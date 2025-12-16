Otkrijte zašto nutricionisti širom sveta slave salatu od pasulja kao moćno sredstvo za poboljšanje zdravlja srca, regulaciju šećera u krvi i ukupnu vitalnost

Slušaj vest

Otkrijte zašto nutricionisti širom sveta slave salatu od pasulja kao moćno sredstvo za poboljšanje zdravlja srca, regulaciju šećera u krvi i ukupnu vitalnost.

Nekada smatrana jednostavnim prilogom za letnje roštilje, salata od pasulja sada doživljava renesansu na globalnoj sceni zdrave hrane. Uključivanje ovog jela u vašu nedeljnu rotaciju može biti jedan od najlakših koraka ka boljem zdravlju. Njegova svestranost omogućava bezbroj kombinacija, od mešavine leblebija, crvenog i crnog pasulja do dodavanja svežeg povrća, začinskog bilja i zdravih preliva, što ga čini kompletnim i zasitnim obrokom za svaku priliku.

Proteini i vlakna

Jedna od najistaknutijih prednosti salate od pasulja leži u njenom izvanrednom profilu proteina i vlakana. Pasulj je jedan od najbogatijih izvora proteina biljnog porekla, neophodnih za izgradnju i obnavljanje telesnih tkiva. Iako većina vrsta pasulja sadrži nepotpune proteine, lako se kombinuju sa orašastim plodovima, semenkama ili žitaricama tokom celog dana kako bi se osigurao unos svih esencijalnih aminokiselina.

Istovremeno, bogatstvo dijetetskim vlaknima, kojih može biti i do 15 grama u jednoj porciji, stvara dugotrajan osećaj sitosti. Ovo pomaže u kontroli apetita i sprečavanju prejedanja, što salatu od pasulja čini idealnim saveznikom u održavanju zdrave težine. Vlakna takođe promovišu zdravlje sistema za varenje i redovnu probavu.

Bogatstvo dijetetskim vlaknima, kojih može biti i do 15 grama u jednoj porciji, stvara dugotrajan osećaj sitosti Foto: Profimedia

Metaboličko zdravlje je još jedno područje gde pasulj pokazuje svoju snagu. Zahvaljujući složenim ugljenim hidratima i niskom glikemijskom indeksu, pasulj pomaže u stabilizaciji nivoa šećera u krvi, sprečavajući iznenadne skokove koji opterećuju pankreas. Zamena životinjskih proteina bogatih zasićenim mastima pasuljem je korak ka sprečavanju nealkoholne masne bolesti jetre, stanja povezanog sa gojaznošću i metaboličkim sindromom.

Zdravlje srca je direktno povezano sa ishranom, a pasulj igra ključnu ulogu ovde. Brojne studije, uključujući i jednu iz 2023. godine, povezale su veći unos mahunarki sa manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Tajna leži u rastvorljivim vlaknima, koja deluju kao sunđer, vezujući „loš“ LDL holesterol i pomažući u njegovom eliminisanju iz organizma.

Ovo smanjuje rizik od nakupljanja plaka u arterijama. Pored toga, pasulj je prirodno siromašan natrijumom i bogat kalijumom, mineralom koji pomaže u opuštanju zidova krvnih sudova i regulisanju krvnog pritiska.

Prevencija bolesti

Pored gore pomenutih prednosti, pasulj je prava riznica antioksidanata, posebno polifenola. Ova moćna jedinjenja štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, nestabilnim molekulima koje telo proizvodi tokom metabolizma, što može dovesti do razvoja raznih hroničnih bolesti. Pasulj je takođe bogat izvor folata (vitamina B9), neophodnog za formiranje zdravih crvenih krvnih zrnaca i sprečavanje defekata neuralne cevi kod fetusa tokom trudnoće.

Pored gore pomenutih prednosti, pasulj je prava riznica antioksidanata, posebno polifenola Foto: Shutterstock

Rešenje za probleme sa varenjem i kako ga dobiti

Mnogi ljudi izbegavaju pasulj iz straha od nadimanja i gasova. Iako je ovo moguće, posebno ako niste navikli na ishranu bogatu vlaknima, vaše telo će se vremenom prilagoditi. Savet je jednostavan: počnite sa manjim porcijama, kao što je četvrtina šolje dnevno, i postepeno povećavajte unos. Ključni korak, ako koristite sušeni pasulj, jeste da ga potopite (8-12 sati) i temeljno skuvate. Ovaj proces razgrađuje lektine i fitinsku kiselinu, antinutrijente koji mogu ometati varenje.

Kako napraviti savršenu salatu od pasulja?

Lepota salate od pasulja je u njenoj svestranosti. Za maksimalne zdravstvene koristi, kombinujte nekoliko vrsta pasulja – kao što su slanutak, crni i crveni pasulj – da biste dobili širi spektar hranljivih materija. Dodajte raznovrsno šareno povrće poput paprike, crvenog luka i celera. Što više boja, to više fitonutrijenata sa antiinflamatornim svojstvima. Za dresing koristite bazu od kvalitetnog maslinovog ulja i kiseline poput jabukovog sirćeta ili limunovog soka. Izbegavajte gotove dresinge.