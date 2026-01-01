Osobe sa dijabetesom bi trebali da budu oprezni sa suplementima, jer neki mogu poremetiti nivo šećera u krviDijabetičari treba da budu oprezni sa suplementima, jer neki mogu poremetiti nivo šećera u krvi

Dijabetes tipa 2 je stanje u kojem telo ima poteškoća da pravilno koristi insulin, što dovodi do porasta nivoa šećera u krvi. Upravljanje ovim stanjem zahteva finu ravnotežu između lekova i ishrane sa promenama načina života, a u nekim slučajevima i suplementima.

Problem nastaje kada su ti suplementi naizgled bezopasni, ali imaju tendenciju da utiču na kontrolu glukoze na načine koje većina ljudi ne primećuje dok se ne pojave simptomi.

U ekskluzivnoj interakciji sa uredničkim timom časopisa Onlymyhealth, dr Sarika N. Hola, lekar opšte prakse i dijabetolog u bolnicama Kinder u Bangaloru, objasnila nam je da suplementi mogu dopuniti zdrav način života, ali da ih nikada ne treba koristiti bez uputstva, posebno za lečenje dijabetesa, jer čak i prirodni sastojci mogu promeniti reakcije šećera u krvi.

Suplementi koje treba izbegavati ako imate dijabetes tipa 2

Evo pet suplementa koje bi trebalo potpuno izbegavati ako imate dijabetes tipa 2:

Vitamin E

Vitamin E se široko promoviše kao antioksidativni heroj, prijatelj kože i imunita. Međutim, dr Hola je naglasila da u visokim dozama može povećati rizik od krvarenja i ometati lekove koji se obično propisuju osobama sa dijabetesom tipa 2, kao što su lekovi za razređivanje krvi.

Prema studijama, prekomerni unos vitamina E može pogoršati insulinsku rezistenciju, što otežava regulaciju nivoa šećera u krvi. - Izbegavajte suplemente vitamina E u visokim dozama, osim ako vam ih lekar posebno ne preporuči - podelila je dr Hola.

Vitamin E je dobar za kožu i imunitet, ali u visokim dozama može povećati rizik od krvarenja i ometati lekove za dijabetes tipa 2 Foto: Profimedia

Vitamin B3 (niacin)

Vitamin B3 je koristan za metabolizam i holesterol. Međutim, za dijabetičare može povećati nivo šećera u krvi. Dr Hola je primetila da niacin može smanjiti osetljivost vašeg tela na insulin, pa ćelije slabo reaguju na insulin, što uzrokuje skokove glukoze. Ako uzimate niacin zbog holesterola, razgovarajte sa svojim lekarom o prelasku na bezbedniju alternativu.

Hrom

Hrom se široko promoviše kao mineral šećera u krvi, ali malo ljudi to shvata. Prekomerni unos hroma je štetan. - Kod ljudi sa dijabetesom tipa 2, poznato je da suplementi hroma izazivaju probleme sa bubrezima, stomaćne tegobe i nepredvidive fluktuacije nivoa šećera u krvi - rekla je ona. Dr Hola je takođe naglasila da iako je hrom važan u malim količinama, uzimanje suplemenata bez nadzora može učiniti više štete nego koristi.

Proteinski prašci sa visokim glikemijskim indeksom (GI)

Proteinski šejkovi su popularni među ljudima koji se bave vežbanjem, ali nisu svi proteinski praškovi pogodni za osobe sa dijabetesom. Neki sadrže dodate šećere, maltodekstrin ili ugljene hidrate sa visokim GI koji podižu nivo šećera u krvi.

Kako da prepoznate RHM:

Proverite da li sadrže zaslađivače kao što su dekstroza ili čvrsti kukuruzni sirup.

izbegavajte proteinske praškove za dobijanje mišićne mase

birajte izolate biljnog porekla ili surutke bez dodatnog šećera

Prema rečima dr Hole, ljudi sa dijabetesom trebalo bi da se fokusiraju na izvore proteina iz cele hrane poput jaja, orašastih plodova i nemasnog mesa.

Izbegavajte proteinske praškove za mišićnu masu koji sadrže dekstrozu ili kukuruzni sirup Foto: Shutterstock

Alfa-lipoinska kiselina (ALA)

Mnogi ljudi uzimaju ALA za zdravlje nerava, posebno dijabetičari sa neuropatijom. Međutim, ne treba je uzimati olako. ALA može prebrzo sniziti šećer u krvi ili može da interaguje sa lekovima koji se uzimaju za dijabetes, što dovodi do hipoglikemije, odnosno opasno niskog nivoa šećera u krvi.

Pored toga, nije idealna za one koji pate od problema sa štitnom žlezdom, stoga se takvi suplementi trebaju uzimati samo pod lekarskim nadzorom.

Bezbednije alternative koje treba razmotriti

Dr Hola je napomenula da su suplementi neophodni samo kada se dijagnostikuje deficit. Stoga je navela neke bezbednije alternative ovim suplementima za dijabetičare:

Uravnotežena ishrana bogata vlaknima

Redovna fizička aktivnost

Adekvata hidracija

Upravljanje stresom

Poboljšanje kvaliteta sna