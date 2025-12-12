- Svakome od nas je s vremena na vreme potreban jedan dobar detoks. Što psihički to i fizički. Iako uglavnom pazim šta jedem, desi mi se nekad da se zanesem sa grickalicama i slatkišima koji nisu nikako dobri za organizam. Povećan loš holesterol i trigliceridi česta su pojava kod ljudi nakon novogodišnjih praznika i slavlja, pa ne bi bilo loše da pomognemo našem organizmu da se oslobodi svih neželjenih gostiju. Ovo je moja kombinacija voća i povrća i moram vam priznati sjajna je! Pored toga što čisti organizam, takođe bustuje imunitet - kaže Tea Gašpar Kovačič, edukator i savetnik za zdrav život bez glutena.