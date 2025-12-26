Slušaj vest

Pasulj je jedna od najhranljivijih namirnica u tradicionalnoj ishrani, ali mnogi ga izbegavaju jer im "teško pada" i izaziva nadimanje, gasove ili osećaj težine u stomaku. Nutricionista Nemanja Kostadinović na svom Instagram profilu objašnjava da problem nije u pasulju kao takvom, već u načinu na koji se priprema i sa čim se kombinuje.

- Pasulj je prava nutritivna bomba. Bogat je biljnim proteinima, vlaknima, gvožđem i magnezijumom, zbog čega doprinosi sitosti, zdravlju creva i stabilnijem nivou energije. Ipak, sadrži i oligosaharide, vrste ugljenih hidrata koje naš digestivni sistem teže razgrađuje, pa upravo oni često stoje iza nadimanja i neprijatnosti posle obroka - objašnjava nutricionista.

Lovorov list i kim

Zato su začini poput lovorovog lista i kima mnogo više od pukog dodatka ukusu. Kako objašnjava Kostadinović, ove biljke pomažu razgradnju vlakana, smanjuju stvaranje gasova i olakšavaju varenje mahunarki, zbog čega se pasulj lakše podnosi. Dodavanje lovorovog lista tokom kuvanja ili malo kima u gotovom jelu može značajno da promeni način na koji telo reaguje na ovaj obrok.

Kiseli kupus kombinujte kao salatu uz pasulj Foto: Shutterstock

Vitamin C

Druga važna kombinacija tiče se apsorpcije gvožđa. Gvožđe iz pasulja spada u takozvano ne-hem gvožđe, koje se slabije apsorbuje u odnosu na ono iz namirnica životinjskog porekla. Međutim, kada se pasulj kombinuje sa namirnicama bogatim vitaminom C, kao što su kupus, paprika ili limun, njegova iskoristljivost se višestruko povećava.

Proverene kombinacije *Pasulj sa lovorovim listom + salata od kupusa *Prebranac sa kimom + malo limuna *Čorba od pasulja + kiseli kupus

- Vitamin C ne samo da poboljšava apsorpciju gvožđa, već smanjuje i dejstvo supstanci koje tu apsorpciju koče, čime ceo obrok dobija veću nutritivnu vrednost. Ova kombinacija je dobro dokumentovana i u naučnoj literaturi - napominje nutricionista i savetuje: