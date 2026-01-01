Čorba od kiselog kupusa – najbolji balkanski reset: Hidrira organizam i obnavlja izgubljene elektrolite
Posle obilnih prazničnih proslava i pića, organizam često “šalje signal” u vidu glavobolje, umora ili mučnine – klasični simptomi mamurluka. Umesto teških obroka, mnogi se okreću laganim supama i čorbama koje umiruju stomak, nadoknađuju tečnost i podstiču oporavak. Jedna od takvih tradicionalnih namirnica je kiseli kupus, a još bolja varijanta je čorba od kiselog kupusa ili supanapravljena od rasola — tečnosti koja ostaje nakon kiseljenja kupusa.
Recept za laganu čorbu od kiselog kupusa za mamurluk
Potrebno je (za 2–3 osobe)
* 300–400 g kiselog kupusa (možete dodati i malo rasola)
* 1 l vode
* 1 glavica crnog luka
* 1 šargarepa (po želji)
* 1–2 kašike maslinovog ulja
* So, biber, lovorov list
* Po želji malo pavlake ili jogurta za bolji ukus
Priprema
U većoj šerpi zagrejte malo maslinovog ulja i propržite iseckan luk dok ne postane staklast. Dodajte narezani kiseli kupus i promešajte 2–3 minuta. Nalijte vodu i dodajte lovorov list, so i biber. Kuvajte na srednjoj vatri oko 15–20 minuta dok povrće ne omekša, a ukusi se lepo povežu. Po želji na kraju umešajte malo pavlake ili jogurta da ublaži kiselost i obogati teksturu.
Šta čini čorbu od kiselog kupusa odličnom za mamurluk?
Podrška probavi i rehidratacija
Fermentacija kiselog kupusa stvara prirodne probiotske bakterije koje pomažu zdravlju creva i varenju – upravo ono što organizmu treba nakon teže hrane i alkohola.Probiotici poboljšavaju ravnotežu crevne flore, olakšavajući varenje i smanjujući osećaj „težine“ u stomaku.
Vitamini i minerali
Kiseli kupus je bogat vitaminom C, vitaminima B‑kompleksa i mineralima poput kalijuma i gvožđa, koji mogu pomoći u obnavljanju elektrolita i podršci imunom sistemu. Fermentacijom se neki nutrijenti bolje apsorbuju što povećava nutritivnu vrednost u odnosu na svež kupus.
Tradicionalna upotreba za mamurluk
U mnogim kulturama fermentisane namirnice i njihovi sokovi smatraju se prirodnim „lekovima“ za mamurluk upravo zbog sposobnosti da nadoknade izgubljene elektrolite i brže ublaže simptome. Na Balkanu se rasol i čorbe od fermentisanog povrća vekovima koriste upravo u te svrhe.
Savet plus
Uz čorbu pijte dosta vode tokom dana i pokušajte da jedete lagane proteine (poput kuvanog jajeta ili pečene ribe) da dodatno podržite organizam u oporavku.
