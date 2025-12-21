Slušaj vest

U osnovi testa je crveno sočivo. Recept osmislila Danijela Birta Čkonjević kao bezglutensku verziju pite, koja je umesto ugljenim hidratima, puna proteinima. Pita se jednostavno sprema, ali jedino što zahteva je planiranje unapred zbog potapanja sočiva. Potapanjem sočiva preko noći ono nabubri i omekša, ali se neutrališe i fitinska kiselina, koja je antinutrijent i sprečava naše telo da apsorbuje sve hranjive materije iz sočiva.

Posna proteinska pita sa spanaćem

Potrebno vam je

  • 200 g crvenog sočiva, suvog
    250 g sojinog jogurta (grčki tip, gušći, bez šećera)
    4 supene kašike brašna od leblebije (zamena, kukuruzno brašno)
    20 ml maslinovog ulja
    1/2 kašičice soli
    biber, so po ukusu
    1/3 kašičice kurkume
    ravna kašičica praška za pecivo
    1/2 kašičice sode bikarbone
shutterstock_2461434955.jpg
U osnovi testa je crveno sočivo Foto: Shutterstock

Za nadev

  • glavica crnog luka
    3 čena belog luka
    oko 400 g briketa spanaća
    začini po ukusu: so, bio suvi začin, biber, beli luk, origano, bosiljak
    semenke po izboru za posipanje

Priprema

Sočivo isprati pa natopiti sa dosta hladne vode. Ostaviti tokom noći da nabubri i omekša. Sutradan isprati i dobro ocediti, pa staviti u blender/procesor sa ostalim sastojcima za testo. Proraditi, po potrebi dodati još malo vode ili brašna od leblebija. Željena gustina je kao testo za američke palačinke.

Za fil luk i spanać dinstati dok me omečkšaju i sva tečnost ispari. Začinite po ukusu. Potom nauljite posudu, izlijte 1/2 testa, izravnajte, rasporedite fil od spanaća. Preko izlijte drugu polovinu testa, izravnajte, pospite semenkama po izboru. Pecite na 180 stepeni dok ne porumeni.

