Slušaj vest

Ovo je jedna od onih čorbi koje se spremaju za 15 minuta, pune vlakana, biljnih proteina i vitamina, a telo se zahvaljuje već posle prve kašike.

- Ovaj posni recept pomaže stabilizaciji šećera u krvi, smanjuje upale i daje dugotrajniju sitost zahvaljujući kombinaciji kelja, paradajza, semenki i šampinjona. Idealno kad je dan haotičan, a želimo da pojedemo nešto dobro i lagano - kaže Dajana Švraka Milutinović, magistar farmacije i master ishrane i suplementacije, koja na svom Instagram nalogu @dashinasuperhrana – aktivno deli recepte i savete o zdravoj ishrani.

Potrebno je:

  • pola glavice kelja
  • 3 paradajza
  • 1 šargarepa
  • svež peršun
  • ljuta paprika sveža
  • kukuruz šećerac
  • semenke suncokreta i golice
  • susam
  • 100 g šampinjona

kelj shutterstock_1982672675.jpg
Kelj je dobar jer je bogat vitaminima, mineralima i antioksidantima koji jačaju imunitet i podržavaju zdravlje srca Foto: Shutterstock

Priprema

Paradajz, šargarepu, ljutu papriku i oko 500 ml vode izblendirajte. Prebacite u šerpu, dodati seckano povrće, semenke, so, biber i začine po želji. Kuvajte oko 30 minuta, da se ukusi povežu.

- Topla, aromatična i savršena za posni period, uz minimum truda. Kelj je jedan od najjačih izvora folata i vitamina K, važnih za krvne sudove i hormonsku ravnotežu. Paradajz donosi likopen, snažan antioksidans, dok semenke daju cink i magnezijum, ključne minerale u periodima pojačanog umora i stresa. Ova kombinacija je idealna za imunitet, digestivni sistem i stabilnu energiju tokom dana posta.

Izvor instagram: dashinasuperhrana/Zdravlje.Kurir.rs

Isceljujuća čorba koja jača imunitet i čisti organizam, ručak kao terapija iz kuhinje

Ne propustiteIshranaToskanska čorba od pasulja: Posni ručak koji greje i miriše na Italiju
pasulj.jpg
Saveti stručnjakaPočeo je Božićni post: Nutricionista otkriva 3 jednostavna pravila i recepte za dnevni jelovnik
Jovana Srejić Ferluga
IshranaImuno čorba od graška i slatkog krompira: Recept nutricioniste koji greje i prija osobama s dijabetesom
tanjir potaža od graška na stolu sa sastojcima
IshranaKrem čorba od pečenih paprika: Nutricionista otkriva recept za imuno buster
krem čorba od paradajza i crvenih paprika