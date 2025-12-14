Kumkvat je malo citrusno voće poreklom iz Kine, koje se jede celo, zajedno sa korom

Plodovi kumkvata su prava nutritivna bomba. Sadrže visok procenat vitamina C, koji jača imuni sistem, čini kožu lepšom i pomaže u borbi protiv infekcija. Takođe sadrže vitamin A, važan za zdravlje očiju i smanjenje rizika od katarakte.

Odlični su za varenje jer su bogati dijetetskim vlaknima koja pomažu održavanju zdrave crevne flore, ubrzavaju varenje i sprečavaju zatvor. Njihova sposobnost da doprinose zdravlju srca dolazi od antioksidanasa i vlakana, što može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Kumkvat sadrži polifenole, snažne antioksidante koji pomažu u jačanju imunog sistema, što ga čini korisnim tokom zime kada smo podložniji prehladama i infekcijama.

Zbog svoje veličine i tanke kore, plodovi se lako jedu, a mogu se oljuštiti, iseći ili jesti celi. Koriste se i u pripremi džemova, marinada, kolača, salata, smutija, pa čak i kao ukras ili dodatak koktelima.

Ko bi trebalo da bude oprezan?

Kumkvat nije za svakoga. Osobe alergične na citruse trebalo bi da budu oprezne jer može da izazove alergijske reakcije. Osobe sa gastrointestinalnim problemima, kao što su gastritis ili refluks, trebalo bi da izbegavaju kumkvat zbog kiselosti koja može iritirati želudac.

Isto važi i za trudnice, koje bi trebalo da se posavetuju sa lekarom pre uključivanja kumkvata u ishranu.

Kumkvat je voće koje zaslužuje pažnju zbog nutritivne vrednosti i zdravstvenih koristi. Bogat je vitaminima i vlaknima, a antioksidativno dejstvo pomaže održavanju zdravlja. Iako se smatra bezbednim za većinu ljudi, uvek je dobro posavetovati se sa lekarom u slučaju specifičnih zdravstvenih problema.