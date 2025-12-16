Topla, aromatična i savršena čorba za posni period, uz minimum truda

Ovo je jedna od onih čorbi koje se spremaju za 15 minuta, pune vlakana, biljnih proteina i vitamina, a telo se zahvaljuje već posle prve kašike.

- Ovaj posni recept pomaže stabilizaciji šećera u krvi, smanjuje upale i daje dugotrajniju sitost zahvaljujući kombinaciji kelja, paradajza, semenki i šampinjona. Idealno kad je dan haotičan, a želimo da pojedemo nešto dobro i lagano - kaže Dajana Švraka Milutinović, magistar farmacije i master ishrane i suplementacije, koja na svom Instagram nalogu @dashinasuperhrana – aktivno deli recepte i savete o zdravoj ishrani.

Potrebno je: pola glavice kelja

3 paradajza

1 šargarepa

svež peršun

ljuta paprika sveža

kukuruz šećerac

semenke suncokreta i golice

susam

100 g šampinjona

Kelj je dobar jer je bogat vitaminima, mineralima i antioksidantima koji jačaju imunitet i podržavaju zdravlje srca Foto: Shutterstock

Priprema

Paradajz, šargarepu, ljutu papriku i oko 500 ml vode izblendirajte. Prebacite u šerpu, dodati seckano povrće, semenke, so, biber i začine po želji. Kuvajte oko 30 minuta, da se ukusi povežu.

- Topla, aromatična i savršena za posni period, uz minimum truda. Kelj je jedan od najjačih izvora folata i vitamina K, važnih za krvne sudove i hormonsku ravnotežu. Paradajz donosi likopen, snažan antioksidans, dok semenke daju cink i magnezijum, ključne minerale u periodima pojačanog umora i stresa. Ova kombinacija je idealna za imunitet, digestivni sistem i stabilnu energiju tokom dana posta.

Izvor instagram: dashinasuperhrana/Zdravlje.Kurir.rs