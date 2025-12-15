Slušaj vest

Prokelj pripada moćnoj porodici Brassicaceae, baš kao kelj, brokoli i karfiol. Uprkos svojoj često nepravednoj reputaciji, ovi minijaturni kupusi su pravi nutritivni giganti. Sa izuzetno niskim brojem kalorija, gde porcija od 100 grama sadrži samo oko 30 kalorija, prokelj je prepun vlakana, vitamina i minerala, što ga čini idealnom namirnicom za svakoga ko želi da poboljša svoju ishranu i poboljša svoje zdravlje.

Njihova svestranost u kuhinji omogućava da se priprema na bezbroj načina, transformišući ga od zaboravljenog priloga u zvezdu obroka.

Sprečavanje osteoporoze

Nutritivni profil prokelja je zaista impresivan, a posebno se ističu dva ključna vitamina. Jedna porcija kuvanog prokelja obezbeđuje više od 100% preporučene dnevne doze vitamina K, esencijalnog hranljivog sastojka za pravilno zgrušavanje krvi i izgradnju jakih kostiju, što pomaže u sprečavanju osteoporoze.

Pored toga, prokelj je jedan od najboljih biljnih izvora vitamina C, moćnog antioksidansa koji jača imuni sistem, stimuliše proizvodnju kolagena za zdravu kožu i značajno poboljšava apsorpciju gvožđa iz biljnih izvora. Pored ova dva vitamina, bogati su i folatom, vitaminom A i mineralima poput kalijuma, koji je neophodan za regulisanje krvnog pritiska.

Jedna od najvećih prednosti prokelja je njegovo bogatstvo antioksidansima, jedinjenjima koja štite naše ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Akumulacija ovog oštećenja, poznata kao oksidativni stres, povezana je sa razvojem hronične upale i brojnih bolesti.

Najbolje metode za pripremu prokelja su pečenje u rerni sa malo maslinovog ulja, što im daje orašast i sladak ukus, ili kratko kuvanje na pari

Pomaže u smanjenju hronične upale

Prokelj sadrži moćne antioksidante kao što su kempferol i alfa-lipoinska kiselina (ALA), koja je takođe omega-3 masna kiselina. Ova jedinjenja pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala i smanjenju hronične upale u telu, što dugoročno smanjuje rizik od razvoja srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i određenih vrsta raka.

Digestivno zdravlje je osnova celokupnog zdravlja, a prokelj je odličan saveznik u njegovom održavanju. Sadrži značajnu količinu dijetetskih vlakana, oko dva do četiri grama po porciji, što je neophodno za redovno varenje i sprečavanje zatvora. Vlakna ne samo da stimulišu funkciju creva, već služe i kao hrana za dobre bakterije u našem digestivnom sistemu, čime se održava zdrava crevna mikroflora.

Istovremeno, vlakna igraju ključnu ulogu u regulisanju nivoa šećera u krvi. Usporavanjem varenja i apsorpcije šećera, pomažu u sprečavanju naglih skokova glukoze nakon obroka, što ih čini odličnom namirnicom za prevenciju i kontrolu dijabetesa.

Uvek birajte čvrste, kompaktne glavice jarko zelene boje, izbegavajući one koje su mekane, žute ili imaju oštećene listove

Moćan saveznik u prevenciji raka i ateroskleroze

Redovna konzumacija prokelja može značajno doprineti zdravlju srca i smanjiti rizik od raka. Njihova vlakna pomažu u snižavanju nivoa lošeg (LDL) holesterola, dok kalijum uravnotežuje nivo natrijuma i pomaže u održavanju zdravog krvnog pritiska. Vitamin K sprečava nakupljanje kalcijuma u ​​arterijama, čime se smanjuje rizik od ateroskleroze.

Ali ono što prokelj čini posebnim jesu jedinjenja sumpora koja se nazivaju glukozinolati, koja se u telu pretvaraju u sulforafan. Istraživanja su pokazala da ova jedinjenja imaju snažna antikancerogena svojstva, stimulišući enzime za detoksikaciju tela i štiteći DNK od oštećenja, sa posebnim naglaskom na smanjenje rizika od raka debelog creva.

Prokelj je prepun vlakana, vitamina i minerala, što ga čini idealnom namirnicom za svakoga ko želi da poboljša svoju ishranu

Kako ih odabrati i pripremiti?

Da biste maksimizirali koristi od prokelja, važno je znati kako ih odabrati i pripremiti. Uvek birajte čvrste, kompaktne glavice jarko zelene boje, izbegavajući one koje su mekane, žute ili imaju oštećene listove. Mogu se čuvati u frižideru do nedelju dana. Iako se mogu jesti sirovi, kuvanje poboljšava njihov ukus i svarljivost.

Najbolje metode su pečenje u rerni sa malo maslinovog ulja, što im daje orašast i sladak ukus, ili kratko kuvanje na pari, što čuva većinu hranljivih materija. Kuvanje u vodi se ne preporučuje jer se gubi veliki deo vitamina C. Međutim, treba imati na umu da zbog visokog sadržaja vlakana mogu izazvati nadimanje kod nekih ljudi.

Takođe, osobe koje uzimaju lekove za razređivanje krvi trebalo bi da se konsultuju sa lekarom zbog izuzetno visokog sadržaja vitamina K.