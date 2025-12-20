Slušaj vest

Svi znamo da zdrava ishrana može da učini čuda, ali da li ste znali da određena hrana može ubrzati starenje kože i organizma? Postoji dobar razlog zašto koža izgleda umorno i loše nakon prazničnih zabava, roštilja ili večeri provedenoj s čašom alkohola u ruci.

Prof. dr Veroslava Stanković, dijetolog otkriva koje namirnice bi trebalo da unosite umerenije ako želite da usporite taj proces:  

Šećer i slatkiši

Visok unos šećeravodi do glikacije, procesa koji oštećuje kolagen i elastičnost kože. Rezultat? Bore i opuštena koža. Naravno, nije iznenađenje da šećer šteti i našim zubima i osmehu. Šećer se lepi za zube, podstiče rad bakterija, propadanje i promenu boje.

Pržena hrana

Hrana pripremljena na visokoj temperaturi može proizvesti štetne materije (AGEs) koje ubrzavaju oksidativni stresu telu, uzrokujući brže starenje kože.

Hrana pripremljena na visokoj temperaturi može proizvesti štetne materije (AGEs) koje ubrzavaju oksidativni stres u telu, uzrokujući brže starenje kože. Foto: Shutterstock

Gazirani napici

Bogati šećerima i kiselinama koje narušavaju zdravlje zuba i kože, dok gazirani napici dodatno ubrzavaju starenje zbog visokog glikemijskog indeksa. Supstance kao što je kofein "izvlače'" minerale iz kostiju i mogu da oštete ćelije u telu.

Umesto gaziranih pića sa šećerom ili njihovih dijetalnih varijanti, opredelite se za zdrave varijante sokova koji će doprineti boljoj hidrataciji.

Rafinisani ugljeni hidrati

Testenina, beli hleb i grickalice izazivaju nagle skokove šećera u krvi, što dodatno oštećuje kolagen i ubrzava pojavu bora.

Alkohol

Dehidrira organizam, što dovodi do suve kože i dubljih bora, dok visok unos alkohola smanjuje apsorpciju vitamina i minerala potrebnih za zdravu kožu.

Previše alkohola vodi ka dehidrataciji organizma i ubrzanom starenju Foto: Shutterstock

Alkohol ubrzava starenje ćelija i kože

Konzumiranje alkohola može dehidrirati tkiva, izazvati upalu kože i oštećenje kolagena, što vodi do viših bora, podočnjaka i “starijeg izgleda” lica. Kod ljudi koji piju više alkohola (npr. više od 8 pića nedeljno), efekti na starenje kože su izraženiji nego kod onih koji piju malo ili ne piju uopšte.

Saveti za mladalački izgled

- Birajte prirodne namirnice, bogate antioksidansima – voće, povrće, orašaste plodove i zdravu masnoću! Vaša koža će vam biti zahvalna.

