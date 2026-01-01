Dan nakon slavlja idealan je trenutak za lagan, jednostavan doručak koji će telu pružiti energiju bez dodatnog opterećenja.

Slušaj vest

Posle bogate novogodišnje trpeze, organizmu je često potreban predah. Teška i obilna hrana, kasni obroci i manjak sna mogu usporiti varenje i stvoriti osećaj umora već na početku dana. Upravo zato je dan nakon slavlja idealan trenutak za lagan, jednostavan doručak koji će telu pružiti energiju bez dodatnog opterećenja.

Najbolji izbor su obroci koji hidriraju, lako se vare i sadrže prirodne izvore vlakana.Voće, ovsene pahuljice, biljni jogurt ili mleko, tople supe ili integralni hleb u kombinaciji sa povrćem pomažu da se organizam postepeno vrati u ravnotežu. Umesto jake kafe i slatkiša, preporučuju se topli napici poput čaja od nane ili đumbira, koji mogu umiriti stomak i doprineti osećaju lakoće.

Lagani doručak ne znači odricanje, već pažljiv izbor. Slušanje potreba sopstvenog tela i umeren pristup ishrani najbolji su način da nova godina započne sa više energije i dobrog raspoloženja.

Recept za laganu ovsenu kašu sa jabukama i cimetom

Potrebno je (1 porcija)

* 4 kašike ovsenih pahuljica

* 200 ml vode ili biljnog mleka (bademovo, ovseno)

* 1 jabuka

* prstohvat cimeta

* malo limunovog soka (po želji)

* kašičica meda ili javorovog sirupa (po želji)

* malo orašastih plodova

Priprema

Jabuku oljuštite i narendajte ili isecite na sitne kockice.

U manju šerpu sipajte ovsene pahuljice i tečnost, pa kuvajte na tihoj vatri 5–7 minuta uz povremeno mešanje.

Dodajte jabuku i cimet, pa kuvajte još 2–3 minuta dok kaša ne postane kremasta.

Skinite sa ringle, dodajte par kapi limunovog soka i zasladite po želji.

Ovsena kaša sa mirisom cimeta - idealan način da počnete dan nakon novogodišnjeg slavlja Foto: Shutterstock

Savet:

Ako vam prija još lakša varijanta, koristite samo vodu i izostavite zaslađivače – jabuka i cimet će dati prirodnu slatkoću.

Ova kaša je:

* laka za varenje

* bogata vlaknima

* topla i umirujuća za stomak

* idealna uz šolju čaja od nane ili kamilice

* po želji možete dodati i malo orašastih plodova

Oprez