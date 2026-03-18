Stepen zrelosti banane značajno utiče na njen nutritivni sastav i način na koji deluje na organizam, pa je važno birati fazu zrelosti u skladu sa potrebama od dugotrajnog sitosti i stabilnog šećera u krvi do brze energije i lakše probave

Verovatno o tome ne razmišljate previše, ali stepen zrelosti banane može znatno uticati na to kako deluje na organizam.

Kako sazreva, menja joj se sastav – skrob se postepeno pretvara u šećer, menja se sadržaj vlakana, kao i pojedine nutritivne vrednosti. Zato nije isto da li posežete za bananom kao brzim „gorivom“ pre treninga ili, na primer, pazite na unos šećera zbog dijabetesa.

Dijetetičari objašnjavaju koje faze zrelosti banana postoje, kako ih prepoznati i kome koja najviše odgovara.

Zelene banana

Zelena, tvrda banana koja se teže ljušti i ima pomalo brašnast ukus mnogima nije prvi izbor, ali može biti veoma korisna ako želite duže da budete siti. U ovoj fazi sadrži najviše otpornog skroba i najmanje šećera.

- Ova faza ima najviše otpornog skroba i nizak udeo šećera - kaže registrovana dijetetičarka Ejveri Zenker. Otporni skrob hrani dobre crevne bakterije, može smanjiti upale i pomoći u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi. Pošto se sporije vari, duže pruža osećaj sitosti.

Otporni skrob se ponaša slično vlaknima, fermentiše u crevima i može biti koristan za kontrolu šećera u krvi, dodaje dijetetičarka Amanda Soseda. Zato su nezrele banane dobar izbor za osobe sa insulinskom rezistencijom, predijabetesom ili dijabetesom tipa 2. Ipak, pre treninga nisu idealne jer zbog sporije probave nekima mogu teško „leći“ na želudac.

Zelena banana ima najviše otpornog skroba i nizak udeo šećera Foto: Shutterstock

Tek zrela banana

Ove banane su uglavnom žute, ali na krajevima još imaju malo zelenila. Mekše su od zelenih, ali i dalje čvrste, a sadržaj šećera još nije visok. I dalje sadrže solidnu količinu vlakana.

- Otporni skrob počinje da se pretvara u jednostavne šećere - objašnjava Zenker. Minerali poput kalijuma i magnezijuma ostaju stabilni. Ove banane su dobar izbor za one koji žele probavne koristi zelenije banane, ali bez brašnastog ukusa, kao i za ljude kojima je potreban stabilniji izvor energije tokom dana.

Zrela banana

To je „klasična“ banana – potpuno žuta, mekana, ali ne gnjecava, lako se ljušti i ima sladak miris. U ovoj fazi većina skroba je pretvorena u prirodne šećere, ima manje vlakana, ali više antioksidanasa. Vitamini i minerali dostižu visok nivo.

- Jedna banana sadrži oko 8 odsto preporučene dnevne vrednosti kalijuma, koji je važan za krvni pritisak i rad mišića - ističe Soseda. Zenker zrele banane preporučuje deci, osobama koje se spremaju za fizičku aktivnost i svima koji žele da povećaju unos kalijuma.

Veoma zrela banana

Veoma zrele banane imaju smeđe pege, mekše su i jače mirišu. - Sadržaj šećera je tada blizu maksimuma, dok se količina vlakana smanjuje - kaže Zenker. Dobar su izbor za one kojima je potrebna brza energija, imaju osetljiv stomak ili slab apetit.

Ipak, osobe koje paze na nivo šećera u krvi trebalo bi da ih konzumiraju opreznije.

Veoma zrele banane su dobar izbor za one kojima je potrebna brza energija, imaju osetljiv stomak ili slab apetit Foto: paul rolph / Alamy / Profimedia

Prezrela banana

Kada banana postane tamnosmeđa ili gotovo crna i gnjecava, mnogi je bacaju, iako je i tada korisna. U toj fazi ima najviše šećera i antioksidanasa, ali najmanje vlakana. Vitamin C opada, dok kalijum ostaje uglavnom stabilan.

Prezrele banane su idealne za pečenje i zamrzavanje – hleb od banane, kolače ili smutije. - Blage su za probavu i dobre kada su potrebne brze kalorije, ali nisu idealne za osobe sa dijabetesom - zaključuje Zenker.

Na kraju, stručnjaci poručuju da se ne treba previše opterećivati. Banana je hranljiva u svakoj fazi – samo zavisi šta vam je u tom trenutku potrebno. Banane su generalno odlično voće, bilo da ih jedete zelene ili zrele.