Masna jetra može biti uzrokovana različitim faktorima, uključujući gojaznost, dijabetes, visok unos alkohola, kao i genetsku predispoziciju. Jetra je vitalni organ koji igra ključnu ulogu u metabolizmu, detoksikaciji i skladištenju hranjivih materija, te je njeno zdravlje od suštinskog značaja za opšte zdravlje organizma.

O najboljim izborima namirnica koje se preporučuju kod ovog problema, na vom blogu pisala je Tatjana Popović, healthcoach i nutricionista.

Koji su glavni simptomi masne jetre? Malaksalost i umor - Osobe sa masnom jetrom često osećaju konstantan umor i malaksalost. Ovo je posledica smanjenog kapaciteta jetre da efikasno prerađuje hranjive materije i eliminiše toksine.

Osobe sa masnom jetrom često osećaju konstantan umor i malaksalost. Ovo je posledica smanjenog kapaciteta jetre da efikasno prerađuje hranjive materije i eliminiše toksine. Vrtoglavica - još jedan čest simptom koji može biti povezan sa promenama u radu i funkciji jetre.

još jedan čest simptom koji može biti povezan sa promenama u radu i funkciji jetre. Abdominalna natečenost - Nakupljanje masti u jetri može uzrokovati natečenost u abdominalnom predelu, što dodatno doprinosi nelagodnosti.

Nakupljanje masti u jetri može uzrokovati natečenost u abdominalnom predelu, što dodatno doprinosi nelagodnosti. Bolovi ispod desnog rebarnog luka - Bolest masne jetre se često manifestuje u gornjem desnom predelu stomaka.

Bolest masne jetre se često manifestuje u gornjem desnom predelu stomaka. Pojava žutice - U naprednim slučajevima masne jetre može doći do pojave žutice, što je znak ozbiljnih poremećaja u funkciji jetre.

U naprednim slučajevima masne jetre može doći do pojave žutice, što je znak ozbiljnih poremećaja u funkciji jetre. Crvenilo na dlanovima - poznato kao palmarni eritem, može biti indikator problema sa jetrom.

- poznato kao palmarni eritem, može biti indikator problema sa jetrom. Smanjen apetit i gubitak težine - takođe spadaju u česte simptome masne jetre.

Masna jetra može biti uzrokovana različitim faktorima, uključujući gojaznost, dijabetes, visok unos alkohola, kao i genetsku predispoziciju Foto: Shutterstock

Kako se vrši dijagnostika masne jetre (steatoze)?

Dijagnostikovanje masne jetre obično uključuje kombinaciju kliničkog pregleda, laboratorijskih analiza i metoda kao što su ultrazvuk, CT ili magnetna rezonanca. Takođe, biopsija jetre može biti potrebna za potvrdu dijagnoze i procenu stepena oštećenja jetre.

Koje namirnice su preporučljive kod masne jetre? Hrana bogata vlaknima , kao što su integralne žitarice i mahunarke, pomaže u poboljšanju digestivnog sistema i smanjenju količine masnoće u jetri.

, kao što su integralne žitarice i mahunarke, pomaže u poboljšanju digestivnog sistema i smanjenju količine masnoće u jetri. Sveže voće i povrće obezbeđuje esencijalne vitamine, minerale i antioksidanse koji pomažu u detoksikaciji jetre.

obezbeđuje esencijalne vitamine, minerale i antioksidanse koji pomažu u detoksikaciji jetre. Izvori proteina poput ribe, piletine i biljnih proteina iz mahunarki su idealni za osobe sa masnom jetrom.

poput ribe, piletine i biljnih proteina iz mahunarki su idealni za osobe sa masnom jetrom. Integralne žitarice (kinoa, ovas, smeđi pirinač) su bogate vlaknima i pomažu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, što je ključno za zdravlje jetre.

su bogate vlaknima i pomažu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, što je ključno za zdravlje jetre. Orašasti plodovi i semenke su bogati zdravim mastima i antioksidansima koji podržavaju zdravlje jetre.

su bogati zdravim mastima i antioksidansima koji podržavaju zdravlje jetre. Ekstradevičansko maslinovo ulje je odličan izvor mononezasićenih masti koje pomažu u smanjenju upale i oksidativnog stresa u jetri.

je odličan izvor mononezasićenih masti koje pomažu u smanjenju upale i oksidativnog stresa u jetri. Kurkumaje poznata po svojim antiinflamatornim svojstvima i može pomoći u smanjenju upale u jetri. Koje namirnice izbegavati kod masne jetre? Brza i prerađena hrana bogata je nezdravim mastima i aditivima koji mogu pogoršati stanje masne jetre.

bogata je nezdravim mastima i aditivima koji mogu pogoršati stanje masne jetre. Gazirani sokovi sadrže velike količine šećera koji doprinose nakupljanju masti u jetri.

sadrže velike količine šećera koji doprinose nakupljanju masti u jetri. Crveno meso je bogato zasićenim mastima koje negativno utiču na zdravlje jetre.

je bogato zasićenim mastima koje negativno utiču na zdravlje jetre. Margarin sadrži transmasti koje su izuzetno štetne za jetru.

sadrži transmasti koje su izuzetno štetne za jetru. Grickalice i slatkiši su bogati rafinisanim šećerima i mastima koje doprinose pogoršanju stanja jetre.

su bogati rafinisanim šećerima i mastima koje doprinose pogoršanju stanja jetre. Alkoholje jedan od glavnih uzroka masne jetre i treba ga potpuno izbegavati.

Hrana bogata vlaknima, kao što su integralne žitarice i mahunarke, pomaže u poboljšanju digestivnog sistema i smanjenju količine masnoće u jetri Foto: Shutterstock

Koji su glavni saveti za ishranu kod steatoze (masne jetre)? Planiranje obroka - Planiranje obroka unapred pomaže u održavanju balansirane ishrane i izbegavanju nezdravih namirnica.

Planiranje obroka unapred pomaže u održavanju balansirane ishrane i izbegavanju nezdravih namirnica. Priprema zdrave užine - Priprema zdrave užine kao što su orašasti plodovi i sveže voće može pomoći u lakšem kontrolisanju gladi između obroka.

Priprema zdrave užine kao što su orašasti plodovi i sveže voće može pomoći u lakšem kontrolisanju gladi između obroka. Povećana hidratacija - Unos dovoljne količine vode pomaže u detoksikaciji jetre i održavanju optimalnog zdravlja.

Unos dovoljne količine vode pomaže u detoksikaciji jetre i održavanju optimalnog zdravlja. Smanjen unos soli - Smanjen unos soli može pomoći u smanjenju natečenosti i opterećenja na jetru.

Smanjen unos soli može pomoći u smanjenju natečenosti i opterećenja na jetru. Uvođenje mediteranske ishrane - Mediteranska ishrana, bogata voćem, povrćem, integralnim žitaricama i zdravim mastima, može značajno poboljšati zdravlje jetre. Koji su najbolji recepti za ishranu kod masne jetre? Forest smoothie

Borovnice i spanać, fenomenalni antioksidansi, zaduženi da ojačaju imunološki sistem i napune nas energijom.

Potrebno je:

1/2 šolje svežeg spanaća

1 šolja borovnica

sok od pola limuna

1 šaka badema

1 ravna kašičica cimeta

1 kašičica make

3 dl vode

Priprema

Izblendirati sve sastoke i servirati.

Kinoa salata, idealan je obrok za bilo koji period godine Foto: Shutterstock

Kinoa salata

Fantastična kinoa salata, idealan je obrok za bilo koji period godine. Servirajte je uz protein, u zavisnosti koji preferirate (biljni ili životinjski).

Potrebno je (za salatu):

1 šolja kuvane kinoe

1 crvena paprika, seckana na kockice

½ crvenog luka, seckanog na sitno

1 krastavac, seckan na četvrtine

1 veza peršunovog lišća, seckanog na sitno

1 šaka bundevinih semenki

Potrebno je (za dressing):

3 kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja

1 kašika limunovog soka

so i biber po ukusu

Priprema:

Staviti sve sastojke u činiju. Izmešati dresing, a potom ga preliti preko salate, koju možete servirati uz sveže zeleno lisnato povrće i protein (meso, riba, pečurke ili mahunarka) po izboru.

Napomena:

Ukoliko kuvate kinou pred samo pravljenje salate, važno je da je ohladite pre nego što je sjedinite sa povrćem.

Zahvaljujući visokom sadržaju proteina, omega 3 masnih kiselina i vitamina D, losos spada u kategoriju najzdravijih vrsta ribe. Foto: Shutterstock

Rižoto sa lososom

Zahvaljujući visokom sadržaju proteina, omega 3 masnih kiselina i vitamina D, losos spada u kategoriju najzdravijih vrsta ribe. Kombinujte ga sa rižotom od integralnog pirinča, graška i brokolija i dobićte izuzetno ukusno i nutritivno bogato jelo.

Vreme pripreme: 45 minuta

Količina: 2-3 porcije

Potrebno je:

2 kašike maslinovog ulja

300 g lososa, bez kosti i kože (2 mala fileta)

1 prstohvat soli

1 prstohvat bibera

1 praziluk, sitno seckan

1 čen belog luka, izgnječen

1 šaka peršunovog lišća, sitno seckanog + nekoliko listova za dekoraciju

1 šolja integralnog pirinča

2 ½ šolje bujona od povrća

½ glavice brokolija, iscepkane na cvetove

¾ šolje graška

3 kašike kokosovog krema

½ limuna, sok i rendana kora

Priprema:

Zagrejte jednu kašiku maslinovog ulja u dubljem tiganju na srednje jakoj temperaturi. Začinite losos sa obe strane solju i biberom. Pecite ga pet minuta sa jedne strane, te ga okrenite na drugu stranu i pecite još četiri do pet minuta. Izvadite losos iz tiganja i poklopite ga da ostane topao. Vreme pečenja zavisiće od veličine fileta lososa.

Dodajte preostalo maslinovo ulje u tiganj zajedno sa prazilukom i belim lukom. Dinstajte sve zajedno tri do četiri minuta ili dok praziluk ne omekša.

Dodajte integralni pirinač i bujon od povrća. Pustite da prokuva, a zatim smanjite temperaturu i kuvajte oko 45 minuta. Zatim dodajte brokoli i grašak, te kuvajte još oko 10 minuta.

Sklonite sa šporeta, pa umešajte kokosov krem, peršunovo lišće i limunov sok. Dodajte losos nazad u tiganj, te dobijeno jelo pospite rendanom korom limuna i malom količinom peršunovog lišća.