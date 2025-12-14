Slušaj vest

Ako volite italijansku kuhinju, ali tokom posta birate laganija jela, ovaj recept je savršen kompromis, jer je bogat ukusom, bez mesa, a opet hranljiv i zasitan. Nutricionistkinja Marija Glušac predlaže na Instagram nalogu svoju verziju bolonjeze sosa, u kojoj glavnu ulogu imaju sojine ljuspice kao biljni izvor proteina.

Posne špagete bolonjeze

Potrebno vam je 

Priprema

Sojine ljuspice potopite u proključalu vodu i ostavite da odstoje 15 minuta, a zatim procedite. Na maslinovom ulju propržite sitno seckani crni luk i šargarepu, dodajte paradajz sok i sojine ljuspice, kao i začine po želji: so, biber, origano, bosiljak. Zatim sve pomešajte sa testeninom koju ste prethodno skuvali. 

