Najbrža posna salata sa tunjevinom i prosom: Savet stručnjaka za zdrav obrok
Recept za ovu ukusnu i zdravu salatu otkriva nam Dajana Švraka Milutinović, diplomirani farmaceut, master ishrane i suplementacije za neplodnost.
Priprema se za svega nekoliko minuta, ne zahteva posebne kulinarske veštine i lako se prilagođava onome što već imate u frižideru. Kombinacija zelenog povrća, proteina, zdravih masti i složenih ugljenih hidrata čini je idealnim izborom za lagani ručak ili večeru.
Recept za salatu od tunjevine
Potrebno je
* Baza od zelenog lisnatog povrća po izboru
(zelena salata, rukola, matovilac, kupus ili miks zelenog povrća)
* Tunjevina iz konzerve
(klasična ili sa povrćem, po želji)
* Kuvana kinoa ili kuvano proso
(izvor složenih ugljenih hidrata i biljnih proteina)
* Sušeni paradajz
* Avokado (opciono)
* Maslinovo ulje
(glavni izvor zdravih masti)
* Preliv po izboru:
sok od limuna ili jabukovo sirće
* So i začini po ukusu
(biber, origano, bosiljak, beli luk u prahu i slično)
Proso vs ječam
Priprema
Sve sastojke sjedinite u većoj činiji, lagano promešajte i salata je spremna. Za samo nekoliko minuta dobijate ukusan, zasitan i nutritivno bogat posni obrok, salatu savršenu za dane kada želite nešto brzo, a zdravo.
Proso
Proso je lako svarljiva, bezglutenska žitarica, bogata mineralima poput magnezijuma i gvožđa. Daje dugotrajan osećaj sitosti, a pritom ne opterećuje digestivni sistem. Čest je izbor u posnoj i zdravoj ishrani, naročito kod osoba koje izbegavaju gluten ili žele lakši obrok.
Kinoa
Kinoa je pseudožitarica i smatra se potpunim biljnim proteinom jer sadrži svih devet esencijalnih amino-kiselina. Takođe je bez glutena i bogata vlaknima, antioksidansima i mineralima. Ima nešto jači orašasti ukus i često se bira u proteinski orijentisanim obrocima.
Ukratko:
* Birajte proso za lakši, bezglutenski obrok
* Kinoa – više proteina, „superfood“ profil, idealna za aktivne i sportske jelovnike