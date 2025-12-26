Pasulj je nutritivna bomba, ali mnogima teško "pada": Nutricionista otkriva sa čime da ga kombinujete
Pasulj je jedna od najhranljivijih namirnica u tradicionalnoj ishrani, ali mnogi ga izbegavaju jer im "teško pada" i izaziva nadimanje, gasove ili osećaj težine u stomaku. Nutricionista Nemanja Kostadinović na svom Instagram profilu objašnjava da problem nije u pasulju kao takvom, već u načinu na koji se priprema i sa čim se kombinuje.
- Pasulj je prava nutritivna bomba. Bogat je biljnim proteinima, vlaknima, gvožđem i magnezijumom, zbog čega doprinosi sitosti, zdravlju creva i stabilnijem nivou energije. Ipak, sadrži i oligosaharide, vrste ugljenih hidrata koje naš digestivni sistem teže razgrađuje, pa upravo oni često stoje iza nadimanja i neprijatnosti posle obroka - objašnjava nutricionista.
Lovorov list i kim
Zato su začini poput lovorovog lista i kima mnogo više od pukog dodatka ukusu. Kako objašnjava Kostadinović, ove biljke pomažu razgradnju vlakana, smanjuju stvaranje gasova i olakšavaju varenje mahunarki, zbog čega se pasulj lakše podnosi. Dodavanje lovorovog lista tokom kuvanja ili malo kima u gotovom jelu može značajno da promeni način na koji telo reaguje na ovaj obrok.
Vitamin C
Druga važna kombinacija tiče se apsorpcije gvožđa. Gvožđe iz pasulja spada u takozvano ne-hem gvožđe, koje se slabije apsorbuje u odnosu na ono iz namirnica životinjskog porekla. Međutim, kada se pasulj kombinuje sa namirnicama bogatim vitaminom C, kao što su kupus, paprika ili limun, njegova iskoristljivost se višestruko povećava.
*Pasulj sa lovorovim listom + salata od kupusa
*Prebranac sa kimom + malo limuna
*Čorba od pasulja + kiseli kupus
- Vitamin C ne samo da poboljšava apsorpciju gvožđa, već smanjuje i dejstvo supstanci koje tu apsorpciju koče, čime ceo obrok dobija veću nutritivnu vrednost. Ova kombinacija je dobro dokumentovana i u naučnoj literaturi - napominje nutricionista i savetuje:
- U praksi to znači da pasulj sa lovorovim listom i salatom od kupusa, prebranac sa kimom i malo limunovog soka ili čorba od pasulja uz kiseli kupus nisu samo ukusni, već i mudro izbalansirani obroci koji vam neće "teško pasti".