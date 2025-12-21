Posna proteinska pita sa spanaćem bez brašna: Recept koji se lako priprema
U osnovi testa je crveno sočivo. Recept osmislila Danijela Birta Čkonjević kao bezglutensku verziju pite, koja je umesto ugljenim hidratima, puna proteinima. Pita se jednostavno sprema, ali jedino što zahteva je planiranje unapred zbog potapanja sočiva. Potapanjem sočiva preko noći ono nabubri i omekša, ali se neutrališe i fitinska kiselina, koja je antinutrijent i sprečava naše telo da apsorbuje sve hranjive materije iz sočiva.
Posna proteinska pita sa spanaćem
Potrebno vam je
Za nadev
- glavica crnog luka
3 čena belog luka
oko 400 g briketa spanaća
začini po ukusu: so, bio suvi začin, biber, beli luk, origano, bosiljak
semenke po izboru za posipanje
Priprema
Sočivo isprati pa natopiti sa dosta hladne vode. Ostaviti tokom noći da nabubri i omekša. Sutradan isprati i dobro ocediti, pa staviti u blender/procesor sa ostalim sastojcima za testo. Proraditi, po potrebi dodati još malo vode ili brašna od leblebija. Željena gustina je kao testo za američke palačinke.
Za fil luk i spanać dinstati dok me omečkšaju i sva tečnost ispari. Začinite po ukusu. Potom nauljite posudu, izlijte 1/2 testa, izravnajte, rasporedite fil od spanaća. Preko izlijte drugu polovinu testa, izravnajte, pospite semenkama po izboru. Pecite na 180 stepeni dok ne porumeni.