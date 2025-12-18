Slušaj vest

Dok je sezona slava u punom jeku, sve smo bliže i praznicima, pa se mnogi pribojavaju viška kilograma do kraja januara. Ipak, prema rečima nutricionistkinje Jovane Srejić Ferluge, održavanje telesne težine u ovom periodu jeste moguće, ali zahteva svesnu odluku da se i za slavskom trpezom zadrži umerenost.

- Jedan tipičan slavski obrok može da bude energetski izuzetno bogat. Kombinacija ruske salate, pite, pečenja (masne ribe), male porcije krompira, nekoliko sitnih kolača i samo jedne čaše alkohola lako dostiže između 2.000 i 2.400 kalorija. To je količina energije koju mnogi unesu tokom čitavog dana, a na slavi se često pojede u jednom obroku - opominje nutricionista.

Jedna od najvećih grešaka, upozorava ona, jeste dolazak na slavu potpuno gladan. Kada se ceo dan preskaču obroci uz unapred predviđenu "računicu" da će se uveče preterati, to gotovo uvek vodi prejedanju. Takav pristup, kaže, predstavlja loš start i otežava svaku kontrolu količine hrane. Mnogo bolja strategija jeste da se pre slave, koja je obično u večernjim satima, pojede lagan i nutritivno uravnotežen obrok, što bi bio ručak.

Tečne kalorije Svako ima svoj omiljeni napitak, za nekoga je to pivo, za nekoga kuvano vino, za nekoga koktel. Dve-tri čaše mogu da imaju kalorijsku vrednost kao jedan manji obrok.

- To može da bude obrok-salata, manja porcija rižota ili kombinacija svežeg povrća i testenine. Ideja nije da se na slavu dođe sit, već da se izbegne stanje izražene gladi koje podstiče nekontrolisano jedenje - sugeriše Jovana.

Kada sednete za sto

Kada se sedne za slavski sto, nutricionista savetuje jednostavno pravilo jednog tanjira. Hranu bi trebalo uzeti jednom, rasporediti je tako da obrok izgleda slično kao kada je serviran u restoranu, bez pretrpavanja i stalnog dodavanja.

Hranu bi trebalo uzeti jednom i rasporediti je tako da izgleda kao da je servirana u restoranu Foto: Shutterstock

- Manji ili srednji tanjir često pomaže da porcije ostanu umerene, a pojedina istraživanja ukazuju i na to da boja tanjira može da utiče na količinu hrane koju unosimo. Plava boja (ako imate izbor) se povezuje sa manjim apetitom, pa i takvi detalji mogu da pomognu u kontroli unosa - naglašava.

Cilj, naglašava Jovana, nije da se domaćin uvredi ili da se ne uživa u slavskom obroku, već da se od svega uzme mala količina.