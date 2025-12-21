Brza pita sa sirom i spanaćem bogata je proteinima i vlaknima

U osnovi testa je crveno sočivo. Recept osmislila Danijela Birta Čkonjević kao bezglutensku verziju pite, koja je umesto ugljenim hidratima, puna proteinima. Pita se jednostavno sprema, ali jedino što zahteva je planiranje unapred zbog potapanja sočiva. Potapanjem sočiva preko noći ono nabubri i omekša, ali se neutrališe i fitinska kiselina, koja je antinutrijent i sprečava naše telo da apsorbuje sve hranjive materije iz sočiva.

Posna proteinska pita sa spanaćem

Potrebno vam je

200 g crvenog sočiva, suvog

250 g sojinog jogurta (grčki tip, gušći, bez šećera)

4 supene kašike brašna od leblebije (zamena, kukuruzno brašno)

20 ml maslinovog ulja

1/2 kašičice soli

biber, so po ukusu

1/3 kašičice kurkume

ravna kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice sode bikarbone

U osnovi testa je crveno sočivo Foto: Shutterstock

Za nadev

glavica crnog luka

3 čena belog luka

oko 400 g briketa spanaća

začini po ukusu: so, bio suvi začin, biber, beli luk, origano, bosiljak

semenke po izboru za posipanje

Priprema

Sočivo isprati pa natopiti sa dosta hladne vode. Ostaviti tokom noći da nabubri i omekša. Sutradan isprati i dobro ocediti, pa staviti u blender/procesor sa ostalim sastojcima za testo. Proraditi, po potrebi dodati još malo vode ili brašna od leblebija. Željena gustina je kao testo za američke palačinke.