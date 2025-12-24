Slušaj vest

Masna jetra može biti uzrokovana različitim faktorima, uključujući gojaznost, dijabetes, visok unos alkohola, kao i genetsku predispoziciju. Jetra je vitalni organ koji igra ključnu ulogu u metabolizmu, detoksikaciji i skladištenju hranjivih materija, te je njeno zdravlje od suštinskog značaja za opšte zdravlje organizma.

O najboljim izborima namirnica koje se preporučuju kod ovog problema, na vom blogu pisala je Tatjana Popović, healthcoach i nutricionista. 

Koji su glavni simptomi masne jetre?

  • Malaksalost i umor - Osobe sa masnom jetrom često osećaju konstantan umor i malaksalost. Ovo je posledica smanjenog kapaciteta jetre da efikasno prerađuje hranjive materije i eliminiše toksine.
  • Vrtoglavica - još jedan čest simptom koji može biti povezan sa promenama u radu i funkciji jetre.
  • Abdominalna natečenost - Nakupljanje masti u jetri može uzrokovati natečenost u abdominalnom predelu, što dodatno doprinosi nelagodnosti.
  • Bolovi ispod desnog rebarnog luka - Bolest masne jetre se često manifestuje u gornjem desnom predelu stomaka.
  • Pojava žutice - U naprednim slučajevima masne jetre može doći do pojave žutice, što je znak ozbiljnih poremećaja u funkciji jetre.
  • Crvenilo na dlanovima - poznato kao palmarni eritem, može biti indikator problema sa jetrom.
  • Smanjen apetit i gubitak težine - takođe spadaju u česte simptome masne jetre.
Masna jetra može biti uzrokovana različitim faktorima, uključujući gojaznost, dijabetes, visok unos alkohola, kao i genetsku predispoziciju Foto: Shutterstock

Kako se vrši dijagnostika masne jetre (steatoze)?

Dijagnostikovanje masne jetre obično uključuje kombinaciju kliničkog pregleda, laboratorijskih analiza i metoda kao što su ultrazvuk, CT ili magnetna rezonanca. Takođe, biopsija jetre može biti potrebna za potvrdu dijagnoze i procenu stepena oštećenja jetre.

Koje namirnice su preporučljive kod masne jetre?

  • Hrana bogata vlaknima, kao što su integralne žitarice i mahunarke, pomaže u poboljšanju digestivnog sistema i smanjenju količine masnoće u jetri.
  • Sveže voće i povrće obezbeđuje esencijalne vitamine, minerale i antioksidanse koji pomažu u detoksikaciji jetre.
  • Izvori proteina poput ribe, piletine i biljnih proteina iz mahunarki su idealni za osobe sa masnom jetrom.
  • Integralne žitarice (kinoa, ovas, smeđi pirinač) su bogate vlaknima i pomažu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, što je ključno za zdravlje jetre.
  • Orašasti plodovi i semenke su bogati zdravim mastima i antioksidansima koji podržavaju zdravlje jetre.
  • Ekstradevičansko maslinovo ulje je odličan izvor mononezasićenih masti koje pomažu u smanjenju upale i oksidativnog stresa u jetri.
  • Kurkumaje poznata po svojim antiinflamatornim svojstvima i može pomoći u smanjenju upale u jetri.

Koje namirnice izbegavati kod masne jetre?

  • Brza i prerađena hrana bogata je nezdravim mastima i aditivima koji mogu pogoršati stanje masne jetre.
  • Gazirani sokovi sadrže velike količine šećera koji doprinose nakupljanju masti u jetri.
  • Crveno meso je bogato zasićenim mastima koje negativno utiču na zdravlje jetre.
  • Margarin sadrži transmasti koje su izuzetno štetne za jetru.
  • Grickalice i slatkiši su bogati rafinisanim šećerima i mastima koje doprinose pogoršanju stanja jetre.
  • Alkoholje jedan od glavnih uzroka masne jetre i treba ga potpuno izbegavati.
Hrana bogata vlaknima, kao što su integralne žitarice i mahunarke, pomaže u poboljšanju digestivnog sistema i smanjenju količine masnoće u jetri Foto: Shutterstock

Koji su glavni saveti za ishranu kod steatoze (masne jetre)?

  • Planiranje obroka - Planiranje obroka unapred pomaže u održavanju balansirane ishrane i izbegavanju nezdravih namirnica.
  • Priprema zdrave užine - Priprema zdrave užine kao što su orašasti plodovi i sveže voće može pomoći u lakšem kontrolisanju gladi između obroka.
  • Povećana hidratacija - Unos dovoljne količine vode pomaže u detoksikaciji jetre i održavanju optimalnog zdravlja.
  • Smanjen unos soli - Smanjen unos soli može pomoći u smanjenju natečenosti i opterećenja na jetru.
  • Uvođenje mediteranske ishrane - Mediteranska ishrana, bogata voćem, povrćem, integralnim žitaricama i zdravim mastima, može značajno poboljšati zdravlje jetre.

Koji su najbolji recepti za ishranu kod masne jetre?

Forest smoothie

Borovnice i spanać, fenomenalni antioksidansi, zaduženi da ojačaju imunološki sistem i napune nas energijom.

Potrebno je:

  • 1/2 šolje svežeg spanaća
  • 1 šolja borovnica
  • sok od pola limuna
  • 1 šaka badema
  • 1 ravna kašičica cimeta
  • 1 kašičica make
  • 3 dl vode

Priprema

Izblendirati sve sastoke i servirati.

Kinoa salata, idealan je obrok za bilo koji period godine Foto: Shutterstock

Kinoa salata

Fantastična kinoa salata, idealan je obrok za bilo koji period godine. Servirajte je uz protein, u zavisnosti koji preferirate (biljni ili životinjski).

Potrebno je (za salatu): 

  • 1 šolja kuvane kinoe
  • 1 crvena paprika, seckana na kockice
  • ½ crvenog luka, seckanog na sitno
  • 1 krastavac, seckan na četvrtine
  • 1 veza peršunovog lišća, seckanog na sitno
  • 1 šaka bundevinih semenki

Potrebno je (za dressing):

  • 3 kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja
  • 1 kašika limunovog soka
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Staviti sve sastojke u činiju. Izmešati dresing, a potom ga preliti preko salate, koju možete servirati uz sveže zeleno lisnato povrće i protein (meso, riba, pečurke ili mahunarka) po izboru.

Napomena: 

Ukoliko kuvate kinou pred samo pravljenje salate, važno je da je ohladite pre nego što je sjedinite sa povrćem.

Zahvaljujući visokom sadržaju proteina, omega 3 masnih kiselina i vitamina D, losos spada u kategoriju najzdravijih vrsta ribe. Foto: Shutterstock

Rižoto sa lososom

Zahvaljujući visokom sadržaju proteina, omega 3 masnih kiselina i vitamina D, losos spada u kategoriju najzdravijih vrsta ribe. Kombinujte ga sa rižotom od integralnog pirinča, graška i brokolija i dobićte izuzetno ukusno i nutritivno bogato jelo.

Vreme pripreme: 45 minuta
Količina: 2-3 porcije

Potrebno je: 

  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 300 g lososa, bez kosti i kože (2 mala fileta)
  • 1 prstohvat soli
  • 1 prstohvat bibera
  • 1 praziluk, sitno seckan
  • 1 čen belog luka, izgnječen
  • 1 šaka peršunovog lišća, sitno seckanog + nekoliko listova za dekoraciju
  • 1 šolja integralnog pirinča
  • 2 ½ šolje bujona od povrća
  • ½ glavice brokolija, iscepkane na cvetove
  • ¾ šolje graška
  • 3 kašike kokosovog krema
  • ½ limuna, sok i rendana kora

Priprema: 

Zagrejte jednu kašiku maslinovog ulja u dubljem tiganju na srednje jakoj temperaturi. Začinite losos sa obe strane solju i biberom. Pecite ga pet minuta sa jedne strane, te ga okrenite na drugu stranu i pecite još četiri do pet minuta. Izvadite losos iz tiganja i poklopite ga da ostane topao. Vreme pečenja zavisiće od veličine fileta lososa.

Dodajte preostalo maslinovo ulje u tiganj zajedno sa prazilukom i belim lukom. Dinstajte sve zajedno tri do četiri minuta ili dok praziluk ne omekša.

Dodajte integralni pirinač i bujon od povrća. Pustite da prokuva, a zatim smanjite temperaturu i kuvajte oko 45 minuta. Zatim dodajte brokoli i grašak, te kuvajte još oko 10 minuta.

Sklonite sa šporeta, pa umešajte kokosov krem, peršunovo lišće i limunov sok. Dodajte losos nazad u tiganj, te dobijeno jelo pospite rendanom korom limuna i malom količinom peršunovog lišća.

Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs

