- Svakome od nas je s vremena na vreme potreban jedan dobar detoks. Što psihički to i fizički. Iako uglavnom pazim šta jedem, desi mi se nekad da se zanesem sa grickalicama i slatkišima koji nisu nikako dobri za organizam. Povećan loš holesterol i trigliceridi česta su pojava kod ljudi nakon novogodišnjih praznika i slavlja, pa ne bi bilo loše da pomognemo našem organizmu da se oslobodi svih neželjenih gostiju. Ovo je moja kombinacija voća i povrća i moram vam priznati sjajna je! Pored toga što čisti organizam, takođe bustuje imunitet - kaže Tea Gašpar Kovačič, edukator i savetnik za zdrav život bez glutena.

Sastojci za 2 čaše:

* 1 crveni grejp
* 1/2 ananasa
* 2 štapića celera
* komadić đumbira
* 1 zelena jabuka

Grejpfrut je jedno od najosvežavajućih citrusnih voća, poznato po svom specifičnom ukusu koji spaja slatkoću i gorčinu. Ovaj moćni plod obiluje vitaminima, mineralima i antioksidansima koji doprinose zdravlju Foto: Profimedia

- Neki će reći da ovaj čarobni napitak pomaže i u mršavljenju, to ne bih mogla sa sigurnošću da potvrdim, ali da je zdrav i da jača imunitet- u to nema sumnje - ističe Tea Gašpar Kovačič. 

