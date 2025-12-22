Ove posne kuglice su idealne kao užina ili međuobrok koji daje energiju i podržava prevenciju blažih oblika anemije

Slušaj vest

Posne kuglice za bildovanje krvne slike

Potrebno je

* 15 urmi (3 urme po kuglici × 5 kuglica)

* 25 oraha (5 oraha po kuglici × 5 kuglica)

* 5 kašičica tahinija (1 kašičica po kuglici × 5 kuglica)

Priprema

Priprema urmi: Ako su urme suve, potopite ih u malo tople vode 5–10 minuta da omekšaju, pa uklonite koštice.

Seckanje oraha: Orah blago iseckajte na sitne komadiće.

Mešanje: U blenderu ili seckalici stavite urme, orahe i tahini. Blendajte dok ne dobijete kompaktno, lepljivo testo. Ako je smesa previše suva, dodajte nekoliko kapi vode.

Formiranje kuglica: Od smese oblikujte 5 kuglica veličine oraha.

Hlađenje (opciono): Stavite kuglice u frižider 15–20 minuta da se stegnu prije serviranja.

Saveti:

* Kuglice možete uvaljati u kokosovo brašno, kakao u prahu ili mlevene orahe.

* Idealne su kao užina ili međuobrok koji daje energiju i podržava prevenciju blažih oblika anemije.

Urme su prirodni izvor zdravih ugljenih hidrata i minerala, uključujući i gvožđe koje pomaže u proizvodnji hemoglobina Foto: Shutterstock

Zašto baš ove namirnice?

Urme su prirodni izvor zdravih ugljenih hidrata i minerala, uključujući i gvožđe koje pomaže u proizvodnji hemoglobina. Studije pokazuju da redovan unos urmi može doprineti održavanju zdravog nivoa hemoglobina, jer sadrže ne samo gvožđe već i vitamine i vlakna koja poboljšavaju apsorpciju gvožđa iz hrane.





Orasi su bogati gvožđem i zdravim mastima, kao i antioksidansima koji podržavaju opšte zdravlje krvotoka. Iako nisu najbogatiji izvor gvožđa u apsolutnom smislu, u kombinaciji sa drugim namirnicama doprinose ukupnom unosu minerala važnih za krvnu sliku.





Tahini, odnosno susamov namaz, je izuzetno bogat mineralima — uključujući gvožđe, bakar, mangan i magnezijum — i može dodatno pojačati nutritivnu vrednost užine. U poređenju sa urmama, tahini sadrži znatno više gvožđa i drugih minerala koji su važni za krv i energiju.

Tahini, odnosno susamov namaz, je izuzetno bogat mineralima — uključujući gvožđe, bakar, mangan i magnezijum Foto: Shutterstock

Ako osećate hronični umor, slabost ili vrtoglavicu, možda je vreme da obratite pažnju na krvnu sliku. Jedan od najčešćih uzroka takvih simptoma je anemija usled nedostatka gvožđa, jer taj mineral igra ključnu ulogu u formiranju hemoglobina — proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik kroz telo.







Kako ova užina pomaže?

* obezbeđuje prirodan unos gvožđa i drugih minerala

* podržava formiranje crvenih krvnih zrnaca

* daje brzu energiju bez prerađenih šećera

* može biti odličan izbor kao međuobrok, posebno uz voće ili jogurt



