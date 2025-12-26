Slušaj vest

Iako zima prirodno asocira na tople napitke, supe i kolače, želja za sladoledom mnogima ne nestaje ni kada temperature padnu ispod nule. Ipak, uz svaku kašiku često ide i upozorenje da će hladan desert izazvati prehladu ili upalu grla. Koliko u tome ima istine, a koliko je reč o uvreženom mitu? Prema rečima nutricionistkinje-dijetologa Pudže iz Fortis Hospital u Bengaluru (Indija), hladna hrana sama po sebi ne može da izazove infekciju.

- Prehlada i grip nastaju isključivo zbog virusa, a ne zbog temperature hrane ili pića. To znači da zdrava osoba neće navući prehladu samo zato što je pojela sladoled, čak ni zimi - objašnjava Pudža.

Kako hladna hrana utiče na grlo

Ipak, kod osoba koje već imaju zapušen nos, iritirano grlo ili oslabljen imunitet, hladna hrana može privremeno da pojača osećaj nelagodnosti. Hladnoća može da dovede do kratkotrajnog stezanja krvnih sudova u grlu, pa se javlja peckanje ili osećaj težine pri gutanju. To, međutim, nije uzrok bolesti, već reakcija organizma na već postojeće stanje.

Ako ste već prehlađeni, hladna hrana će vam verovatno pojačati tegobe Foto: Photoroyalty/Shutterstock

- Često se veruje i da sladoled "stvara sluz", ali on zapravo ne proizvodi novu sluz, već može da učini da ona koja već postoji postane gušća, zbog čega grlo deluje zapušeno. Ako je neko već prehlađen, hladan desert može da pojača iritaciju, ali neće izazvati infekciju - navodi nutricionistkinja.

Ima li sladoled zimi i pozitivnu stranu?

Zanimljivo je da tokom hladnijih meseci organizam troši više energije kako bi održao telesnu temperaturu. U tom kontekstu, umerena količina sladoleda može da doprinese energetskom unosu, ali i kratkotrajno popraviti raspoloženje. Šećeri i masti podstiču lučenje dopamina, hormona koji utiče na osećaj zadovoljstva, što nekima prija tokom zimskih dana sa manje svetlosti.

Sladoled podstiče lučenje dopamina, hormona koji utiče na osećaj zadovoljstva Foto: Shutterstock

Ko bi ipak trebalo da bude oprezan

Osobe koje imaju aktivnu upalu grla, krajnika ili sinusa, kao i oni sa astmom, respiratornim alergijama ili netolerancijom na laktozu, trebalo bi da sladoled izbegavaju ili ga unose u vrlo malim količinama, kako ne bi dodatno iritirati disajne puteve.