja. Dodatno, toplota pospešuje oslobađanje antioksidanata, pa ukupni imuni benefit čorbe ostaje izražen.

Vitamin C:

* podstiče rad belih krvnih zrnaca

* povećava otpornost na infekcije

* ubrzava oporavak

* smanjuje upale

- Zato ne čudi što mnogi instinktivno biraju paradajz čorbu kad se prehlade ili žele da preveniraju bolest - ističe dr Stanković.

Kako napraviti idealnu okrepljujuću paradajz čorbu?

- Za maksimalno dejstvo, najbolje je pripremati je jednostavno i lagano.

Osnovni principi:

* koristiti sveže paradajze ili kvalitetan pasirani paradajz

* lagano dinstati na maslinovom ulju

* ne prekuvavati, da se sačuva aroma i deo vitamina

* ne dodavati industrijske dodatke

* izbegavati brašnjave zaprške

* obogatiti čorbu bosiljkom, belim lukom, peršunom ili origanoom

* dodati pirinač integralnog tipa ili sitnu testeninu za bolju sitost

* so koristiti umereno

* po želji dodati malo domaće pavlake ili maslinovog ulja na kraju