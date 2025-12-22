Slušaj vest

Brokoli se kuva samo 3–4 minuta, kako bi ostao hrskav i zadržao boju, a sveže povrće, limun i senf daju savršenu ravnotežu kremastom prelivu.

Potrebno je

* 400 g brokolija

* 1 šolja kukuruza šećerca

* 2–3 rendane šargarepe

* 1 šolja seckanih kiselih krastavčića

* 1/2 šolje seckanog svežeg peršuna

* 400 g milerama (može pavlaka)

* sok 1/2 limuna

* 1 čen belog luka

* 1 kašičica senfa

* 1/2 kašičice soli i bibera

Brokoli je odličan izvor vitamina i minerala. Jedna šolja seckanog brokolija sadrži oko 69 mg vitamina C, 77 mikrograma vitamina K i 49 mcg folne kiseline. Foto: Shuterrstock

Priprema