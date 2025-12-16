Slušaj vest

Stres je postao konstanta u našem svakodnevnom životu, ali postoje jednostavne i prirodne strategije da ga držite pod kontrolom, počevši od hrane koju jedete. Kada je kortizol, poznat i kao hormon stresa, povišen predugo, to može negativno uticati na naše fizičko i mentalno zdravlje.

Ali dobra vest je da neke namirnice mogu značajno pomoći u smanjenju nivoa kortizola. Od pomorandži do lososa i čokolade za kuvanje: neke namirnice su izuzetno efikasne u snižavanju kortizola, a istovremeno su ukusne i lako se uključuju u vašu svakodnevnu ishranu.

Pomorandže: vitamin C koristan za telo i um

Pomorandže su odličan izvor vitamina C, antioksidansa koji podržava imuni sistem i može pomoći u modulaciji reakcije na stres. Ovaj vitamin može pomoći u suzbijanju porasta nivoa kortizola tokom akutnih stresnih situacija. Redovna konzumacija voća bogatog vitaminom C, kao što su pomorandže, kiviji i jagode, može pomoći u održavanju stabilnog raspoloženja i energije tokom celog dana.

Losos: moć omega-3 masnih kiselina

Losos je jedna od najeffikasnijih namirnica za borbu protiv stresa zahvaljujući visokom sadržaju omega-3 masnih kiselina. Ove „dobre“ masti pomažu u smanjenju upale, poboljšanju funkcije mozga i modulaciji hormonskog odgovora na stres. Uvođenje lososa, skuše ili sardina u ishranu dva puta nedeljno može imati pozitivne efekte na kontrolu anksioznosti i emocionalnu ravnotežu. Laneno i čija seme, koje su biljnog porekla, ali su i vredni izvori omega-3 masnih kiselina, takođe mogu poslužiti kao alternative.

Losos je jedna od najeffikasnijih namirnica za borbu protiv stresa zahvaljujući visokom sadržaju omega-3 masnih kiselina Foto: Shutterstock

Spanać: magnezijum za opuštanje nervnog sistema

Lisnato zeleno povrće, posebno spanać, bogato je magnezijumom, esencijalnim mineralom za opuštanje mišića i regulaciju nervnog sistema. Kada telu nedostaje magnezijuma, reakcija na stres može biti intenzivnija i produžena. Dodavanje sirovog spanaća u salate ili konzumiranje kuvanog spanaća u čorbama i prilozima je jednostavan način da doprinesete osećaju smirenosti i smanjite uticaj kortizola na telo.

Sušeno voće, poput oraha i badema

Pored toga što telu pruža dugotrajnu energiju, pomaže i u stabilizaciji hormona. Bogato je nezasićenim mastima, vlaknima, magnezijumom i triptofanom, aminokiselinom koja stimuliše lučenje serotonina. Ova kombinacija čini orašaste plodove idealnom užinom u trenucima napetosti ili umora, jer mogu poboljšati raspoloženje i smiriti emocionalnu glad. Dodajte ih u žitarice za doručak, salate ili jogurt: to je zdrav i funkcionalan način za smanjenje stresa.

Crna čokolada: mala, opuštajuća poslastica

Crna čokolada, posebno ona sa više od 70 procenata kakaa, sadrži flavonoide i druge supstance koje mogu imati pozitivne efekte na raspoloženje. Umerena konzumacija čokolade može povećati lučenje serotonina i pružiti osećaj smirenosti. Kockica ili dve dnevno su malo zadovoljstvo koje mnogo doprinosi opuštanju.

Crna čokolada i bademi podižu raspoloženje, smiruju stres i pružaju energiju Foto: Shutterstock

A šta osim hrane?

Iako je ovih pet namirnica izuzetno efikasno, važno ih je uključiti u uravnoteženu ishranu i zdrav način života. Kvalitetan noćni san jedan je od najvažnijih faktora za održavanje stabilnog nivoa kortizola: odlazak na spavanje i buđenje u isto vreme svakog dana pomaže telu da pronađe svoj prirodni ritam. Fizička aktivnost, čak i umerena poput svakodnevne šetnje, stimuliše lučenje endorfina i olakšava smanjenje stresa. Tehnike opuštanja, poput joge, dubokog disanja i meditacije, mogu dodatno pojačati blagodeti gore pomenutih namirnica protiv stresa.