Brokoli se kuva samo 3–4 minuta, kako bi ostao hrskav i zadržao boju, a sveže povrće, limun i senf daju savršenu ravnotežu kremastom prelivu. 

Potrebno je

* 400 g brokolija
* 1 šolja kukuruza šećerca 
* 2–3 rendane šargarepe
* 1 šolja seckanih kiselih krastavčića
* 1/2 šolje seckanog svežeg peršuna
* 400 g milerama (može pavlaka)
* sok 1/2 limuna 
* 1 čen belog luka
* 1 kašičica senfa
* 1/2 kašičice soli i bibera

Devojka drži brokoli
Brokoli je odličan izvor vitamina i minerala. Jedna šolja seckanog brokolija sadrži oko 69 mg vitamina C, 77 mikrograma vitamina K i 49 mcg folne kiseline. Foto: Shuterrstock

Priprema

Brokoli kratko obariti, iseckati i spojiti sa povrćem i peršunom. Preliv od milerama, senfa, belog luka i limuna umešati u salatu, začiniti i držati u frižideru do serviranja.

Izvor: @veselizalogaji/zdravlje.kurir.rs

