Uz paradajz , sastavni deo čorbe su i štapići i koren celera , crni i beli luk i šargarepa.

Paradajz čorba je jedno od najznačajnijih jela kada govorimo o kombinaciji nutritivnih vrednosti, bioraspoloživosti ključnih antioksidanata i uticaju na digestivni, nervni i imuni sistem.

Povrće iseckati i izdinstatu na malo ulja, uz dodatak suvih začina.

Dodati paradajz pelat i vodu i kuvati još 10-ak minuta, pa sve umutiti štapnim mikserom.

Dodavanjem vode dozirati željenu gustinu paradjiz čorbice.

Ubaciti testeninu po izboru, so, biber i peršun i sve kuvati još 10-ak minuta.