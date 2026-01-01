Slušaj vest

Posle obilnih prazničnih proslava i pića, organizam često “šalje signal” u vidu glavobolje, umora ili mučnine – klasični simptomi mamurluka. Umesto teških obroka, mnogi se okreću laganim supama i čorbama koje umiruju stomak, nadoknađuju tečnost i podstiču oporavak. Jedna od takvih tradicionalnih namirnica je kiseli kupus, a još bolja varijanta je čorba od kiselog kupusa ili supanapravljena od rasola — tečnosti koja ostaje nakon kiseljenja kupusa.

Recept za laganu čorbu od kiselog kupusa za mamurluk

Potrebno je (za 2–3 osobe)

* 300–400 g kiselog kupusa (možete dodati i malo rasola)

* 1 l vode 

* 1 glavica crnog luka

* 1 šargarepa (po želji)

* 1–2 kašike maslinovog ulja

* So, biber, lovorov list

* Po želji malo pavlake ili jogurta za bolji ukus

Priprema

U većoj šerpi zagrejte malo maslinovog ulja i propržite iseckan luk dok ne postane staklast. Dodajte narezani kiseli kupus i promešajte 2–3 minuta. Nalijte vodu i dodajte lovorov list, so i biber. Kuvajte na srednjoj vatri oko 15–20 minuta dok povrće ne omekša, a ukusi se lepo povežu. Po želji na kraju umešajte malo pavlake ili jogurta da ublaži kiselost i obogati teksturu.

Na Balkanu se rasol i čorbe od fermentisanog povrća vekovima koriste za mamurluk Foto: Shutterstock

Šta čini čorbu od kiselog kupusa odličnom za mamurluk?

Podrška probavi i rehidratacija

Fermentacija kiselog kupusa stvara prirodne probiotske bakterije koje pomažu zdravlju creva i varenju – upravo ono što organizmu treba nakon teže hrane i alkohola.Probiotici poboljšavaju ravnotežu crevne flore, olakšavajući varenje i smanjujući osećaj „težine“ u stomaku.

Vitamini i minerali

Kiseli kupus je bogat vitaminom C, vitaminima B‑kompleksa i mineralima poput kalijuma i gvožđa, koji mogu pomoći u obnavljanju elektrolita i podršci imunom sistemu. Fermentacijom se neki nutrijenti bolje apsorbuju što povećava nutritivnu vrednost u odnosu na svež kupus.

Tradicionalna upotreba za mamurluk

U mnogim kulturama fermentisane namirnice i njihovi sokovi smatraju se prirodnim „lekovima“ za mamurluk upravo zbog sposobnosti da nadoknade izgubljene elektrolite i brže ublaže simptome. Na Balkanu se rasol i čorbe od fermentisanog povrća vekovima koriste upravo u te svrhe.

Savet plus

Uz čorbu pijte dosta vode tokom dana i pokušajte da jedete lagane proteine (poput kuvanog jajeta ili pečene ribe) da dodatno podržite organizam u oporavku.

