Kefir je fermentisano mlečno piće bogato probioticima i hranljivim materijama koje podržava zdravlje creva i jača imunitet. Ovo staro kavkasko piće poznato je po probioticima i proteinima koji pomažu varenju i jačanju odbrane organizma.

Energetsa vrednost

Pre svega, evo koliko kalorija možete očekivati na 100 g kefira:

Kalorije: 60 kcal

60 kcal Ugljeni hidrati: 4,4 g

4,4 g Masti: 3,2 g (u zavisnosti od korišćenog mleka)

3,2 g (u zavisnosti od korišćenog mleka) Proteini: 3,3 g

Kefir sadrži mnogo hranljivih materija, proteine, vitamine B grupe, kalijum i kalcijum.

Zdravstvene koristi kefira

Deo razloga zašto je kefir postao pristupačniji i rasprostranjeniji poslednjih godina verovatno su njegove zdravstvene koristi. Prepun je hranljivih materija, uključujući obilje proteina, vitamina B, kalijuma i kalcijuma.

Kalcijum pomaže u izgradnji jakih kostiju, proteini grade jake mišiće, a kalijum je važan za zdravlje srca.

Kalcijum pomaže kostima, proteini mišićima, a kalijum održava srce zdravim Foto: Shutterstock

Ali probiotici su najmoćnija zdravstvena korist koju kefir može da ponudi. Prema Mejo klinici, probiotici mogu pomoći kod:

poboljšanja odnosa zdravih bakterija u gastrointestinalnom traktu

lečenja digestivnih poremećaja, posebno nakon upotrebe antibiotika

lečenja sindroma iritabilnog creva ili ublažavanja njegovih simptoma

smanjenja ili sprečavanja gastrointestinalnih infekcija ili podsticanja oporavka od njih

sprečavanja ili pomoći u lečenju vaginalnih infekcija

sprečavanja ili pomoći u lečenju infekcija urinarnog trakta

Zdravstvene koristi kefira mogu se proširiti i na druge načine, ne samo na probiotike. Jedna studija je otkrila da kefir može biti koristan u snižavanju holesterola i stimulisanju imunog sistema.

Neželjeni efekti kefira i ko bi trebao da ga izbegava Iako konzumiranje kefira ima mnoge zdravstvene koristi, postoje i neki mogući neželjeni efekti. To uključuje zatvor i grčeve u stomaku , koje ljudi najčešće doživljavaju nakon prve konzumacije kefira.

Štaviše, kefir se smatra bezbednim za decu uzrasta između jedne i pet godina, ali svakako treba da se prvo konsultujete sa svojim pedijatrom ili lekarom opšte prakse.

Deca mlađa od godinu dana ne bi trebalo da konzumiraju mlečne proizvode napravljene od kravljeg mleka, ali mogu da piju majčino mleko, koje sadrži prirodne probiotike.

Deca mlađa od godinu dana ne bi trebalo da konzumiraju mlečne proizvode napravljene od kravljeg mleka Foto: Shutterstock

Osobe sa autoimunim bolestima takođe treba da razgovaraju sa svojim lekarom pre konzumiranja kefira. Iako su bakterije u kefiru korisne za ljude sa jakim imunološkim sistemom, one mogu povećati infekcije ili pogoršati stanje kod onih čiji je imuni sistem neuravnotežen.