Biljni proteini, integralna testenina i jednostavna priprema, obrok koji spaja ukus Italije i principe posne ishrane.
Marija Glušac
Posne špagete bolonjeze prema receptu nutricioniste: Lagana verzija italijanskog klasika
Ako volite italijansku kuhinju, ali tokom posta birate laganija jela, ovaj recept je savršen kompromis, jer je bogat ukusom, bez mesa, a opet hranljiv i zasitan. Nutricionistkinja Marija Glušac predlaže na Instagram nalogu svoju verziju bolonjeze sosa, u kojoj glavnu ulogu imaju sojine ljuspice kao biljni izvor proteina.
Posne špagete bolonjeze
Potrebno vam je
Priprema
Sojine ljuspice potopite u proključalu vodu i ostavite da odstoje 15 minuta, a zatim procedite. Na maslinovom ulju propržite sitno seckani crni luk i šargarepu, dodajte paradajz sok i sojine ljuspice, kao i začine po želji: so, biber, origano, bosiljak. Zatim sve pomešajte sa testeninom koju ste prethodno skuvali.
