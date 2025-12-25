Slušaj vest

Recept za ovu ukusnu i zdravu salatu otkriva nam Dajana Švraka Milutinović, diplomirani farmaceut, master ishrane i suplementacije za neplodnost.

Priprema se za svega nekoliko minuta, ne zahteva posebne kulinarske veštine i lako se prilagođava onome što već imate u frižideru. Kombinacija zelenog povrća, proteina, zdravih masti i složenih ugljenih hidrata čini je idealnim izborom za lagani ručak ili večeru.

Dajana Švraka MIlutinović nutricionosta
Dajana Švraka MIlutinović, diplomirani farmaceut, master ishrane i suplementacije za neplodnost Foto: Privatna Arhiva

Recept za salatu od tunjevine

Potrebno je

* Baza od zelenog lisnatog povrća po izboru
(zelena salata, rukola, matovilac, kupus ili miks zelenog povrća)

* Tunjevina iz konzerve
(klasična ili sa povrćem, po želji)

* Kuvana kinoa ili kuvano proso
(izvor složenih ugljenih hidrata i biljnih proteina)

* Sušeni paradajz

* Avokado (opciono)

* Maslinovo ulje
(glavni izvor zdravih masti)

* Preliv po izboru:
sok od limuna ili jabukovo sirće

* So i začini po ukusu
(biber, origano, bosiljak, beli luk u prahu i slično)

Proso vs ječam 

Priprema

Sve sastojke sjedinite u većoj činiji, lagano promešajte i salata je spremna. Za samo nekoliko minuta dobijate ukusan, zasitan i nutritivno bogat posni obrok, salatu savršenu za dane kada želite nešto brzo, a zdravo.

profimedia0359504397.jpg
Proso je lako svarljiva, bezglutenska žitarica, bogata mineralima poput magnezijuma i gvožđa Foto: Profimedia

Proso

Proso je lako svarljiva, bezglutenska žitarica, bogata mineralima poput magnezijuma i gvožđa. Daje dugotrajan osećaj sitosti, a pritom ne opterećuje digestivni sistem. Čest je izbor u posnoj i zdravoj ishrani, naročito kod osoba koje izbegavaju gluten ili žele lakši obrok.

Kinoa

Kinoa je pseudožitarica i smatra se potpunim biljnim proteinom jer sadrži svih devet esencijalnih amino-kiselina. Takođe je bez glutena i bogata vlaknima, antioksidansima i mineralima. Ima nešto jači orašasti ukus i često se bira u proteinski orijentisanim obrocima.

kinoa.jpg
Kinoa je pseudožitarica i smatra se potpunim biljnim proteinom jer sadrži svih devet esencijalnih amino-kiselina Foto: Shutterstock

Ukratko:

* Birajte proso za lakši, bezglutenski obrok

* Kinoa – više proteina, „superfood“ profil, idealna za aktivne i sportske jelovnike

