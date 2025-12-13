Kremasti potaž od paradajza: Zdravo posno jelo koje greje i dušu i telo
Vreme pripreme: 30 minuta
Potrebno je
* 1 crni luk
* 1 veća šargarepa
* ¼ korena celera
* 3-4 štapa celera
* 2-3 čena belog luka
* 1 kašika suvih začina
* 2 kašike maslinovog ulja
* 500 ml paradajz pelata
* 600 ml vode
* so, biber, peršun po ukusu
* sitna testenina po izboru
Paradajz čorba je jedno od najznačajnijih jela kada govorimo o kombinaciji nutritivnih vrednosti, bioraspoloživosti ključnih antioksidanata i uticaju na digestivni, nervni i imuni sistem.
Priprema
Povrće iseckati i izdinstatu na malo ulja, uz dodatak suvih začina.
Dodati paradajz pelat i vodu i kuvati još 10-ak minuta, pa sve umutiti štapnim mikserom.
Dodavanjem vode dozirati željenu gustinu paradjiz čorbice.
Ubaciti testeninu po izboru, so, biber i peršun i sve kuvati još 10-ak minuta.
Izvor: @veselizalogaji/zdravlje.kurir.rs
