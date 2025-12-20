Hrana koja ubrzava starenje: Dijetolog otkriva šta da izbegavate ako želite mladalački izgled
Svi znamo da zdrava ishrana može da učini čuda, ali da li ste znali da određena hrana može ubrzati starenje kože i organizma? Postoji dobar razlog zašto koža izgleda umorno i loše nakon prazničnih zabava, roštilja ili večeri provedenoj s čašom alkohola u ruci.
Prof. dr Veroslava Stanković, dijetolog otkriva koje namirnice bi trebalo da unosite umerenije ako želite da usporite taj proces:
Šećer i slatkiši
Visok unos šećeravodi do glikacije, procesa koji oštećuje kolagen i elastičnost kože. Rezultat? Bore i opuštena koža. Naravno, nije iznenađenje da šećer šteti i našim zubima i osmehu. Šećer se lepi za zube, podstiče rad bakterija, propadanje i promenu boje.
Pržena hrana
Hrana pripremljena na visokoj temperaturi može proizvesti štetne materije (AGEs) koje ubrzavaju oksidativni stresu telu, uzrokujući brže starenje kože.
Gazirani napici
Bogati šećerima i kiselinama koje narušavaju zdravlje zuba i kože, dok gazirani napici dodatno ubrzavaju starenje zbog visokog glikemijskog indeksa. Supstance kao što je kofein "izvlače'" minerale iz kostiju i mogu da oštete ćelije u telu.
Umesto gaziranih pića sa šećerom ili njihovih dijetalnih varijanti, opredelite se za zdrave varijante sokova koji će doprineti boljoj hidrataciji.
Rafinisani ugljeni hidrati
Testenina, beli hleb i grickalice izazivaju nagle skokove šećera u krvi, što dodatno oštećuje kolagen i ubrzava pojavu bora.
Alkohol
Dehidrira organizam, što dovodi do suve kože i dubljih bora, dok visok unos alkohola smanjuje apsorpciju vitamina i minerala potrebnih za zdravu kožu.
Alkohol ubrzava starenje ćelija i kože
Konzumiranje alkohola može dehidrirati tkiva, izazvati upalu kože i oštećenje kolagena, što vodi do viših bora, podočnjaka i “starijeg izgleda” lica. Kod ljudi koji piju više alkohola (npr. više od 8 pića nedeljno), efekti na starenje kože su izraženiji nego kod onih koji piju malo ili ne piju uopšte.
Saveti za mladalački izgled
- Birajte prirodne namirnice, bogate antioksidansima – voće, povrće, orašaste plodove i zdravu masnoću! Vaša koža će vam biti zahvalna.